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每日國際焦點

印度血清研究所月產能自5月的6,500萬劑至7月預計提升至1億劑，使得印度得以在6月12日起的2周內供應本國6,100萬劑疫苗，超過登記想施打的5,800萬人，印度疫苗短缺問題已經解決。

南韓政府主導組成產業聯盟開發次世代mRNA疫苗，K-mRNA產業聯盟於29日成立，包括韓國3大製藥商，韓美藥品、GC製藥、ST製藥。

新加坡政府與葛蘭素史克新加坡分公司、Vir生技簽署協定，兩者提供單株抗體抗病毒藥物sotrovimab治療染疫病人。

中國正式向WTO反控澳洲對鐵路車輪、風力發點機塔身、不銹鋼水槽三種產品課進口稅。

日本

住友鋼鐵預期2021年全球電動車電池用鎳需求將增加18%。

新加坡普林斯頓數位集團計畫投資10億美元於琦玉建立大規模資料中心。

南韓

南韓政府主導組成產業聯盟開發次世代mRNA疫苗，K-mRNA產業聯盟於29日成立，包括韓國3大製藥商，韓美藥品、GC製藥、ST製藥。

已購買1.06億劑輝瑞與莫德納疫苗，預計再訂購更多已因應可能需追加第三劑的需求。

前釜山市長吳巨敦因性騷擾被判3年徒刑。吳巨敦為文在寅盟友，在2020年4月因性騷擾下台。

海洋部計畫衝刺南韓海運營收，目標2030年達70兆韓圜(618億美元)，較2021年的40兆成長75%。

海洋漁業部計畫自2022年起投資2,774億韓圜(2.456億美元)建造次世代破冰船，噸位較南韓現有破冰船Araon號倍增，預定2027年啟用，以研究北極。

5G新增頻段招標將開放給非電信公司競標，有意者需在10月前送件。

新韓銀行加入區塊鏈Klaytn的治理委員會。

自1.2萬數位貨幣逃稅戶扣押530億韓圜(4,700萬美元)。

美軍福利社規定紅酒購買上限以打擊黑市套利。先前美軍退休人員濫用福利社權益購買廉價肉品供自開餐廳使用，以及數個月內暴買達10萬美元等案例，遭禁入美軍基地10年。

特種部隊在首爾演習反無人機。

北韓

聯合國2020年提供北韓500萬美元援助其飢荒，90萬美元援助對抗疫情。

下令全國大學與學校更新改建老舊校舍，但是資金與資源由學生與家長負責。

中國大連到北韓南浦特別市的海運貿易因疫情停擺數個月後重啟正常航運。

澳洲

中國正式向WTO反控澳洲對鐵路車輪、風力發點機塔身、不銹鋼水槽三種產品課進口稅。

紐西蘭

將部分重啟與澳洲的旅遊泡泡。

印尼

疫情擴大雅加達醫用氧氣亟缺價格飆漲。

菲律賓

29日宣布外國觀光客若已完整接種疫苗，只需隔離7日，第5日篩檢。7月1日生效。

馬來西亞

人權組織控訴IOI集團棕櫚油壓榨勞工。

新加坡

政府與葛蘭素史克新加坡分公司、Vir生技簽署協定，兩者提供單株抗體抗病毒藥物sotrovimab治療染疫病人。

越南

2021年上半年水泥產量估計年增8%至5,110萬噸。

泰國

疫情造成第二季損失55萬觀光旅遊相關就業。

緬甸

撤銷對24位名人的反煽動法反政府提告。

中國

日本防衛副大臣中山泰秀28日向美國智庫哈德遜研究所質疑「一個中國」政策以及稱台灣為國家，使中國氣得跳腳。

印度

印度血清研究所月產能自5月的6,500萬劑至7月預計提升至1億劑，使得印度得以在6月12日起的2周內供應本國6,100萬劑疫苗，超過登記想施打的5,800萬人，印度疫苗短缺問題已經解決。

5大印度製藥公司包括太陽製藥、激流製藥、Emcure製藥、西普拉、雷迪醫師實驗室，宣布將與美國默克藥廠合作進行抗疫藥物molnupiravir臨床試驗，未來5大藥廠可供藥給印度本國。

