武漢肺炎疫情在全世界持續擴大,除了先前的日本、南韓、伊朗外,現在全歐洲陷入全境擴散,美國疫情更是嚴重,已成為世界最大疫區,死亡人數也超過義大利。台灣因為對疫情及早展開嚴格控制,使得疫情沒有擴散,良好的成績受到世界肯定。世界多國紛紛詢問台灣的防疫經驗,支持台灣進入世界衛生組織的聲浪也大為增加。就台美關係而言,武漢肺炎疫情在兩個層次帶來新的合作契機。

武漢肺炎疫情提供兩層次台美合作意義

第一層意義是短期抗疫需求的台美合作,不論是在防疫物資的協助、疫苗與篩檢試劑的合作研發、或是防疫經驗的分享等。3月18日的「台美防疫合作共同聲明」,就是防疫帶來台美合作的有力證明,還讓台美關係正式成為「非正式」邦交的政府間關係。

台灣因為自身對病情的嚴控以及早日展開防疫物資戰略生產,使得自己處於相對行有餘力的處境。當包括美國在內的世界各國還處於希望可以管控疫情的階段時,這些防疫物資就像是及時雨,復加上中國提供的防疫物資屢屢出現瑕疵,更凸顯台灣能夠幫助(Taiwan Can Help)的重要性。

此外,台灣防疫經驗的分享也很有幫助。先前歐美國家還在爭論戴口罩對於管控疫情是否必要,但台灣防控疫情的經驗證明適時的口罩穿戴,加上個人衛生習慣與公共場合的若干基本動作,是有助於切斷疫情散播。這些看似小事但對於公共衛生極為重要的衛教經驗,以及台灣運用大數據與科技工具協助防疫資源與流量的管理,降低不必要的社會成本,也對歐美國家提供重要參考。

第二層意義是台灣協助美國對中國疫情實況及其戰略意圖的掌握。台灣是去年底第一個向世界衛生組織提出警示可能有人傳人風險的國家,而中國到了1月14日時還對此極力否認,並誤導世衛組織使其對外宣稱武漢肺炎沒有人傳人風險。而美方在1月3日接到中國提報後,就向中國提出願派專家去武漢協助了解疫情,但為中方所拒。之後美國只能透過中國提供給世衛組織的資訊,以及國安單位根據自身過去在中國經驗而預測北京的可能作為,基本上就是在瞎子摸象。

中國從二月中後開始對美國展開一波波論述攻擊,首先是外交部長王毅在參加慕尼黑安全會議期間公開指控美國是H1N1起源,認為美國針對中國武肺疫情的旅遊限制是過度反應。之後中國再提出武漢肺炎雖在中國發生,但病毒並非緣起於中國,其外交部發言人甚至在三月中指控是美軍將病毒帶到武漢。中方的指控還有出現病毒是來自日本、義大利等不同版本。這些系統性攻擊在美國沒注意時迫使美國處於守勢。加上從三月起,中國大量對外宣傳其武漢肺炎疫情已做出重大犧牲為世界爭取時間,是美歐等國浪費掉了,還說中國抗疫的成功經驗提供了歐美各國解決疫情的方案,並強調中國的舉國體制與使其有制度優勢得以對抗疫情,藉此凸顯民主體制的軟弱無能。這些系統性的政治影響戰讓忙於對抗疫情的歐美等國措手不及。在此台灣對中國作為的觀察、紀錄與解讀對處於防疫風暴中的美國在理解中國作為與意向,能提供重要幫助。

台灣參與世衛與美國對國際組織缺專業性的疑慮,是問題的一體兩面

武漢肺炎防疫提供台美新的合作空間,但台灣的國際參與以及美國對國際組織之關切上,被武漢肺炎疫情的出現與加重,而發現其具深層的議題連結,給台美關係帶來新的深度合作基礎。

美國今年通過的「台灣友邦國際保護加強倡議法」(簡稱台北法案),日前在參眾兩院以懸殊比例通過,川普總統也在三月底與習近平通話前簽署成案。時值武漢肺炎病毒肆虐,世界各國更重視台灣的防疫成果並高度肯定,凸顯台灣被排除於世衛之外極不合理,今年支持台灣參與世界衛生大會聲浪極高,對世衛組織及中國的壓力甚大。世衛組織會強調台灣能否成為會員是由各會員國在世界衛生大會決定,以及日前中國駐日大使在日媒採訪中提到會考慮台灣作為世界衛生大會永久觀察員(兩天後中方否認其日本媒體的假新聞),與這些壓力有關。

因為「台北法案」中針對台灣的國際組織參與(第四節),用的是「這應是美國政策(It should be the policy of the United States)」,針對台灣在是否以國家為會員前提的國際組織之美國支持立場與實際作為,加上國務卿龐培歐也公開表示美國支持台灣成為世界衛生大會觀察員,外界自然對今年世界衛生大會期間的台灣參與及美國與其他相同理念國家之作為,有了很多想像。但有一點需注意。

首先,世界衛生組織秘書長譚德賽於4月10日對台灣的指控十分嚴重,這也意味著今年台灣作為中國同意,以受秘書長邀請之貴賓出席的方式(即所謂馬政府模式)絕無可行空間。除了會受制於中國外,譚德賽對台灣無的放矢指控,也代表他不可能邀請台灣出席(如果今年世界衛生大會會召開)。由於世界衛生組織章程沒有觀察員,只有世界衛生大會期間可以有觀察員,除非世界衛生組織執委會通過決議邀請台灣以觀察員身分參與年度世界衛生大會,不然台灣參與世衛就是要在世衛會員大會同意讓台灣成為正式會員,如同世衛秘書先前聲明的主張。

台灣在這次武漢肺炎疫情被世界衛生組織秘書處不予理睬,其對國際衛生條例(IHR)的執行也意興闌珊,我們要的應是在世衛組織廣泛與平等的獨立參與,不是每年於大會期間當六天的觀察員。

如有可能的根本之道,會是如果美方與其他理念相近國家因為這次武漢肺炎疫情的慘痛教訓,而有改革世界衛生組織的計畫與想法,台灣須先參與這個改革團隊並與其中主要理念相近國家形成改革集團,先在這個集團內形成衛生規範與多邊國際合作的現實,之後再以這個集團為核心,透過修改規範、章程與會員投票,同時完成世衛組織改革與確保台灣的會員資格。

武漢肺炎疫情使得全世界發現中國將聯合國相關國際專門機構變成其推動中國模式的工具,是台灣被排除世衛,以及世衛缺乏專業性,無力協調國際合作面對疫情的主因。換句話說,台灣被排除國際組織的問題與國際組織日益中國化所導致缺乏專業與合作,是一體兩面。這是美國與其他國家關切的核心,更給台美合作提供必要的深度與廣度,也為之後台灣參與例如ICAO、Interpol及其他國際組織提供了統一的理解背景。

