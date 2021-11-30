1919年的『五四運動』，廣泛而深遠地影響當時中國人的思潮和政治，如今中國百姓卻在專制政權下苟活。圖為五四運動抗議者於北京示威。圖／公有領域，取自維基百科

1915年中國開始一場啟蒙運動，史稱『新文化運動』。運動的主軸就是俗稱的『德先生』和『賽先生』，意即『民主』和『科學』。而這就是當時中國有識之士所認知的現代化。這個運動不但直接影響1919年的『五四運動』，也廣泛而深遠地影響當時中國人的思潮和政治。很可惜的是，時間過了一百年的今天，這個『新文化運動』所追求的現代化，以現代化國家的標準來看，並不成功。

首先拿『科學』來說，並不是說能夠製造飛機、船艦、核子彈、衛星、太空船等，就可以算完成了『科學』的追求。科學追求的是『科學精神』，是一種追求真理和創新的精神。而不是抄襲偷來的製造技術和能力。今天中共偷不到也學不來的芯片製造技術和能力，就顯現了中共『科學』的盲點。若談到更困難的研發創新能力，中共更完全沒有辦法和美國相比。我們可以大膽推論，一個不尊重真理、沒有言論自由、思想自由，而且不尊重私有財產的中共體制，中國人民的研發創新能力，是在無形中就被扼殺而胎死腹中的。

再拿『民主』來說，更是可惜。今天的中共，為了獨裁者或一黨之私，不但不追求民主，甚至還視民主為洪水猛獸。共產唯物主義，否定人有靈魂，不尊重個人。結果當然就不會尊重個人的意志和人性尊嚴。而以無產階級專政為詭辯，行共產黨貴族統治之實，更違反民主『平等』的基本原則。民主的制度固然和中國人民無緣，民主精神更是蕩然無存。喪失民主精神，中國人民當然不知道民主的價值為何，也不會思考民主制度如何建立，如何運作。枉費一百年前『新文化運動』先賢澎湃的愛國熱血，民主國家人民所享受的民主生活，中國人民好像只能羨慕，不敢想像。

中共要把人民幸福當一回事

中國人民能不能再等一百年？人生有幾人能活一百年？中共今天還馬不知臉長，厚著臉皮推銷共產專制制度的優越，根本不把人民的幸福當一回事，也不認真思考國家未來的發展願景。中國人難道真的是沒有靈魂、沒有個性、不需要自由民主的民族嗎？中國人是不會思考的民族嗎？那一百年前的『新文化運動』，是怎麼一回事？為的又是甚麼？

今天的中國人民，面對一百年前『新文化運動』的先賢，難道不會感到愧疚？或者他們已經完全遺忘那段歷史？而就算不在乎個人的自由幸福，難道就不會思考國家現代化的願景？而對這樣的一代人，歷史將如何加以評價？

中國人民是不是能重拾一百年前的『新文化運動』，要求共產黨還政與民，讓人民享受自由民主的生活，也讓國家正常走上現代化的康莊大道。這才是洗刷百年國恥，讓中國崛起的正確途徑。這個偉大的歷史任務，就等這一代中國人來加以完成！



今天的中共，為了獨裁者或一黨之私，不但不追求民主，甚至還視民主為洪水猛獸。示意圖為1989 年民運期間的北京天安門廣場。擷自六四紀念館網站