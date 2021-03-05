美國智庫也發現：台灣的獨立存在，符合美國利益，唇亡齒寒不只限於日本，如果中共控制台灣，美國甚至全世界都會遭殃。示意圖／擷自Pixabay、總統府flickr，民報合成

雖然馬英九們，對中共的疫苗讚不絕口，可惜，根據《遠見雜誌》的民調：台灣人願意施打中共疫苗只有1.3%，這個數字也和多次民調中，願意接受中共併吞的數字巧合接近，如此低數字狠狠打臉中共，更簡單說：台灣是自由開放社會，政府無法強制對百姓施打疫苗，這一點和中國不同，進口商看見這樣的數字，就算中共願意送疫苗，恐怕也沒有進口商願意承接，台灣人很務實，面對生命攸關問題，所謂中台一家親，也就不用談了，也許數字太低激怒中共，老共開始對台灣的鳳梨農民下手了。

228是悲劇日子

老共選擇228這個日子，經濟制裁台灣農民，讓歷史悲劇和現代悲劇糾纏，這一天，老共也抓捕47名香港民主人士，而緬甸軍政府也對示威者開槍，造成18人死亡，亞洲一時之間被獨裁暴力壟罩，美國也知道事態嚴重。

228當天，美國威斯康辛州聯邦眾議員湯姆·蒂法尼（Tom Tiffany, R-WI）及賓夕法尼亞州聯邦眾議員斯科特·佩里（Scott Perry, R-PA）聯署提案：要求美國政府拋棄「一中政策」，正式和台灣建交，美國國共兩黨對美台邦交呈現公開化的共識，也慢慢成形，美國智庫也發現：台灣的獨立存在，符合美國利益，唇亡齒寒不只限於日本，如果中共控制台灣，美國甚至全世界都會遭殃，國際媒體多次警告：習近平已經變成希特勒，二戰故事正在醞釀上演。

中共拿下台灣，下個目標就是日本，居於《美日安保條約》，美國還是必須介入戰爭，既然如此，遲到不如早到，乾脆早一點對台灣的獨立安全清楚表態，讓中共死了想併吞台灣的野心，至於，未來台灣應該用何種身分獨立存在，也必定是未來台灣人要共同決定的課題。

上周，中共外長王毅罕見的一天內對美國三次嗆聲，口氣上軟硬兼施，看起來，戰狼收斂幾天，「我才是老大」的老毛病又患了。

王毅軟的說：希望美中關係正常化，回到中共對美國科技金融大吸血狀態，硬的說：新疆、西藏、香港、台灣是中共核心利益，要美國不要助長台獨勢力，新上任的陸委會邱太三說：「有關台獨的定義是甚麼？王毅應該說清楚，民主台灣是主權獨立國家」，台獨理直氣壯，這句話把王毅的嗆聲轟回去。

中台兩國無法對談，原因出在中共不願意面對現實，罹患政治心魔的不是台灣，而是中共，中共如果放下心魔，接受台灣是一個國家，一切就好談了，偏偏，中共不想定義現狀，既然沒有定義主權範圍，就形成雞同鴨講的情況。

台灣不會放棄土地所有權

台灣人有自己的核心利益，所謂核心利益，就是對這塊土地的所有權不會放棄。

前副總統呂秀蓮說：台灣早已經獨立，因為中華民國建立初期，版圖並不包含台灣、澎湖，歷史紀錄確實如此，為了彌補這個漏洞，1946年南京制憲，才找到幾位台灣代表到場象徵一下，沒料到，這幾位去南京的制憲代表，在1947年228事件中，就遭到國民黨無情打殺。

失去中國版圖，並接受美軍委任託管台灣，中華民國卻沒有對國際宣示完成領土變更，這也是國家無法正常的起因，也使台灣國家核心利益遭到中共挑戰，國民黨在台灣長達50年執政，當然不能逃避這個問題。

3月2日國民黨主席江啟臣接受《路透社》訪問時說：中共所提「一國兩制」在台灣沒市場，台灣人已經習慣自由生活，不可能接受中共統治，因為中共的統治就意味著將失去自由，這句話已經夠白話了，不知道老共是否聽懂。

過去我曾說過：中共接受台灣獨立的事實，就是接受台灣的自由生活方式，才是中國邁向統一的開始，無須搞大陣仗的戰爭，協助台灣成為聯合國一員，中台平等來往，經濟文化交流形成，台灣人不擔心失去自由民主，才有可能不拘形式談判國家統一，這樣一來，不只是符合台灣利益，也符合中國和美國以及世界利益，老共應該想清楚。



作者指出，中共接受台灣獨立的事實，就是接受台灣的自由生活方式，才是中國邁向統一的開始。圖／張家銘，民報資料照