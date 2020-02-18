針對花姓女子在居家檢疫期間失聯，南市長黃偉哲說，對於個案不負責任的行為表示遺憾，並呼籲民眾確實配合居家檢疫 若失聯將依情節公布姓名照片協尋並開罰。左為副市長王時思。

南市1名21歲花姓女子在居家檢疫期間失聯，南市政府民政局公布名單，呼籲協尋並與防疫機關聯繫，引發各界關注，最後在新竹尋獲。黃偉哲今18日(二)指出，對於個案不負責任的行為表示遺憾，也感謝社會大眾的關注，藉著網路的力量幫忙協尋，更感謝新竹縣政府縣警察局、衛生局的幫忙，將個案平安送回家裡面。

市長黃偉哲呼籲民眾確實配合居家檢疫 若失聯將依情節公布姓名照片協尋並開罰。南市衛生局長陳怡表示，此案耗費許多行政人力協尋，根據傳染病防治法及中央疫情防疫指揮中心規定的標準作業，違反居家檢疫規定者開罰1至15萬元，為此，將重罰花女15萬元。

民政局表示，失聯的花姓女子為台灣籍，以小三通方式入境後，填寫的居家檢疫地點為佳里區，防疫人員於2月7日至16日均有取得聯繫，但17日二次聯繫，並透過警政機關協尋，均未發現。

黃偉哲表示，南市府絕對重視被隔離者或被檢疫者的人權，但更要重視公共安全，所以如果個案失去聯繫，會請警政機關、民政機關幫忙協尋，若走完所有協尋程序，都沒有辦法取得聯繫，政府會先公佈姓名以及所在行政區，再經過一段時間、一定的程序還是沒有辦法找人的話，將依傳染病防治法第58條以及行政程序法第36條的規定，進一步公布照片，請社會大眾幫忙協尋，這是面對公共衛生事件，應該對社會大眾負責任的做法。

黃偉哲進一步指出，目前臺南市有一千多位居家檢疫的個案以及幾十名的居家隔離者，居家隔離者如果違反居家隔離規定將開罰6至30萬，違反居家檢疫規定者則是開罰1至15萬元，南市府會依照傳染病防治法及中央疫情防疫指揮中心規定的標準作業程序執行。

中央流行疫情指揮中心宣布，2月16日起全面啟動加強社區監測方案。加強監測對象如下：（1）14天內有國外旅遊史（包含新加坡、泰國及日本及其他國家）或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士，且醫師高度懷疑COVID-19感染之發燒或呼吸道症狀個案。（2）發燒/呼吸道症狀群聚現象者。（3）抗生素治療3日未好轉且無明確病因、「群聚事件個案」或「醫護人員」之肺炎個案。依照現有資訊分析，一般社區民眾得到感染的風險很低，尚無須提升防疫等級，請民眾無須憂心。

南市政府民政局指出，區公所在接獲民政局居家關懷資料，立即進行14日居家關懷，每天撥打電話關心民眾健康狀況並加以記錄，直至檢疫狀況解除；該局提醒民眾配合中央政策，透過各官方網路平台取得正確防疫資訊，切勿因網路不實訊息造成不必要的恐慌，並請落實通報和居家檢疫規定。