警方增加3起對Twitter提訴，包括傷害宗教情感、兒童色情等。

阿富汗

塔利班進攻加茲尼與政府軍交火。

諾魯

通知聯合國將計畫進行深海挖礦。

歐盟

匈牙利提出新資料，歐盟延長對匈牙利是否違法補貼三星電動車電池廠的調查。三星匈牙利廠2018年開始生產，年產能5萬輛電動車。歐盟調查已經2年。

英國

議會報告指出防疫紓困計畫中35~60%都會因為有疫詐騙或信用不良，最後紓困貸款企業無法還款，造成估計高達額外270億英鎊損失。英國政府估計每年因有意詐騙或錯誤核貸造成的損失，原本就達518億英鎊。

將提前全面停止燃煤發電的目標時間1年至2024年10月，以加速減碳。

脫歐後自行規劃英國的碳權交易系統，將給予航空業特別免費碳權，以免航空業外移。

脫歐後不受歐盟補貼限制規範，提出英國本身的補貼控制法案，可更有效率補助企業。

Ajax裝甲車因噪音過大造成乘員聽力損失問題尚未解決，測試第二次延期。Ajax裝甲車由通用動力研發製造，2014年英國國防部下單589輛，總預算55億英鎊。

法國

前共和黨員，前勞動部長、衛生部長，於地方選舉中高票連任的上法蘭西大區議會主席Xavier Bertrand，成為法國總統大選可能的第三人選。

德國

自阿富汗撤出最後一批570位士兵。結束德軍在阿富汗20年任務。

義大利

執政聯盟政黨五星運動創辦人Beppe Grillo抨擊即將擔任黨魁的前總理孔蒂，引起政治動盪。

荷蘭

國防部長表示6月稍早俄羅斯軍機攜帶空對地飛彈對荷蘭在黑海軍艦進行挑釁以及干擾通訊系統，抨擊俄國不負責任。

白俄羅斯

美國禁售前往白俄羅斯機票。

美國

美國不僅西岸受熱浪侵襲，東北部也受熱浪侵襲，已至少5死。

加拿大

英屬哥倫比亞破紀錄熱浪已造成近70死。

墨西哥

總統Andres Manuel Lopez Obrador表示尊重最高法院對大麻合法化法案合法的判決，但表示將可能發動公投來推翻。

巴西

禁止生火120天以及重新派遣部隊以保護亞馬遜雨林。

5月稅收大增，年增70%，20年來最高。

3.24億美元向印度採購巴拉特生技Covaxin 疫苗案讓總統波索納洛陷入弊案指控，因而暫停。

哥倫比亞

從左翼叛軍民族解放軍扣押6公噸古柯鹼。

委內瑞拉

允許反對派聯盟參選。

海地

因疫情延後修憲公投至與總統大選同時的9月底。

瓜地馬拉

因俄羅斯無法出貨史普尼克V疫苗，要求退款。

以色列

拆除東耶路撒冷Silwan一處巴勒斯坦商店，引起警民衝突。以色列表示該店為違章建築，該地為公園預定地。

沙烏地阿拉伯

計畫成立新的國營航空公司，作為多元化經濟的一部分。

阿拉伯聯合大公國

以色列外長拉皮德為以色列駐阿聯大使館開幕。

黎巴嫩

土耳其Karpowership公司發電船將恢復供電給黎巴嫩。

提高燃料價格以減少短缺。

衣索比亞

提格雷人民解放陣線表示已經完全控制首都默克萊，稱中央軍正在逃離，表示將追擊進入厄立垂亞、安哈拉。

索馬利亞

總理表示10月10日舉行間接選舉。

奈及利亞

比亞法拉獨立運動領袖被捕，將在首都阿布賈受審。

南非

前南非總統因不出席貪汙審判遭判刑15個月。

阿曼

擴大疫苗施打至索有18歲以上國民。

肯亞

總統表示8月可收到1,300萬嬌生疫苗。

馬拉威

前央行總裁遭控洗錢。

多哥

發生禽流感，撲殺家禽，關閉家禽市場，禁止家禽移動。

史瓦帝尼

人民抗爭要求王政改革，軍警發射催淚瓦斯與開槍驅散。首相否認國王逃離到南非。

福和會官方網頁：www.fratwn.org