中國武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情持續升溫，引發口罩搶購潮，為遏止國人搶購、囤積口罩，中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布，2月6日起購買口罩將採實名制，民眾須持健保卡購買，每張健保卡7天內限購2片。

指揮中心說明，政府徵用的口罩，在民生方面，原先超商通路自4日起停止販售；健保署2天內修改全國電腦資料庫系統，並完成測試，由郵差配送口罩至全國6505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩，偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。

民眾自2月6日起，可持健保卡前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買，希望讓更多有需要的民眾買得到口罩，並讓資源利用公平及透明。

指揮中心表示，為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買；另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

針對需要口罩的獨居長者以及身心障礙者，將要求地方政府社會局與衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供。

指揮中心重申，國內專家再三呼籲，口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。