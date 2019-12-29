時代力量立委黃國昌國會質詢有多認真？502場質詢包含逐字稿完全看的見！網友在PTT以標題[爆卦] 黃國昌演講最終場，並說明「如果立法委員的認真可以定義」公布黃國昌國會質詢502場全紀錄。

該[爆卦]在昨午後PO出後，網路與社群轉PO至今晨討論熱烈！有網友說：「哇！單要看502場標題頁面，就要滑很久」、「認真問政品質足以說明」、「全台唯一有在做事的」、「都做到這樣了，還有人抹，真難過」、「推 垃圾藍綠 只會抹黑」、「支持黃國昌拒投dpp 台灣才能有未來」、「「superjim:2020下架KMT政客立委」、「比某些投票機器人好太多」…..有網友仔細看完後說；推戰神！真認真的立委 不像其他圖章、這還不投爆！推！推！推！按到手抽筋......

也有網友不解質疑黃國昌為何在時代力量不分區排第四位？隨即有網友回：「擺第四怎麼了嗎，棒球最強不是都四棒」、「這CP值太高了吧 壁爐滾邊去」、「時力沒錢買網軍 我幫忙推！！……..

https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1577518975.A.626.html?fbclid=IwAR0G0uuwE8BItCi8Fs9XH3Y5jA9tOGX27oOf4ydY-iiP14Pl7Q8NMbFUr7I

尤值一提的該[爆卦]※ 引述《a303121 (夏夜星)》之銘言：黃國昌當初支持蔡英文改革到現在2019年改革成果如下：

並PO「黃國昌演講活動最終場：台灣的下一步」連結https://www.youtube.com/watch?v=cUh978LguQk

1.答應要修的『集會遊行法』，結果：在立法院躺三年多

2.答應要修『反媒體壟斷專法』，結果：法案還沒送到立法院

3.承諾制定『兩岸協議監督條例』避免太陽花重演，結果：被冰凍在立法院

4.避免洪仲丘事件的『軍冤條例』，結果：在立法院排審次數0

5.答應『司法改革』，進度：???

6.陳菊愛將趙嘉寶貪汙判刑確定後一年才發佈通緝，通緝期間還跟曾經當過法務部部長的邱太三飲酒作樂、打卡， 結果：制定棄保遣逃罪進度0%

7.時任法務部部長邱太三承諾制定『妨礙司法公正罪』，進度：0%

8.2017司改國是會議的陪審改革，結果：連案都不排

9.兆豐案賠66億，追償進度：0元，黃國昌提案賠償，結果：遭到封殺

10.永豐弊案(當銀行金庫成為自家金庫)，結果：被摸頭希望黃國昌委員不要再追案件

11.慶富案賠一百多億，金管會主委李瑞昌幫忙喬貸款下台後高升中華投資公司董事長

12.因慶富案下台的合庫董事長廖燦昌高升第一金控董事長

黃國昌：這是台灣價值嗎?

黃國昌：有沒有亂不亂來沒關係，抱對大腿才有關係

13.2011年民進黨批評國民黨實價登入做半套只會口頭騙選票，蘇貞昌2018年支持實價登入2.0，結果：實價登入0.5

14.623反紅媒提案修法防紅媒，結果：提案進度0%，黃國昌：用口號捍衛台灣民主嗎?

結論：重新定義台灣價值→步步高升

有網友在看完後在社群分享或在黃國昌臉書留言肯定「黃國昌言行一致，始終如一」；也有網友說：「難怪，民進黨要收編小黨側翼分化時代力量」「這種立法委員當然要抹黑阿 這種人當立委太麻煩了 利益不好分贓…網友看完後說；推戰神！

黃國昌則在臉書：有網友傳了這個給我看，真是太令人感動了。沒想到我竟有502場質詢。更沒想到竟然有人作了每一場的逐字稿。真的謝謝您，我們一起為台灣繼續加油。