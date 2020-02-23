台灣的民主運動史，若依黃彰輝牧師的神學行腳，從台灣本土走向歐洲，回到亞洲，然後伸向美洲，體會當代的哲學思潮，這是蔡榮芳博士非常獨特的傳記筆調，讓讀者享受豐富的智慧旅程，這也是這本「新傳」的靈魂所在。圖／作者提供

這是一本黃彰輝牧師（1914-1988）新的傳記。

封面上款：台灣人權運動的先鋒、台灣人民運動的導師、自由人文主義的世界公民，也是台灣母語文化的捍衛者。

封面副題：黃彰輝牧師普世神學的實踐。

上、下款已經畫龍點睛地道出這本新傳的內容，但是周遭認識這位黃彰輝牧師的人實在不多，即使早期的東海人都不知道他是創設東海大學的關鍵人物。

作者蔡榮芳博士是東海大學歷史系首屆畢業生，UCLA博士。現為美國南卡州查爾斯頓學院(College of Charleston, South Carolina)歷史系名譽教授。

黃彰輝（Shoki Coe, Huang Chang-Hui）牧師的神學行腳，在蔡榮芳博士妙筆下，沿著時光的長河，橫跨歐亞美三洲，細膩描繪出獨創普世神學的大河史篇。黃彰輝牧師在台灣塑造新台灣人的身影，播下公義的種子，掀起自由民主的脈動。他的行腳印烙在不僅讓台南神學院成為台灣民主新世代的啟蒙中心，更是啟肇東海大學成為台灣高等教育的新典範。

播公義種子 掀民主脈動

這是一本有血有肉有靈魂旳歷史傳記，相對於圖書館充斥著僵屍型校史，蔡榮芳博士總算落實了「東海大學創設初期歷史的轉型正義工程」（鄭仰恩序） 。由於1950’s年代的台灣局勢，正處於戰後政局動盪時期，台灣人的身分與地位正遭逢前所未有的扭曲和壓縮，所以東海大學創設過程的關鍵性人物之一的黃彰輝牧師，其身影幾乎從官方校史中「絕跡」。東海校友記憶中的創校董事，對黃彰輝牧師的形象也幾乎是空白。

很意外地，2016年東海校慶前的秋天，突接蔡榮芳學長（歷史系首屆）返校的電話，希望協助尋找圖書館有關早期校史的資料。雖然是首次見面，但開門見山就提到：「台灣的太陽花學運，讓我聯想到黃彰輝董事」，「他是第一屆畢業典禮上祝福畢業生的董事會代表，因為他不會講北京話，所以用台語致詞，讓人印象深刻」。不過有校友卻說沒印象，所以特別回校求證，結果從首屆畢業典禮程序單上，找到了黃彰輝董事的名字。由此可知蔡學長治學求真的謹慎態度。

60’s年代，台南神學院的學生在東海上課，只知那是教會的關係，卻完全不知道它是東海創校「共創者」的緣故。透過本書第五章和第七章，詳述台南神學院在黃彰輝院長領導下所留下的「鴻爪」，才瞭解南神的「身世」與奉獻，然後才明白何以台灣基督教長老教會參與東海創校的過程，會在官版校史「消聲匿跡」。

台灣人身影 在官史中絕跡

至於東海大學的創校史，經過正港的歷史學家蒐集「校外史料」和黃彰輝牧師的回憶錄(Recollections and Reflections) ，才讓東海正史面世。再透過對曾約農校長的「來去東海」分析，不只揭棄首任校長的「神聖」道袍，更讓當時東海在國內外政局和東西文化糾結下，所呈現的本來面目。也正由於這些真相被掩蓋或粉飾，才讓黨國版官史獨尊、僵屍校史橫行。

台灣的民主運動史，若依黃彰輝牧師的神學行腳，從台灣本土走向歐洲，回到亞洲，然後伸向美洲，體會當代的哲學思潮，這是蔡榮芳博士非常獨特的傳記筆調，讓讀者享受豐富的智慧旅程，這也是這本「新傳」的靈魂所在。例如齊克果的「家鵝」寓言，讓久處這所「教會大學」校園的人，面對校內「家鵝」不禁莞爾。期待東海大學的圖書館，很快就有這本「黃彰輝董事新傳」上架，也讓校友著作專櫃增輝。