衛福部長陳時中今上《微微笑廣播網》「有夢上水」節目與談並在「火線人物」看板寫上「有夢最美、希望相隨」防疫成功！圖右為石川傳媒集團董事長石川。(圖/陳俊廷)

衛福部長陳時中今上《微微笑廣播網》「有夢上水」節目與談並在「火線人物」看板寫上「有夢最美、希望相隨」防疫成功！

1998年，陳水扁競選連任台北市長時打出「有夢最美，希望相隨」的競選口號，隨著選戰CF深入大街小巷，該詞源自1998年，詩人路寒袖所寫，路寒袖2020年發表新書也以《有夢最美》作為該「詩集」的名稱。扁在「廣播教父」石川力邀下，今年1月3日起在「微微笑廣播網」開播「有夢上水」節目，「有夢最美」再度成為琅琅上口的詞彙。

今尤值一提的是陳時中並在錄音間預錄新春賀詞。他說：「提醒鄉親好朋友，歡喜過新年，也要隨時做好防疫措施，打過疫苗還是要戴口罩，量體溫、勤洗手，保持良好的衛生習慣，防疫不分你我，一起守護台灣，我是衛生部長陳時中，祝福《微微笑廣播網》太陽連線的聽眾朋友，年年有春，福氣相隨，過好年。」

Omicron變種病毒來勢洶洶，陳時中會前接受媒體聯訪。他說，國內出現Omicron病例是預期之內的事，因Omicron是強勢株，感染的國家、人數多都是正常，病毒一定會透過邊境進到國內，但狀況不會比Delta更嚴重；Omicron雖傳染力高，但重症狀況沒有更加嚴重，維持邊境嚴管手段，應可以有相當程度阻絕。

針對國內疫情何時降級?會不會遙遙無期；陳時中在專訪中回應扁提問說時指出，不會遙遙無期，希望春節專案完畢後，就開始往降級的方向走。

此外，被視為綠營問鼎六都市長熱門人選的陳時中今在專訪中回應扁提問時表示「先忙防疫，參選的事有空再想」。

※上網影音：《微微笑廣播網》陳時中「有夢上水」節目與談完整內容