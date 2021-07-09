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每日國際焦點

法屬太平洋島國新喀里多尼亞獨立派原住民總統候選人Louis Mapou勝選，12月將舉行獨立公投。前2次獨立公投於2018、2020年均失敗。

謀殺海地總統的兇手為專業傭兵集團，總共有26哥倫比亞人與2海地裔美國人。哥國國防部長表示傭兵團哥國人為哥國退伍軍人，願提供協助。海地軍警追捕兇手發生激烈槍戰，其中有11人逃亡中闖入台灣大使館在使館被捕，總計逮捕15哥國人與2海地裔美國人，擊斃3人，8人在逃。

因應美國禁止投資中國軍方有關公司，標普道瓊指數、富時羅素指數分別移除25家、20家中國企業。

日本宣布對東京都4度發布「緊急事態宣言」，期間包含東京奧運期間，使得東京奧運將無觀眾閉門比賽。

日本

宣布對東京都4度發布「緊急事態宣言」，期間包含東京奧運期間，使得東京奧運將無觀眾閉門比賽。

南韓

LG化學及旗下全資電池事業LG能源解決方案計畫至2030年投資15.1兆韓圜(131.7億美元)於南韓擴大電池產能。

澳洲

美國9日送來第一批2架波音製造的契努克直升機，澳洲訂購4架共5.95億美元。澳洲原本47架空中巴士製造的北約直升機工業MRH-90直升機於6月因安全顧慮停飛。

與阿拉伯聯合大公國持續加強軍事合作關係。無視於人權團體抨擊阿聯的騷擾。

最大實驗老鼠供應商動物資源中心將於12~18個月內停止營運，將對醫藥研究造成重大影響。該公司並供應印尼、馬來西亞、紐西蘭、新加坡。

印尼

醫療人員均施打過中國科興疫苗卻大量確診，考慮重新施打其他疫苗。泰國也發生同樣情況，先前外洩文件要求保密，以免人民對科興疫苗發生不信任。土耳其與阿拉伯聯合大公國已經開始給予施打過科興疫苗的國民追加其他疫苗。

菲律賓

AC能源完工63百萬瓦太陽能計畫，目前總計已經完工1.2吉瓦規模太陽能計畫，預定2025年達5吉瓦目標。

馬來西亞

在可能倒閣的政治混亂中，前總理馬哈迪註冊新政黨。

新加坡

2020年自殺452人，為2012年以來最高。較2019年400人增加13%。主因為疫情，老人受影響最大，自殺人數為1991年以來最高。

泰國

台灣明諦集團轉投資泰國的泰國明諦化學工廠苯乙烯槽5日大爆炸，造成1消防隊員殉職33傷，如今周遭居民開始回到家園，擔憂汙染。

緬甸

挪威電信撤離緬甸，將緬甸事業以1.05億美元出售予黎巴嫩M1集團。

中國

央行表示先前對付螞蟻金服的反壟斷措施，將一體應用在所有其他支付平台。

印度

Twitter屈服，指派臨時高層主管，之後會有正式主管，以配合印度IT法管制言論的要求。

阿富汗

塔利班派遣使團前往莫斯科，俄國表達若造成塔吉克不穩，俄國所領導的中亞與亞美尼亞6國「集體安全條約組織」將會出兵，塔利班向俄國保證無意引起區域不穩，並表達願共同對抗阿富汗伊斯蘭國。

塔利班奪下海拉特省通往伊朗的重要隘口Qala隘口。一周來塔利班已經攻下阿富汗對伊朗、塔吉克、土庫曼、中國、巴基斯坦5國邊界，正猛攻鄰近烏茲別克的巴爾赫省。

巴基斯坦

印度回應巴國指控拉合爾爆炸案為印度所為，要巴國別再搞宣傳好好做好自己國家內的反恐。

斯里蘭卡

總統Gotabaya Rajapaksa任命弟弟Basil Rajapaksa為財政部長。Rajapaksa家族已經占據多個政府部長職務，成為家天下。

英國

撤出絕大部分駐阿富汗部隊，僅留下包護使館部隊。首相強生承認擔憂阿富汗未來。

完成疫苗接種的英國人7月19日起返國將不需隔離，以推動航空業復甦。

對流感未雨綢繆，秋季16歲以下、50歲以上英國民眾都將施打流感疫苗。

法國

法屬太平洋島國新喀里多尼亞獨立派原住民總統候選人Louis Mapou勝選，12月將舉行獨立公投。前2次獨立公投於2018、2020年均失敗。

德國

聯邦選委會表示德國共產黨未能完成必要文書作業，無法參選9月大選，為1968年建黨以來首次無法參選。要給每個選民免費啤酒的無政府暴民黨也無法參選。

瑞士

公平會懲罰福特租賃公司Ford Credit，罰款770萬瑞士法郎(832萬美元)。2019年瑞士裁罰8家汽車租賃業者互相通報費率聯合壟斷總罰款3000萬瑞士法郎，福特因為特別不配合，至今才另外裁罰。

義大利

汽車大廠Stellantis至2025年將投資300億歐元電動化，預計2030年歐洲70%銷售與美國40%銷售，都為電動車或油電混合車。

白俄羅斯

網路下架批評總統盧卡申科的媒體並逮捕編輯。

塞浦路斯

歐盟表示不接受兩國解決方案。

美國

因應美國禁止投資中國軍方有關公司，標普道瓊指數、富時羅素指數分別移除25家、20家中國企業。

加州擔憂熱浪，呼籲節電。

邁阿密大樓倒塌死者增加至64人。仍有76失蹤。

為A片女星Stormy Daniels提告川普而成名的律師Michael Avenatti，勒索客戶Nike，遭判2年半刑期。

加拿大

計畫在美軍撤離過程中，撤離安置800名加拿大軍隊的阿富汗翻譯與他們的家人。

巴西

6月年通貨膨脹率達8.4%為5年來新高。

委內瑞拉

幫派擴大首都卡拉卡斯地盤，引起警匪槍戰警方封鎖街道。

海地

謀殺海地總統的兇手為專業傭兵集團，總共有26哥倫比亞人與2海地裔美國人。哥國國防部長表示傭兵團哥國人為哥國退伍軍人，願提供協助。海地軍警追捕兇手發生激烈槍戰，其中有11人逃亡中闖入台灣大使館在使館被捕，總計逮捕15哥國人與2海地裔美國人，擊斃3人，8人在逃。

以色列

拆除巴勒斯坦攻擊嫌犯住家，引起美國譴責。

土耳其

表示願協助立陶宛處理白俄羅斯縱放偷渡客問題。

埃及

政府將管制三輪車，建立牌照制度，並鼓勵轉為天然氣車。

敘利亞

俄羅斯、伊朗、土耳其發表聯合聲明，將繼續於敘利亞合作打擊伊斯蘭國與其他民兵。

黎巴嫩

塞斯納172型教練機墜毀3死。

約旦

以色列新任總理貝內特已秘密會晤約旦國王，承諾今年將倍增供應約旦的水源，並讓約旦增加出口至約旦河西岸。

突尼西亞

每日新增病例破萬，醫療體系瀕臨崩潰。

辛巴威

取得200萬劑中國科興疫苗。成為科興的下一個白老鼠國家。

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