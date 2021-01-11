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每日國際焦點
美國國務卿蓬佩奧宣佈台美官方往來準則全面解禁。
蘋果將川普支持者使用的社群服務Parler從App商店下架，亞馬遜則停止提供Parler其AWS主機租用服務。
印尼三佛齊航空波音737-500客機搭載62名乘客，起飛後墜海，搜救找到部分遺體，已尋獲黑盒子。印尼為過去十年來空難死亡人數最高國家。
北韓金正恩獲選為朝鮮勞動黨總書記，先前總書記一職保留給金正日。
美國
國務卿蓬佩奧宣佈台美官方往來準則全面解禁。
印尼
三佛齊航空波音737-500客機搭載62名乘客，起飛後墜海，搜救找到部分遺體，已尋獲黑盒子。印尼為過去10年來空難死亡人數最高國家。
西爪哇豪雨山崩造成11死18傷。
中國
表示中印邊界有1名士兵失蹤，被印度羈留，要求釋放。
巴基斯坦
國家電網大跳電，全國大停電。
北韓
金正恩獲選為朝鮮勞動黨總書記，先前總書記一職保留給金正日。
印度
馬哈拉施特拉邦醫院火災造成10嬰兒死亡。
西班牙
費羅門那暴風雪侵襲造成4死，中西班牙多處交通中斷。
白俄羅斯
總統盧卡申科承諾年底修憲。
烏克蘭
輸油管爆炸無傷亡。
比利時
疫情死亡人數突破2萬，是全球人均死亡人數最高國家之一。
希臘
與義大利、阿爾巴尼亞協議後，國會提案擴展領海西界至12海里。此舉不影響與土耳其的海域爭議。
愛爾蘭
科克港大火已控制，無傷亡。
吉爾吉斯
親俄派賈帕洛夫以8成得票高票當選總統。
俄羅斯
滑雪場雪崩3死。
美國
蘋果將川普支持者使用的社群服務Parler從App商店下架，亞馬遜則停止提供Parler其AWS主機租用服務。
委內瑞拉
首都警民衝突造成至少23死。
卡達
與沙烏地阿拉伯恢復直航。
衣索比亞
軍方表示擊殺提格雷人民解放陣線15人，逮捕8人。
與埃及、蘇丹的三方水壩談判停擺。
阿爾及利亞
總統到德國治療COVID-19併發症。
伊朗
要南韓不要把油輪遭羈留政治化，並要求南韓釋放伊朗資金。
宣稱若不解除制裁，就要驅逐聯合國核觀察員。
阿富汗
尼姆魯茲省14人疑似因政府軍空襲塔利班而遭波及死亡，居民抬棺抗議，政府表示會調查。
剛果民主共和國
維龍加國家公園6名巡守員遭突襲殺害。維龍加國家公園總計已有超過200名巡守員被害。
中非共和國
反抗軍攻擊2城鎮，法軍派機飛越希望嚇阻。
福和會官方網頁：www.fratwn.org