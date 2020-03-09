台灣人70年來繳稅給中華民國政府，維持這個體制，又要選中華民國總統、立法委員，每天拿著中華民國國旗，拿著中華民國的鈔票，還有拿中華民國護照，大家對這些都沒有積極反對，勇敢站出來指正錯誤，而是選擇默認、容忍。沒有資格主張「台灣不屬於中國」或「台灣地位未定」。圖／總統府（資料照）

台灣人必須面對現狀的「台灣地位」是屬於中國的事實，我們必須由屬於中國的現狀站出來才能建國。我們不能再迷失在「台灣地位很早之前即未定」或是「台灣不屬於中國」的說法。

從日本簽訂舊金山和約之後的各種事實發展，中華民國政府來統治台灣，或台灣人目前願意接受中華民國這樣的中國體制，願意維持由中華民國政府統治台灣，都是確定台灣是中國的一部分。這就是目前全世界(包括聯合國、美國)所主張的「一個中國」原則，維持中華民國體制的台灣，台灣就是中國的一部分。

一方面也是由於台灣人，自己願意維持中華民國體制，才會導致台灣屬於中國這個已確定的事實。台灣人如果一方面主張「台灣地位未定論」，另一方面又要維持中華民國體制，這就是我們常說的「中華民國害台灣」。

過去，台灣人好不容易曾經有「未定」的機會，曾經有獨立的空間，但是中華民國來統治台灣就是「害台灣」，因為它使台灣的地位成為「已定」的事實。過去的中國國民黨如此，現在的民進黨也維持中華民國體制，同樣是危害台灣。如同上述，1952年以前或是90年代解嚴前後，台灣地位未定可能有運用的空間。但是從台灣內部來看，特別是90年代解嚴之後，台灣人對中華民國政府統治台灣並沒有反對，甚至是支持。

國際社會雖然有發出「未定」的聲音，但是1952年台灣地位確定之後，全世界由於東西冷戰因素、朝鮮半島上發生韓戰，因此美國及其他西方國家決定，支持在台灣的中華民國政府。

例如，中美共同防禦條約，或是之後日本與中華民國簽訂的中日和約，其內容就是確定台灣是中國的一部分，否則這些國家怎麼可能和一個建立在「未定」或無主地上面的中國政府訂條約。

甚至，世界各國的駐中國大使館，例如美國駐中國大使館、法國駐中國大使館、日本駐中國大使館等都設立在台北。台灣如果不是中國的，各國怎麼可能將駐中國大使館設在，不是屬於中國領土一部分的台灣。由此可知，世界各國即使未積極主張台灣地位已屬於中國，卻以實際的條約、外交行為承認台灣屬於中國。

台灣人主張台灣不屬於中國，那麼如何說明代表中國的政府要去聯合國開會，可以從「未定」不屬於中國的台灣搭乘飛機出發。在台灣的中華民國政府，在1972年以前，有二十多年派代表出席聯合國，每次開會也都從台灣的台北出發，這是全世界都知道的事實。當時聯合國各會員國與國際社會，也從來沒有提出台灣是否屬於中國的質疑。

以上所舉實例，在國際法上都已相當清楚，台灣已經屬於中國，而我們也無法推翻這些歷史實事與台灣人自我的決定。

代表中國政府的中華民國在台灣與美國的關係

美國總統艾森豪曾訪問台灣，1960年6月18日，艾森豪與蔣介石會面，還發表了《聯合公報》，重申落實《中美共同防禦條約》。艾森豪表示：「此次訪問台灣與中華民國元首和政要的會談，證實了中美兩國的信念相同，更加深中美兩國深厚永恆的友誼。」

蔣總統也發表談話，「認為艾森豪總統此次的訪問中國的台灣，更加深了中美兩國的關係，同時也期望兩國能共同合作，達到中國民主自由與世界和平的目的」。甚至中華民國政府也為艾森豪的訪中，發行了中華民國郵票。那時國際社會報章媒體的標題也是「美國總統到中國的台灣訪問」。

艾森豪總統與美國政府如果發現，美國竟然是主張台灣這塊土地不是中國的。果真如此，真不知美國歷史該如何記載，美國總統愛艾森豪訪問中國台灣這件事，是違反美國「台灣地位未定」的政策。所以事實應該是，美國承認當時在台灣的中華民國政府代表中國，美國也視台灣屬於中國，這都與傳統主張的「台灣地位未定論」明顯衝突。

