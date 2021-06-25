美國政府針對新疆強迫勞動問題採取跨部門行動。拜登政府星期四（6月24日）表示，禁止中國新疆合盛硅業公司及其子公司生產的用於太陽能電池板的關鍵材料進入美國市場，繼續支持在美國國內發展清潔能源供應鏈。這是華盛頓著手解決新疆持續存在的侵犯人權和強迫勞動問題更廣泛努力的一部分，也是打擊美國所說的中國不公平經濟做法並推動美國清潔能源產業發展的一部分。拜登政府官員說，這項行動不會影響到美國清潔能源的目標。

白宮星期四在一份美國政府對新疆的強迫勞動採取新行動的情況說明中說，美國海關與邊境保護局對新疆的合盛硅業股份有限公司（Hoshine Silicon Industry Co., Ltd）及其子公司所生產的硅基產品發布了暫扣令，因為有合理的信息表明該公司使用了強迫勞動生產的硅基產品。因此，美國所有入境口岸的工作人員已接到指示，立即開始扣留含有合盛硅業生產的硅基產品或源自或使用這些硅基產品的材料和貨物。

與此同時，美國商務部6月23日把被控侵犯人權的五家中國實體列入出口管制實體清單，其中包括合盛硅業、幾家生產太陽能電池板的單晶硅和多晶硅的主要制造商和新疆生產建設兵團。

另外，美國勞工部在聯邦登記公告中更新了「童工或強迫勞動生產的產品清單」，把中國用強迫勞動生產的多晶硅包括在這個清單內。

白宮說，勞工部每兩年更新這個清單，而這是第一次在這兩年的周期之外增加一項產品，「突顯出它對新疆維吾爾人和其他少數民族正在遭受的嚴重人權侵犯的強烈反應。」

白宮還表示，這是拜登政府把七國集團確保全球供應鏈不使用強迫勞動的承諾付諸實施而採取的最新舉措。七國集團的領導人最近在英國康沃爾舉行的峰會上一致反對強迫勞動，並承諾確保全球供應鏈不使用強迫勞動。

美國國務院發言人星期四也就此發表聲明，表示將繼續與美國的合作伙伴和盟友共同努力，「推動追究中華人民共和國政府在新疆使用強迫勞動以及對維吾爾人和其他少數民族和宗教少數群體進行的種族滅絕和反人類罪行的責任。」