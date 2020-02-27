因應全球武漢肺炎疫情越來越險峻，全球已有40國家通報感染武漢肺炎，地球上除南極洲外，有6大洲染疫。台灣則出現零星社區感染，決定防疫超前佈署，行政院長蘇貞昌今天上午在行政院會中宣布，今天起中央疫情指揮中心提升至一級開設，並任命衛福部長陳時中擔任指揮官。

根據統計，阿爾及利亞、奧地利、克羅埃西亞、喬治亞、希臘、挪威、巴基斯坦與瑞士等8個國家出現武漢肺炎首例，整個肺炎疫情擴及40個國家，全球7大洲中只剩下南極洲倖免。全球感染人數也來到8.1萬人。

台灣的鄰近國家，包括日本及韓國疫情都相當險峻，日媒統計，截至今天上午10時30分止，日本全境含鑽石公主號郵輪的武漢肺炎病例達894例，死亡人數7人。韓國今天新增334起武漢肺炎確診病例，累計病例高達1595例。

行政院考量疫情短期內和緩的可能性不高，加上出現零星社區傳染跡象，決定超前佈署，行政院院長蘇貞昌今天在院會中表示，立院3天前通過因應武漢肺炎的特別條例，今天行政院也提出特別預算；根據疫情指揮中心指揮官建議，今天開始提升至一級開設，指揮官仍由衛福部部長陳時中擔任。

指揮中心提升為一級開設後，各進駐部會的待命層級將提升，各進駐部會的待命層級將提升，迅速整合各部會防疫資源與人力，更高規格迎戰武漢病毒。