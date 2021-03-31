美國國務院星期二（3月30日）公佈了2020年度的《各國人權報告》，詳細說明中國、俄羅斯等近200個國家的人權狀況。這份年度人權報告首次明文指出，在新疆發生了種族滅絕和反人類罪。

在報告的中國部分，美國國務院提到，中國當局讓四名報導最初武漢疫情的公民記者失踪。偏離官方疫情敘事的中國學者遭到了騷擾和言論審查，在某些情況下受到校方和警方的干預。

今年公佈的這份報告在描述北京的新疆大型拘留營項目時措辭更為嚴厲。報告明文指出：「在新疆發生了針對以穆斯林為主的維吾爾人和其他少數民族和宗教少數群體的種族滅絕和反人類罪。」

川普政府的國務卿蓬佩奧在卸任前把中國在新疆的做法定性為種族滅絕。中國堅決否認。布林肯今年1月表示他認同前任蓬佩奧的定性。

報告說，除了把「超過一百萬」維吾爾人和其他穆斯林少數民族群體送入報告所說的法外關押營外，「還有兩百萬人受到只在白天進行的'再教育'培訓」 。之前的年度報告之前未曾包括這一點。

美國國務卿布林肯在星期二的新聞發布會上說，世界各地出現了人權倒退現象。

他說：「今天公佈的報告顯示人權趨勢繼續向錯誤的方向發展，我們看到證據顯示這種情況在世界各個地區發生。我們看到在新疆針對以穆斯林為主的維吾爾人和其他少數民族和宗教少數群體的種族滅絕行為；在俄羅斯、烏干達、委內瑞拉等國家對反對派政界人士、反腐敗活動人士、獨立媒體工作者的襲擊和監禁，在白俄羅斯對抗議者任意逮捕、毆打和其它暴力行為。 」

布林肯還談到了發生在葉門和依索比亞提格雷地區的暴行。

他還提到了緬甸最新局勢。他說：「緬甸非暴力的抗議者被殺戮，被毆打，被監禁，包括星期六據報導有100多人被軍方打死，死者當中許多人是在軍人節那天參加抗議，而有一些只是旁觀者而已。」

布林肯說，一些政府利用新冠疫情危機「為藉口來限制人們的權利並鞏固威權統治」。

布林肯說，制止人權侵犯行為、讓違反人權者承擔責任的方法之一是行政當局與國會合作通過相關法律制來裁違反人權者，包括《全球馬格尼茨基人權問責法》以及《香港人權與民主法案》。

他還說：「另一個方式是通過經濟制裁和簽證限制來施加後果，就像美國最近與加拿大、歐盟和英國聯合行動，制裁對維吾爾人和新疆犯下暴行的個人，我們將找到方式，通過貿易好處和發展援助等，激勵各國朝著尊重人權而採取積極步驟。」

布林肯國務卿承認，美國國內在人權領域也有工作要做，包括抗擊系統性的種族主義。但是他說，與專制國家不同，美國將公開地應對這些挑戰。

美國國務院按照法律每年要向國會提交各國人權報告，供議員們在審議立法、批准外援以及其它一些決策時做參考。