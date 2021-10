外交部長吳釗燮,應史丹佛大學胡佛研究所,台灣在印太地區計劃系列,暨台灣計劃座談演講會之邀,發表「從台灣看確保台海和平(Ensuring Peace in the Taiwan Strait: A View from Taiwan)」的專題演講。圖/擷自Hoover Institution 2021.9.27

中華民國外交部長吳釗燮,於美西時間9月27日下午六點至六點四十分,應史丹佛大學胡佛研究所(Hoover Institute, Stanford University),台灣在印太地區計劃(The Hoover Project on Taiwan in the Indo-Pacific Region)系列,暨台灣計劃座談演講會(Taiwan Project Conference Keynotes)之邀,發表「從台灣看確保台海和平(Ensuring Peace in the Taiwan Strait: A View from Taiwan)」的專題演講。

吳釗燮演講部分,前後17分鐘,他談到:軍事威脅、外交打壓、名叫台灣、區域霸凌、區域封鎖、迎接挑戰、國際參與;他還強調,台灣位處威權主義擴張的最前線,將持續保持警戒,強化國防衛能力,並與民主夥伴增進合作,確保台海和平。他說:

軍事威脅

1. 1995年台灣舉行第一次民選總統,那時是在中國導彈威脅下進行。四分之一個世紀已經過去了,現在台灣海峽的緊張局勢卻逐日升溫,許多國際軍事領導人認為可能在五到十年內發生戰爭。

2.國際社會都認為台海穩定和平重要,美日峰會、奧斯蒙德2021、 G7峰會、北約峰會、

日本歐盟峰會等一致認為,維護台海和平穩定,已經成為印太地區的一個重要課題。

3.破壞台海和平源自解放軍的威脅,幾乎每天都要應對,中國空軍入侵我們的防空識別區,有時解放軍空軍會駕駛多架戰機,來模擬對我們的攻擊,特別是針對我們在東部和東南部基地。以前還託辭有高官來訪,現在卻連藉口都省了。

4. 9月23日,台灣的多重突變檢測器發現,多達 24 架中國戰機正侵入台灣防空識別區。

5.中國空軍演習的動機或目標是:(a) 最大化他們在灰色地帶戰術中的收益。(b) 中國想用他們的人數優勢,來消耗我們的飛行員和戰機。(c)解放軍正在學習熟悉戰場情況,即台灣領空情況和美國反應等,努力練習攻台。

6.中國不斷入侵台灣空域,其所謂演習似乎是在模擬真正的攻擊。

7.中國除了軍事威脅外,還滲透影響、加劇虛假信息操作,網絡攻擊。還有中國年輕人乘著木筏到台灣海防外圍,企圖登陸,好像在測試如何穿透台灣的雷達覆蓋範圍。

外交打壓

8.中國外交部的使命就是,想消滅我們的外交盟友,並破壞與我們沒有外交關係、志同道合伙伴的關係。中國也引用聯合國通過的第 2758 號決議來阻止我們,議將我們排除在主要國際組織之外,儘管該決議根本未涉及台灣的地位。

9.所有台灣護照持有者,不論您是學生、旅客、或受邀參與聯合國非政府組織成員,聯合國大樓都不准您進入。台灣在各種國際公共和私人組織,航空公司和比賽和遊戲中的名字,都已經從中華民國台灣,被改為中國台灣、或中國台灣省。

名叫台灣

10.中國人不斷對台灣人進行這些打壓動作,但是當我指出這不是我的真名時,我的真名是台灣,中國人就尖叫並指責我,實際上是挑釁,我最近已被中國人打上了痛罵標記。

11.我所看到的是,中國擴張主義帶來激烈戰略競爭,香港作為自由主義燈塔的衰落,非常有說服力,它說通過台灣人民所成就,中國政府沒有能力做到,就沒收百姓的自由與人權。如果香港還不夠讓我們擔心,那看看新疆該怎麼樣?

12.如果你稱它為意識形態戰爭,台灣恰好在最前線。台灣人民以擁抱自由和民主而自豪,但我們也明白,這是中共政府所不能容忍的。它希望透過滲影響力運作和假新聞宣傳,來凌駕本國人民的更多控制權。但台灣民主成功證明了,共產嚴厲治理模式的不合適。

區域霸凌

13.只要意識形態戰繼續下去,台灣就會繼續面臨入侵的威脅,中國在東海和南海的擴張已經很明顯了,但我看到附近一些國家希望得到美國的保護,同時堅持中國提供的經濟利益。我看到隨著2019 年索多瑪和島嶼的淪陷,中國在太平洋的影響力逐漸擴大,中國現在正走近澳大利亞的大門。

14.印度洋的珍珠鍊戰略、和債務陷阱是一個主題,在非洲學習了十多年,我不確定任何國家都可以與中國競爭。中南美洲的政治和經濟影響力,上升趨勢的左翼政府會,對美國感到非常不愉快,歐洲在全球戰略競爭方面,也進行了仔細研究。

