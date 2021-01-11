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每日國際焦點

美國國務卿蓬佩奧宣佈台美官方往來準則全面解禁。

蘋果將川普支持者使用的社群服務Parler從App商店下架，亞馬遜則停止提供Parler其AWS主機租用服務。

印尼三佛齊航空波音737-500客機搭載62名乘客，起飛後墜海，搜救找到部分遺體，已尋獲黑盒子。印尼為過去十年來空難死亡人數最高國家。

北韓金正恩獲選為朝鮮勞動黨總書記，先前總書記一職保留給金正日。

美國

國務卿蓬佩奧宣佈台美官方往來準則全面解禁。

印尼

三佛齊航空波音737-500客機搭載62名乘客，起飛後墜海，搜救找到部分遺體，已尋獲黑盒子。印尼為過去10年來空難死亡人數最高國家。

西爪哇豪雨山崩造成11死18傷。

中國

表示中印邊界有1名士兵失蹤，被印度羈留，要求釋放。

巴基斯坦

國家電網大跳電，全國大停電。

北韓

金正恩獲選為朝鮮勞動黨總書記，先前總書記一職保留給金正日。

印度

馬哈拉施特拉邦醫院火災造成10嬰兒死亡。

西班牙

費羅門那暴風雪侵襲造成4死，中西班牙多處交通中斷。

白俄羅斯

總統盧卡申科承諾年底修憲。

烏克蘭

輸油管爆炸無傷亡。

比利時

疫情死亡人數突破2萬，是全球人均死亡人數最高國家之一。

希臘

與義大利、阿爾巴尼亞協議後，國會提案擴展領海西界至12海里。此舉不影響與土耳其的海域爭議。

愛爾蘭

科克港大火已控制，無傷亡。

吉爾吉斯

親俄派賈帕洛夫以8成得票高票當選總統。

俄羅斯

滑雪場雪崩3死。

美國

蘋果將川普支持者使用的社群服務Parler從App商店下架，亞馬遜則停止提供Parler其AWS主機租用服務。

委內瑞拉

首都警民衝突造成至少23死。

卡達

與沙烏地阿拉伯恢復直航。

衣索比亞

軍方表示擊殺提格雷人民解放陣線15人，逮捕8人。

與埃及、蘇丹的三方水壩談判停擺。

阿爾及利亞

總統到德國治療COVID-19併發症。

伊朗

要南韓不要把油輪遭羈留政治化，並要求南韓釋放伊朗資金。

宣稱若不解除制裁，就要驅逐聯合國核觀察員。

阿富汗

尼姆魯茲省14人疑似因政府軍空襲塔利班而遭波及死亡，居民抬棺抗議，政府表示會調查。

剛果民主共和國

維龍加國家公園6名巡守員遭突襲殺害。維龍加國家公園總計已有超過200名巡守員被害。

中非共和國

反抗軍攻擊2城鎮，法軍派機飛越希望嚇阻。

福和會官方網頁：www.fratwn.org