習近平已陷入「囚徒的兩難」，他一方面強制性，要求地方企業復工，但一開工就要面對感染風險，習近平第一次知道，皇帝的命令無法下達的悲哀，這個皇帝面對瘟疫，也只能低頭。圖／取自中國政府網

日，韓，新加玻，亞洲三條經濟龍，最近疫情突然失控，兩天下來，韓國全境17個區全面擴散，包含被視為淨土的蔚山區，目前，確診來到500多例，三家醫院爆發院內感染，但是，禍首卻是來自一位「天地教」的信仰者，天地教是韓國新型的宗教，宗教創新，在韓國很熱門，吸引更多傳統基督徒，這位「超級傳播者」在入院後，兩度離開醫院，到大邱聚會所祈禱，數百人因他被感染，歷史總是如此相似，14世紀的歐洲，羅馬教廷主宰一切，當黑死病流傳的時候，教廷認為這種病是來自上帝的懲罰，所以要求所有人每天必須聚集中心教堂，用力用心禱告，祈求上帝赦免，下場就是祈禱的人聚集越多，病毒傳播更快，加劇黑死病的傳播。

北京已成另一個武漢

日本情況一樣，七天前，日本的東京地區，比韓國更早進入社區感染，但是，日本人更勇敢，2月15日，岡山的「會陽冬日裸祭」，仍然準時在西大寺舉行，上萬名只穿一條丁字褲的男士，爭相強奪象徵平安幸運的福袋，這是日本傳統三大祭典之一，每年吸引數十萬遊客到岡山旅行，今年，旅客卻步，但是，日本人認為日照大神會保佑日本，信仰是人類最後的保障，卻也是最愚笨的自我保護。

新加坡人口不多，卻因為對中國人太友善，終於自食惡果，武漢瘟疫爆發時候，李顯龍還開記者會說：「請世界各國不要拒絕中國旅客，不要搞種族歧視」，滿街是帶著人民幣的旅客，現在變成帶著鈔票的新加坡人民在超市搶糧，搶衛生紙，搶口罩，搶礦泉水，搶泡麵，宛若世界末日，新加坡商業部長說：「這些人丟光新加坡的臉皮」，但是部長很顯然忘了李顯龍的話。

瘟疫病毒無法區分貧富貴賤，也無法區分種族，中共宣布封城一個月，企圖犧牲湖北6000萬人，換取北京平安的如意算盤，已經破滅，根據富商郭文貴爆料：「北大的人民醫院院內感染爆發，已經有500多位確診患者」，北大人民醫院上頭是國企北大方正公司，日前已經傳出倒閉，這是北京高幹的專屬醫院，設備一流，全部是美國規格，能夠在這家醫院住院者屈指可數，肯定是非富即貴，如果這家醫院也爆發院內群聚感染，那麼其他醫院就更糟糕了，中南海不敢把這個訊息向外說明，黨國高官人人自危，現在，口袋有多少黑錢，都無法保命，但是，知情者都知道：「現在的北京根本就是另一個武漢」。

世衛坦承疫情不樂觀

中國抗疫專家鐘南山只能跟隨習近平的口氣說話，「武漢肺炎」的疫情何時下降，正確時間只有習近平說了算，美國媒體說：「中共的抵抗疫情方法，根本不科學，確診和死亡數字可以隨時更改，這是典型的「文革毛式抗疫」，更簡單說；典型的阿Ｑ，「精神抗疫法」，「武漢疫情」何時趨緩，只有習近平說了算，問題是，本來替中共說好話的世衛組織，為了自己的專業形象，也不得不在中共認，前途一片大好的情況下，說了真話：「情況並不樂觀，請大家捐錢」。

英國經濟學人預測，如果疫情拖到6月，中國經濟成長會丟掉2%剩下4%，但是，華爾街更悲觀認為；如果疫情拖到6月，中國的經濟成長會變成0%，因為外商會跑光光，現在，習近平已經陷入「囚徒的兩難」，他一方面強制性，要求地方企業復工，用力抓住有中國情的傻瓜台商配合，但是，地方企業一開工，就是要面對感染風險，只要有一人感染，就必須依法停工14天，習近平第一次知道，皇帝的命令無法下達的悲哀，這個皇帝面對瘟疫，也只能低頭。

川普並沒有閒著，更用力抓美國境內紅色特務，把中國的開發中國家頭銜摘下來，進一步宣布，人民日報，新華網，環球集團，中國日報，全部屬於紅色傳聲筒，必須依法接受美國政府監督，不可以在美國境內，胡搞大外宣。

2月21日，中共已經同意who專家進入武漢做疫情調查，未來，就可以看到：「這些專家會不會又一次替中共圓謊了」。