區域封鎖

15.我認為跨太平洋聯盟是一件好事,少數國家經貿領域競爭也在繼續,中國政府已正式向跨太平洋夥伴關係或CPTPP提出申請。有分析認為此舉旨在阻止台灣成為會員,我傾向於認為中國想擋在門口,阻止美國捲土重來消除強大的區域貿易介入;而針對中國共產黨政府,貿易不僅僅是貿易,它是一種武器不能落入美國手中。

16.正如中國加強對台灣的威脅一樣,俄羅斯也在對東歐國家進行大規模軍事演習,和造謠運動以及混合戰爭,同時比爾·羅斯將其鄰國與波蘭,和立陶宛等東歐國家的難民蜂擁而至,站在抗擊威脅的前線。

迎接挑戰

17.勇於迎接挑戰、勇於向台灣伸出援手,並指出民主國家應相互支持,立陶宛、波蘭、捷克,和斯洛伐克一起激勵了台灣人民,尋求與志同道合的國家建立更好的關係。

18.我們的歐洲朋友正確地指出,當受到流氓行為者的威脅時,歐盟和北約可以做更多的事情來保護其成員國,全球戰略圖景在台灣成為焦點,我們完全理解我們的責任。我們需要對抗軍事威脅,加強我們自己的防禦能力,我們還需要繼續奉行審慎政策,拒絕中國人在蔡總統領導下發動攻擊的任何藉口,這種審慎政策防止了跨貿易衝突。

國際參與

19.我們與美國、日本、澳大利亞、印度,和一些中東歐國家的關係達到了新的高度。台海和平與穩定的重要性,也贏得了國際關注,在外交關係方面我們做了正確的事情。歷屆美國政府都稱台灣為世界上向善的力量,我們一直在為良好的事業做重大貢獻出,並與美國密切合作、韓國制裁、宗教自由、反恐或促進民主和人權。我們還與美國和日本合作,利用全球合作和培訓框架或作為平台,在網絡安全打擊等各種問題領域,造福印太國家。虛假信息、海事安全、能源安全、環境保護、公共衛生和、人道協助災難救援。

20.希望中國能停止在軍事上威脅我們、和在外交上騷擾我們,並且了解我們。作為一個面臨威權主義擴張最前線國家的立場,我們需要繼續保持警惕,並謹慎地加強我們自己的防禦能力,並加強與其他民主國家的關係,以維持國家所期待的和平。

問答部分

與會者提出四個問題,前後大約26分鐘。

美國在台協會(AIT)前理事主席卜睿哲(Richard Bush)問:美國可以做的三四件事,最能幫助台灣加強自己應對,你所描述的挑戰。

答:在我們與美國的關係中繼續追求:

ㄧ、首先當然是經濟和貿易。

(a)美國恢復貿易非常重要今年6月與台灣的自由貿易協定TFA對話當然不止於此,我們的最終目標是建立自由貿易或雙邊貿易關係,我們長期以來一直倡導這一點。

(b)美國和美國的許多好朋友台灣也一直在倡導這一點,特別是在我們消除了台灣貿易關係中的壁壘,即含有萊克多巴胺的豬肉進口之後,台灣和美國之間的貿易協定之所以重要,是出於戰略原因。

(c)我們面臨來自中國的多方面的貿易,中國政府正試圖阻止台灣與其他國家,建立貿易關係或貿易協定,而美國是我們最重要的國家。如果美國能夠與我們建立貿易關係,或與我們達成貿易協定,我認為這將成為其他志同道合國家,尋求貿易協定的榜樣。

(d)我認為美國也在關注,中國向外擴張主義,在貿易和經濟方面,我認為美國應對這種方面的最佳方式是,與這個地區其他志同道合的國家或夥伴,建立更多的貿易關係。

(e)如果你環顧這個地區,台灣可能是這個地區唯一,一個與美國沒有貿易協定的最重要國家,所以我會敦促政府認真考慮,對於雙邊貿易關係BTA。

(F)我們也希望數位貿易協定DTA可以開始審議和討論,這也非常重要。

二、彼此之間建立更多的安全關係,加強為了幫助台灣在另一個領域,擁有出色的防禦能力。

三、與台灣建立更好的政治或外交關係非常重要,讓象徵主義成為實質在政治外交領域,考慮台灣與美國關係,能取得更多成就。

四、界上有很多首都我可以去,但美國首都卻不行。彼此可以做得更多,但我要說的是,台美關係已經是一個非常好的狀態,我們將繼續這種趨勢。

台灣研究專家簡淑賢(Shirley Kan)問:關於2758的兩個問題的兩個問題:在紐約時報撰文2758和台灣沒有關係,如何克服美國外交官反駁2758的障礙?

