退休進前,因為職務ê關係,熟似做水電ê頭家。我定定拜託伊來學校修理水電,伊攏做kah真四序,收費嘛真合理。伊定定講起伊chhōa學生去做水電義工ê代誌予我聽,我感覺這是真有意義ê代誌,所以就共伊講有機會ê時,我嘛欲參加,而且嘛去上伊tī社大開ê水電班。

頂禮拜,我總算有機會去做水電義工。華山基金會拜託老師chhōa義工去一个阿婆的厝,先替伊整理電線kap開關。這个阿婆真可憐,身體無好擱行動不便。厝內滿四界攏是無路用ê物件,毋過攏無人共伊鬥piàⁿ掃。我一直想講伊的後生查某囝是按怎攏無來共伊關心一下?我真想欲替伊共厝內款款咧,毋過其他的人共我講這予華山去處理就好,咱bē使管sio͘ⁿ濟。就按呢,阮八个人用一工的時間,將阿婆厝內的電線重搝予好,擱共塗跤用紅毛土抹予平。

老師講,社會上擱有真濟可憐的人,咱逐家有錢出錢,有力出力,希望會當改善in-ê活品質。我看到逐个義工雖然做甲大粒汗細粒汗,毋過in攏做kah誠歡喜。我真欽佩老師和義工的精神,決定欲tòe著in的跤步,幫助有需要的人,嘛希望有擱較濟人攏會當來鬥陣做公益。

台灣字(白話字)版

Hoaⁿ Hí Chò Gī-Kang

Thè-hiu chìn-chêng, in-ūi chit-bū ê koan-hē, se̍k-sāi chò chúi-tiān ê thâu-ke. Góa tiāⁿ-tiāⁿ pài-thok i lâi ha̍k-hāu siu-lí chúi-tiān. I lóng chò kah chin sù-sī, siu-hùi mā chiâⁿ ha̍p-lí. I tiāⁿ-tiāⁿ kóng khí i chhōa ha̍k-seng khì chò chúi-tiān gī-kang ê tāi-chì hō͘ góa thiaⁿ. Góa kám-kak che sī chiâⁿ ū ì-gī ê tāi-chì. Só͘-í tio̍h kā i kóng ū sî-kan ê sî, góa mā beh chham-ka. Jî-chhiáⁿ mā khì siōng i tī Siā-tāi khui ê chúi-tiān-pan.

Téng lé-pài, góa chóng-sǹg ū ki-hōe khì chò chúi-tiān gī-kang. Hôa-san Ki-kim-hōe pài-thok lāu-su chhōa gī-kang khì chi̍t-ê a-pô ê chhù. Seng thè i chéng-lí tiān-sòaⁿ kah khai-koan. Chit-ê a-pô chiâⁿ khó-liân, sin-thé bô hó koh hêng-tōng put-piān. Chhù-lāi móa sì-kè lóng-sī bô-lō͘-iōng ê mi̍h-kiāⁿ. M̄-koh lóng bô lâng kā i tàu piàⁿ-sàu. Góa it-tī siūⁿ-kóng i ê hāu-seⁿ cha-bó͘-kiáⁿ sī án-chóaⁿ lóng bô lâi kā i koan-sim chi̍t-ē? Góa chin siūⁿ-beh thè i kā chhù-lāi khoán-khoán leh. M̄-koh kî-tha ê lâng kā góa kóng che hō͘ Hôa-san khì chhù-lí tō hó. Lán bē-sài koán siuⁿ-chē. Tō án-ne, goán peh ê lâng iōng chi̍t-kang ê sî-kan. Chiong a-pô chhù-lāi ê tiān-sòaⁿ têng giú hō͘ hó, koh kā thô͘-kha iōng âng-mo͘-tô͘ boah hō͘ pêⁿ.

Lāu-su kóng siā-hōe siōng koh ū chin-chē khó-liân ê lâng. Lán tāi-ke ū chîⁿ chhut chîⁿ, ū la̍t chhut la̍t. Hi-bāng ē-tàng kái-siān in ê seng-oa̍h phín-chit. Góa khòaⁿ-tio̍h tāi-ke gī-kang sui-jiân chò kah tōa-lia̍p kōaⁿ sè-lia̍p kōaⁿ, m̄-koh in lóng chò kah chiâⁿ hoaⁿ-hí. Góa chin khim-phòe lāu-su hām gī-kang ê cheng-sîn, koat-tēng beh tòe-tio̍h in ê kha-pō͘, pang-chō͘ ū su-iàu ê lâng. Mā hi-bāng ū koh kha chē lâng lóng ē-tàng lâi tàu-tīn chò kong-ek.

讀hōo你聽: