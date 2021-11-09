因應台海不測風雲 日本防衛省擬在與那國島部署電子戰部隊。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

日本防衛省決定在沖繩縣與那國島現有的陸上自衛隊駐屯地增加部署編制約70人的「電子戰部隊」，以便在台灣海峽與尖閣諸島（中國稱釣魚島）出現緊迫情勢時，加強情報收集能力。防衛省將2023年底設定為完成部署的目標日期。

日本沖繩時報報導，防衛省在2022年度的預算概算要求中編列了約31億日元（約合2739萬美元），在與那國島建造電子戰部隊的辦公室和宿舍等設施。報導說，日本增加部署的電子戰部隊人數約為50至60人，加上陸上自衛隊設施科員10人，全部編制大約為70人的規模。

即將在與那國島部署的日本電子戰部隊，主要以電波和電磁波作戰，包括向敵方的通信設備或雷達發射強力電波，以阻止敵方的電子攻擊，同時通過變更頻率和增加輸出功率化解敵方的電子攻擊，收集敵方電磁波相關信息進行電子戰支援等。

沖繩時報報導指出，日本電子戰部隊配備車載型網絡電子戰系統，可以進行電波收集、分析和敵方通信干擾等功能。報導說，與日本相鄰的中國和俄羅斯都在提高電子戰能力，防衛省希望通過加強電磁波新領域的應對能力，提高日本西南地區的防衛態勢。

另據報導，日本空中自衛隊也計劃於2022年度，在與那國町的宮古島部署20人規模的移動警戒隊，從而使在與那國町的常駐陸空自衛隊官兵從目前的160人增加到250人的規模。

日本防衛省8月31日宣布，將在2022年度尋求5.48兆日元（約合500億美元）國防預算，以便加速提升新領域的軍事能力並推動新技術的研發，應對中國軍力擴張帶來的越來越大的挑戰。

防衛省尋求的新國防預算草案如果獲財務省和國會全額批准，將是日本有史以來數額最高的國防預算，比今年4月1日開始的2021年度國防預算高出2.6%，也標誌著日本國防預算連續10年持續增長。

近年來，隨著中國經濟實力的增強，北京在國防與軍事相關領域的投資越來越大。中國的年度國防預算基本上已經達到日本國防預算的5倍。此外，隨著中國軍力的提升，中國機艦在南中國海、東中國海和台海的活動越來越頻繁，也越來越強勢。

日本內閣會議7月13日通過的2021版防衛白皮書首度明確指出，穩定台灣局勢對日本安全保障和國際社會穩定十分重要。白皮書還指出，中美在政治、經濟、軍事上互相牽制和競爭更加明顯，而且包括日本在內的地區國家以及國際社會對中國軍事動向、國防政策以及與軍事相關事務的不透明性表達強烈的憂慮。

日本防衛大臣岸信夫今年5月在接受日本媒體訪問時就曾表示，面對中國不斷擴大的軍事力量，日本必須以跟過去完全不同的速度提升自身的防禦能力。

根據日本防衛省公佈的最新國防預算草案，日本將明年4月1日開始的2022年度採購8架F-35A戰機以及4架F-35B垂直起降戰機，採購費用為1300億日元（約合11.83億美元）。此外，日本自衛隊F-15主力戰鬥機的升級改造費用因為仍然在跟美方協商中，因此這筆費用沒有計入預算草案中。

在海上自衛隊方面，日本計劃採購2艘FFM30護衛艦、1艘潛水艇，以及為「出雲」號兩棲攻擊艦加裝F-35B戰機的著艦裝置。日本還計劃研發艦載長程導彈，以及為「宙斯盾」驅逐艦採購「標準-6」遠程防空導彈，兩項相加費用約為586億日元（約合5.33億美元）。

此外，日本自衛隊還將大幅提升西南諸島的防衛部署，例如在沖繩縣石垣島駐防新的警備和導彈部隊。在石垣島、宮古島以及鹿兒島縣奄美大島的軍事駐地增建彈藥庫，光是彈藥採購費用就高達2537億日元（約合23億美元）。

日本防衛省在與那國島增加部署電子戰部隊，顯然也是日本應對越來越強勢的中國軍方在台海以及在東中國海尖閣諸島海域軍事威脅的最新措施。