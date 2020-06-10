由南崁溪一帶延伸至周邊環境，有綠地與公園，還有可悠閒品嚐美食的餐廳與店家，想要體驗愜意的河畔生活一日遊，現在就從蘆竹出發！圖／林冠良

時序入夏，正是白雲與綠意最搭配的季節，帶著輕鬆的心情，選個好日子出發。以南崁溪人工溼地綠化園區為起點，在微風輕拂且潺潺水聲下，讓自然生態為今日開啟活力；騎著YouBike 前往小挑嘴，品嚐中西合併的創意料理；午後，在侏羅紀博物館，體驗當寶石獵人及考古學家的樂趣；接著到野上麵包坊，挑選新鮮出爐的職人魂麵包；最後，讓南崁兒童藝術村的文藝氛圍平靜心靈，感受歲月靜好。

綠蔭微風水潺潺 南崁溪人工溼地綠化園區

溪畔之旅首站，就朝「南崁溪人工溼地綠化園區」前進！沿著步道而行，周圍種植許多水生植物淨化水域，呈現水清有魚、河岸有草的美好環境。一旁的水生植物區以傳統的水質淨化方式，運用植物根部吸附懸浮固體，減少水域淤泥堆積，成功復育稀有動植物。一旁的蝴蝶生態區也能看見各種昆蟲棲息，入夜後甚至還有螢火蟲的蹤跡，不僅是休閒遊憩的好去處，也是環境教育的生態場所。

騎著YouBike 慢行在南崁溪自行車道，沿著溪畔而建，且多有綠樹遮蔭，行經南崁溪人工溼地綠化園區，耳邊聽見流水潺潺，徐徐微風迎面而來，在初夏帶走暑氣。途中也能隨時停下腳步，找個長椅或涼亭休息歇會，在少了城市的喧囂中，仔細觀察生活中的小細節，偶爾還能遇見紅尾伯勞、綠繡眼穿梭枝頭，或是看見紅冠水雞行走浮葉上。



園區結合土壤、礫石與水生動植物，以傳統方式淨化水質，也綠美化環境。圖／林冠良

愛吃愛煮愛分享 小挑嘴

走進「小挑嘴」，工業風的牆面以乾燥花裝飾，映入眼簾的是鮮明的紅唇標誌。愛吃愛煮的情侶檔老闆承諭與妍柔因為都有張挑剔的嘴，決定攜手創業，為大家帶來自己喜歡的好味道。「黑嚕嚕烤中卷燉飯」選用略帶米心口感的義大利米，加入墨魚囊與墨魚醬燉煮，讓每一口都是濃濃海味。「蔓越莓莫西多」以氣泡水為基底，加上自製的蔓越莓果醬、現榨檸檬汁與新鮮薄荷葉，色彩層次分明，還咬得到蔓越莓果粒。



工業風的空間設計，融入小挑嘴最愛的精釀啤酒，成為店家的獨特一隅。圖／林冠良

雖然是以西式餐點為主，也提供不少中西合併的創意料理。「低溫烹調花雕雞胸佐水耕蔬菜沙拉」，將浸泡花雕酒的雞胸肉以低溫烹調，肉質Q 彈鮮嫩，再搭配水耕蔬菜，無須過多醬汁調味，就能吃出食材清甜。「蔥燒義大利麵佐6oz 自然牛肋條」，使用杜蘭小麥製成的麵體口感彈牙，上頭撒滿蔥花，以雞高湯等香料所自製的醬汁拌炒，牛肋條肥瘦相間且帶嚼勁，是溪畔旅途中不能錯過的驚艷美味。



小挑嘴的料理處處用心，除了自行熬煮的雞高湯，更親自到市場挑選海鮮食材。圖／林冠良

寶石工藝探奧秘 侏羅紀博物館

吃飽喝足後，抵達「侏羅紀博物館」，探訪從原礦到成品的工藝美學。博物館占地廣達800 坪，結合文化、藝術與教育的新型態空間，讓人近距離認識珠寶產業的博大精深。在這裡，除了常見的鑽石、藍寶石及紅寶石，也可以看見尚未琢磨的原石，並透過全區導覽的專業解說，瞭解化石、礦石與寶石等石頭三部曲的生成奧秘、形色與樣貌。



侏羅紀博物館提供化石清理的課程，結束後還能將作品裱框帶回。圖／林冠良

館內除了豐富的收藏，也規劃琥珀研磨與化石清理的課程，拿起砂紙慢慢打磨，讓琥珀逐漸展現晶瑩透亮的質地，或是戴上護目鏡，使用鑽子細細清潔手中的古老化石，掃下古生物表面的塵土，體驗一日考古學家。此外，目前設有「Glorious Memories 美好時光」古董珠寶展，擁有超過30件自文藝復興時期到二戰後時代的展覽品，更網羅Cartier、Tiffany&Co. 等品牌的早年作品，喜好古董珠寶藝術的人千萬不要錯過。



館內隨處有不同礦物原石構成的展品，像是以水晶、碧璽與黑曜石構成的隼鷹原礦雕件。圖／林冠良

職人麵包陣陣飄香 野上麵包坊

「野上麵包坊」落腳於住宅區內鬧中取靜的環境，來自日本的麵包師傅野上智寬在台耕耘濃厚日本風味的職人麵包，由於重視食材原味，除了從日本進口原料，也不添加過多的物料，保留麵包的原有香氣，店內又以吐司、法國麵包和可頌這3種品項最受歡迎。



野上麵包坊累積許多死忠饕客，不少人更是遠從外縣市前來購買。圖／林冠良

「蜂蜜吐司」在製作過程中，使用天然酵母發酵，讓吐司綿密Q 彈，嚐來不易掉屑，且添加少許龍眼蜜，保有香氣又不會過於甜膩。「法式長棍麵包」外酥內軟，即使放了一晚，口感也不乾柴。口味多元的可頌也是深受喜愛，像是「杏仁可頌」以自行熬煮的杏仁醬，鋪上大量杏仁片，入口香氣十足。如果不小心失手買太多，店家也分享保存小撇步，只要將麵包冰到冷凍庫，食用前再拿出來灑水，放入烤箱或電鍋乾蒸，就能讓麵包恢復剛出爐的香酥口感。



店家的麵包品項百百種，當中以吐司、可頌和法國麵包最受注目。圖／林冠良

共學共樂小時光 南崁兒童藝術村

最後來到「南崁兒童藝術村」，前身是1980 年興建的內政部北區兒童之家宿舍群，歷經修復活化後，以親子、藝術、學習和美食四大元素為主軸，打造出大朋友、小朋友都適合的藝文環境。園區採無圍牆設計，從任何地方都能進出，整齊劃一的宿舍建築、大片綠油油的草地及各種繽紛彩繪迎面而來。



南崁兒童藝術村內有許多可愛壁畫，無論大人或小孩都能在此找回童心。圖／林冠良

戶外空間有兒童沙坑、翻滾草原與小火車遊樂區，室內空間有院長故事屋、兒童演藝場及共學展示樓，多功能展場空間讓人體驗美學及藝術教育，還有親子藝文街、親子美食坊，進駐美術坊和咖啡館。漫步在園區，建物外牆繪製充滿童趣的大型壁畫，見證歷史的高聳老樹幫忙遮蔭，低頭可見懷舊的跳格子，繽紛的童年氛圍，也讓造訪的人忘卻生活煩悶，回到天真快樂的時光。歲月靜好，看著風吹樹影，回味美好愜意的河畔生活一日遊。



無圍牆設計的南崁兒童藝術村，大片草坪提供追趕跑跳碰的放電空間。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：60