更早在1953年11月8日，美國副總統尼克森也以總統艾森豪特使身分訪台，受到中華民國總統蔣介石熱烈歡迎，除受特殊禮遇進住台北士林官邸外，並與蔣介石共同校閱中國陸軍。這兩位美國現任的正副元首訪問中國的台灣，美國怎麼可能主張台灣這塊土地不是中國的。

長久以來的「台灣地位未定論」，事實上是在否定歷史的說法，無法推翻上述這些事實，沒有能力說服國際社會，台灣地位應該是「未定」。這些都是歷史發展的事實，也是一般國際社會的認定，並不是我們所能推翻的。

主張「台灣地位未定」與維持中華民國體制之矛盾

其實除了台灣內部有部分人主張「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」外，台灣大部分人都認同中華民國台灣、中國的台北，全世界也沒有國家主張「台灣地位未定」。

或許我們可以換個角度來看會更清楚些，有些人無視事實和理論，提出「台灣地位未定」的說法。但是，我們要讓台灣將來成為國家，我們就應該正正當當，要根據事實、理論，前後不可以相互矛盾。

探討台灣地位未定，首先必須面對的是，台灣內部的中國國民黨或是捍衛中華民國的人，甚至最近國民黨召開的中常會上也找來中國的歷史學家，證明中華民國擁有台灣的「所有權」（無知的學者才會把主權說成所有權）。這些人當然沒有資格說「台灣地位未定」，因為他們主張台灣是中國的，甚至找來許多證據，證明台灣是中國的。

其次，除了堅持中國法統的國民黨外，例如參選中華民國總統，各式各樣職位的候選人及其所屬政黨，也都以實際行動來證明台灣是中華民國的，中華民國的台灣不就是中國的一部分，中國的自由地區。因此這群人及其背後的支持者，當然沒有資格主張「台灣地位未定」。

剩下的就是一些已經掌握中華民國政權這些當權者，基本上這些人也沒有資格說「台灣地位未定」。特別是在中華民國體制內，主持例如中華民國的國慶日，高喊中華民國萬歲，自稱是中華民國官員的這些人。因為中華民國就是中國舊政府，這個中國的舊政府在統治台灣這塊土地，這些人當然也沒有資格說「台灣地位未定」。

真不明白為什麼有所謂的中華民國大小官員，或中華民國立委會主張「台灣地位未定」，他們難道不知道這個中華民國政府目前是在統治哪塊土地。如果「台灣地位未定」他們的很多主張都無法說清楚，也會出現很多矛盾。

主張「未定論」建國的矛盾

一方面，傳統主張從「台灣地位未定論」建國，卻又接受中華民國體制，這種相互矛盾的說法，常被國民黨、親民黨的支持者批評。因為，既然已經當上中華民國體制的當權者取得政權，經常主持中華民國體制的活動，舉辦或參加中華民國的選舉，當然沒資格主張中華民國沒有土地。中華民國政府目前統治的台灣，如果是一塊國際法上未確定的土地，這當然是相互矛盾的主張與說法。特別是做過中華民國總統或官員，或是現任中華民國的官員或民意代表，或是到目前為止沒有反對中華民國體制，主張中華民國是非法統治台灣的人，當然都沒資格說「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」。

當然，有些獨派人士並未進入中華民國體制，這些人或許有資格可以主張「台灣地位未定論」。但是基本上這些人的說法也是矛盾的，因為他們也是支持必須取得政權，在中華民國體制下也必須參選總統。他們也不會堅持或主張，因為中華民國沒有土地，因此我們沒有權利選總統，積極的抗拒中華民國體制下的選舉與官位等等。

何況有些獨派人士主張，台灣早就是主權獨立國家，不必再宣佈獨立。試想，如果台灣早就是一個國家，台灣地位又怎麼會「未定」。以上這些都是矛盾的說法，而很多「未定」的理論，所謂的獨派也根本沒立場主張。

其實幾乎所有台灣人都沒資格說「台灣地位未定」，因為台灣人70年來繳稅給中華民國政府，維持這個體制，又要選中華民國立法委員、選中華民國總統，每天拿著中華民國國旗，拿著中華民國的鈔票花用，其他還有拿中華民國護照等等，大家對這些都沒有積極反對。就算我們沒有捍衛中華民國，但是至少我們是默認、容忍，沒有人勇敢站出來指正錯誤。雖然有少數人說中華民國非法占領台灣，但是因為人數很少，並無法發揮效果，因此只有這些人還算有資格主張「台灣不屬於中國」、「台灣地位未定」。

台灣要成為一個獨立的國家，不能依據「台灣不屬於中國」、「台灣地位未定」，必需「宣布獨立」才能建國。