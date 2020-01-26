依經濟部「投資台灣事務所」公布資料，截至2020年1月16日為止，經濟部已核准169家企業申請適用回台投資優惠方案，投資金額達7158億元，預估可創造超過5萬9148個就業機會。圖／Pixabay

陸委會表示，為協助台商因應美中貿易衝突，行政院「歡迎台商回台投資行動方案」施行一年成果豐碩，陸委會積極協助宣導，並配合辦理相關工作。

陸委會說明，「歡迎台商回台投資行動方案」於2019年1月1日起實施3年，政府相關部會共同解決台商關切的土地、水、電、人力、稅務與資金等問題，並由「投資台灣事務所」擔任窗口（服務專線：02-2311-2031），提供台商回台投資客製化單一窗口一條鞭服務，加速廠商落地生根；若回台投資台商有企業內部調動或引進中國籍專業人才額外需求，陸委會也將依法會商經濟部、內政部移民署、勞動部等相關機關，提供必要協助。

依經濟部「投資台灣事務所」公布資料，截至2020年1月16日為止，經濟部已核准169家企業申請適用回台投資優惠方案，投資金額達7158億元，預估可創造超過5萬9148個就業機會。

陸委會指出，2019年是台灣投資爆發年，近年政府加強基礎建設，改善投資環境，不僅台商回台投資，國際大廠及國內廠商也來台及加碼投資台灣。今年政府將全力打造台灣成為「四個中心」，包括高階製造中心、高科技研發中心、半導體先進製程中心及綠能發展中心，歡迎台商回台參與。

陸委會說，政府積極協助台商回台投資，帶動本土產業共同發展，形塑完整上、中、下游產業供應鏈，增進產業動能，厚植台灣產業發展實力，並為台灣未來經濟發展，打下深厚根基。