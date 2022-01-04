作者：從《二十個字的精準文案》這本書裡頭，不只提及了「貢獻型學習」，也把工作的深層意義描繪得淋漓盡致。示意圖／Pixabay、網路、民報合成

學習的本質是什麼呢？為什麼要學習呢？學習到底可以獲得什麼呢？這是一個好問題，也在不同的時期，會有不同的答案與理解。

小時候，學習是從生活化與聽故事開始。這樣的「快樂型學習」每天都很有趣，從西遊記、三隻小豬、小紅帽的卡式錄音帶，到打開書本，閱讀著文字，徜徉在書海裡頭。書本，就是一個天地，在裡頭可以看見許多「滿足」與「神奇」！這樣的學習，從來不覺得疲憊，也饒富興致。

到了求學階段，學習變成一種必要的功課，要按照既定的課程規劃與進度前進，還要有許多大大小小的考試。在這段期間，我依舊喜歡獨自探索，例如：找到大學用書的普通物理學，想要跟高三的物理學做對照。在書局買了植物圖鑑，想要跟生物學課本做比對。總而言之，我酷愛在未知的探險中，找到知識的不同之處。

從喜愛學習，到不斷挑戰，但有時卻會發現，讀完的書大概就是堆著了，它到底在講什麼往往忘得一乾二淨，除非它是小時候就聽大的世界名著故事，不然下場通常是看完就擱著了！或許，這樣的學習蓄積的眾多的養分，但沒有提取出來，並且分享給他人知道，似乎就讓學習的成效大打折扣。

用另一個視角來說，過去學生時代的學習，是為了應付考試。這讓大多數人離開校園之後，就不再讀書了！然則，當工作一段時間後，對於人生感到迷惘之時，才開始進行「消費型學習」，也許是害怕跟不上別人，亦有可能是透過學習來讓自己感到安心。不過，這樣的學習，似乎又缺少了些「目標」與「方向感」，但「取經型學習」又太過功利，只為了達成某種目的而進行，少了動力與持續力。

非常感謝的是，在畢業之後，工作之時，我又找回了「快樂型學習」的雀躍和滿足。不再是剛畢業時的跟風與不安的「消費型學習」，總覺得自己很不足和匱乏。也不像「取經型學習」者一樣，樣樣通、樣樣鬆，只為了以取得證照為目的。而在2021年的最後一天，我認識了「貢獻型學習」，真的是一語驚醒夢中人，使得我顛覆了過往的想像與窠臼，走向了一個充滿喜悅和期待的旅程！

「貢獻型學習」，是緊扣學習的「目標」。時時檢視，書籍所要傳遞予「對象」的重要意涵。譬如：三隻小豬，本來只是一則耳熟能詳的童話故事。不過反思到一位新進員工的身上，就可以從大寶、二寶、小寶三者的處事態度上，看見「精細程度」與「周延程度」，也在建屋的材料上，細數「基本功」是否紮實。另外，從小寶援助與接納了他的兩位哥哥，表示在團體中，願意接納他人、給出溫暖者，必能將幸福帶給周遭的人！

從《二十個字的精準文案》這本書裡頭，不只提及了「貢獻型學習」，也把工作的深層意義描繪得淋漓盡致。工作，如果只是為了自己，那一定不會快樂與好玩；同樣地，學習若只是自己看看，就少了點使周遭的人輕鬆的契機。「貢獻型學習」就像一座橋樑一般，搭建起「快樂的自己」到「幫助他人解決問題」的正向循環，一路擴散下去，讓幸福的好事情接二連三，讓我們一起輕鬆吧！