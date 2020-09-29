顏綠芬朗讀蕭泰然寫給母親手稿 「整夜心痛而寫的淚書」(最不會吵我的母親) ，她認為這篇比朱自清的背影更感人。(圖/陳俊廷)

「如今她的兒子，在樂壇上能有一點成績，大家正在為了台灣人當中，有了蕭泰然能在國際樂壇上，爭一席之地而感到欣慰、驕傲之時，有多少人知道，泰然若沒有一位那麼安靜的母親，哪有今日的蕭泰然呢?！…..

文化部「重建台灣音樂史」計畫主持人、北藝大音樂系/音樂學研究所教授顏綠芬，她朗讀蕭泰然寫給母親的手稿時有感的說：這一篇蕭泰然給母親「整夜心痛而寫的淚書」(最不會吵我的母親)相較朱志清的「背影」更感人。

顏綠芬認為這篇如列入我們的國文課本，相信很多人在照顧自己母親時，能夠理解一個另外一半走了，這個母親走到人生盡頭時候，是怎樣的孤獨寂寞，很需要子女們靜靜地陪她…….

※蕭泰然手稿「整夜心痛而寫的淚書」(最不會吵我的母親)全文：

通常容易聽到一位母親在稱讚自己兒子時，她會說這個孩子最不會吵我。

我的母親是那麼安靜，那麼耐心，那麼體貼。不管是白天還是夜半，常常一個人起來靜坐在床邊或椅子。她雙眼無神地凝望著牆上的鐘….沉思….一小時、兩小時…不知多久，她總不來吵我….疲倦了，又睡著…

自從五年前，我父親去世以來，她一直是這樣，一天再一天，一月再一月，一年再一年…..她的身體漸漸衰老，一直到去年九月，自己已無法自己支持而必須要我來照顧她，餵她……

我的母親常常在我照料她之後，用很脆弱的聲音，望著我說「Thank！you」！

….媽媽，妳怎能對我這樣說呢…..我心痛欲裂…..

回憶她還健康時，熱心教會事工，擔任司琴四十多年，又在長榮女中任教職，可說桃李滿天下，是一位好鋼琴老師。她曾經自豪地對我說「泰然」你是我教過最優秀反應最快的學生。當你七歲時，第一次 公開演奏以使在坐的日本人震驚！

「如今她的兒子，在樂壇上能有一點成績，大家正在為了台灣人當中，有了蕭泰然能在國際樂壇上，爭一席之地而感到欣慰、驕傲之時，有多少人知道，泰然若沒有一位那麼安慰的母親，哪有今日的蕭泰然呢?！…..

我的母親每晚睡前的禱告，並不為她自己的病痛禱告。而是為她的兒女們。她常常拉著我的手問說「泰然，你身體好嘸?」又在越洋電話中常常告訴其媳婦說「仁慈，我攏在為妳祈禱」…

今日，她回到主的懷抱，也回到我爸爸的身邊了…..她走了，更不可能有機會來吵我，本來就那麼安靜，現在更安靜….

有一點值得安慰的，其實我的母親並沒有靜靜地走

她留下在她所愛的兒子-泰然身上的優美音樂，將永恆地留在人間，阿們！

顏綠芬說，這是蕭泰然所寫的手稿，感人的文字，她認為這篇如能在我們的國文課本裡，我相信很多人在照顧自己母親時，能夠理解一個另外一半走了，這個母親走到人生盡頭時候，是怎樣的孤獨寂寞，她很需要子女們靜靜地陪她，而非講如「媽媽妳真囉嗦」怎麼一直講那些代誌..

※衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館，今年展開三年的「臺灣作曲家系列」館際合作，首檔推出陳主税與蕭泰然兩位臺灣音樂大師的聯展與音樂會。「蕭泰然紀念音樂會」10月2日(五)在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場演出。即日起至11月8日(日)並舉行「洄游南方-陳主税作品展暨蕭泰然逝世五周年紀念特展聯展」。