好像從來沒有人說研發不重要！但常常有人說只會代工沒有用！有人會說：「如果我能研發，我還需要做代工嗎？」答案是：「需要！」因為，代工就是紮紮實實的製造能力！

如果製造業都跑掉了，產業只能空洞化；連美國現在都嘗到苦果。過去二十年來的顯學所謂「台灣接單，大陸生產。」就是不折不扣的毒藥！也不只是台灣人中毒而已！美國華爾街的大跏肥貓們到處販賣這種全球化思維，把生產製造丟到國外，他們到處宣揚全球產業轋，嘴巴力挺全球化分工，私底下肥貓們個個口袋賺飽飽；在中共病毒武漢肺炎空襲之下，世界各國政府日頭赤炎炎，隨人顧性命，各國政府管制防疫重要物資出口；一個國家如果口罩、醫藥和疫苗這些保命符和救命丹完全沒有製造能力，而只能依賴他國的話，仰人鼻息必定任人宰割。

代工是最好的練兵機會

代工就是製造，也是最好的練兵機會；千萬不要看不起代工，台灣的製造能力舉世聞名，製造本來就是台灣的強項。

簡單來說，製造重不重要？重要！研發重不重要？重要！兩者可相輔相成；疫苗產業也是一樣，研發和代工製造在台灣剛要起步的疾苗產業是自行車的兩個輪子，缺一不可。



代工就是製造，也是最好的練兵機會；千萬不要看不起代工，台灣的製造能力舉世聞名，製造本來就是台灣的強項。示意圖／擷自公視新聞影片