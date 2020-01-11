中國武漢爆發「不明原因病毒性肺炎」，初步判定為「新型冠狀病毒」，據今（11）日最新通報，出現首例死亡病例，是一名61歲的男性患者。

武漢市衛生健康委員會公布，該組織對現有患者標本進行檢測，截至1月10日晚上12時，已完成病原核酸檢測，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例、重症7例、死亡1例；所有密切接觸者739人，其中醫務人員419人，均已接受醫學觀察，沒有發現相關病例。

據武漢市衛健委說明，該名死亡病例為61歲男性患者，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病，該患者常年在武漢市華南海鮮市場採購貨物。入院後給予對症支持、抗感染、呼吸機輔助呼吸、持續ECMO體外生命支持等治療後，症狀無好轉，於9日晚間心跳停止，經搶救無效死亡。

該患者病原學檢測結果顯示新型冠狀病毒核酸陽性，死亡診斷為重症肺炎，急性呼吸窘迫綜合征（重度），膿毒性休克，多器官功能衰竭，嚴重酸堿代謝紊亂，肝硬化，直接死亡原因為呼吸迴圈衰竭。

通報指出，這次武漢不明原因的病毒性肺炎病例發病，全部在2019年12月8日到2020年1月2日之間，自2020年1月3日以後，臨床和流行病學調查顯示，沒有發現新感染發病的病人。