答:中國人總是以第2758號決議為藉口:

一、將台灣排除在這些國際組織之外,或阻止台灣在這些國際組織中發表任何言論,中國人已經到了對台灣人民非常有辱人格的地步。

二、台灣護照全世界100多個國家都承認,聯合國卻不承認。聯合國大樓有一個標誌它非常有辱台灣人人格,不能用台灣護照進入。

三、2007 年美國政府已拒絕承認,聯合國秘書處說根據第 2758 號決議,來阻擾台灣申請參與聯合國。

四、中國人在秘書處內部變得如此強大,因此他們可以繼續將中國的觀點強加於聯合國秘書處,然後蔓延到世衛組織和其他國際組織。很難聽到我們的聲音,最終台灣也很難參與所有這些國際組織的活動,

五、我在世界各地發表了許多文章,我總是指出第 2758 號決議不是封鎖台灣的藉口,我們將繼續這樣做,感謝您為我在紐約時報上寫一個軌道的建議,我會嘗試這樣做。所以你的建議,讓我們通過媒體,在國際社會發出我們的聲音非常重要。

六、台灣政府將繼續與美國政府討論,如何糾正聯合國秘書處,對台灣參與聯合國的偏見看法,畢竟第2758號決議,根本沒有提到台灣的地位。

台北辦事處前處長酈英傑(Brent Christensen)問:請評論一下全球合作和培訓框架。以及它如何讓台灣在國際事務中有更多發言權。

答:全球合作暨訓練架構(GCTF: Global Cooperation and Training Framework)人道援助與急難救助(HADR: Humanitarian assistance and disaster response)

一、2015年,外交部和國務院簽署了GCTF的協議,讓台灣就那些有利於區域參與者的問題舉辦會議或研討會。

二、網絡安全虛假信息、HADR 婦女賦權、環境保護或公共健康,台灣一直在做出色的工作,我們願意為這個地區的國家做出貢獻,到目前為止,我們已經舉辦了很多論壇,我們在這個地區邀請了很多專家和官員進行培訓,我們認為這是成功的,我認為GCTF一件很棒的事情,讓我們共同努力造福這個地區的人民。

三、從 2019年1月開始,我們非常好的朋友日本,也成為GCTF的共同組織者,所以這是我們可以非常清楚地看到的事情,作為台美日三邊合作框架,台美日應該與它更緊密地合作。

四、在GCTF 中討論的許多問題都是非傳統安全領域,就像我之前確定的那些你知道,是海上安全還是能源安全或HADR或網絡安全,很高興台灣、美國和日本可以在這些問題上密切合作,我們一直在擴大希望與台灣共同組織的人的參與,例如澳大利亞一直在與我們和歐洲的一些國家也在與我們合作,我們將努力繼續擴大我們的核心組織者,而且還會有更多,因為我看到了未來的名單,這已經引起了國際關注。

五、這很好,在GCTF下和台灣一起,將惠及該地區的國家,在品牌還沒有的時候和AIT討論過,在台灣特許GCTF在不同地區舉辦。GCTF所以現在我們在帕勞舉辦,也在危地馬拉舉辦,我們也在捷克共和國舉辦了。GCTF當然它會在世界上更多的國家舉行,太好了台灣可以作為世界上一股向善的力量,可以繼續做出貢獻。

台灣議題研究學者祁凱立(Kharis Templeman)問:黨對黨模式,民進黨與日本自由民主黨進行這種黨對黨的會談,否你有你正進行,或者這只是一次性的嘗試?

答:一、台灣的黨對黨模式,政黨去思考如何擴大台灣的國際空間,尤其是在台灣已經民主的情況下,可以成為台灣擴大國際影響一個非常重要的渠道。

二、民進黨一直在努力經由際其他地區民主政黨機制,來擴大其國際影響力,我們在確保與其他政界人士的友誼方面,做得非常出色。我們還嘗試與其他政黨合作,不僅在東南亞,而且一直到歐洲。歐洲的自由黨一直是民進黨的姊妹黨,所以我們不會放棄黨對黨外交。

三、最近總統或主席蔡英文,和日本自民黨的總統候選人之間的黨對黨討論,也是另一個用來加強與其他民主國家的聯繫的管道。

四、政黨政治,我從 2018 年開始就一直在這樣做,我沒有參與政黨,我也沒有參加任何政黨的演講活動,無論是國民黨還是民進黨,我認為這是我對台灣國內謹守保持中立角色。但無論如何你知道,是否有任何政黨想要與其他國家接觸,以建立政黨關係是受到歡迎的。

五、你提到國民黨與共產黨關係,確實很奇怪,但至少我今天早上聽到的是,國民黨正考慮在華盛頓特區,重新設立辦事處與美國政府接觸,相信他們會有很多交流。

吳釗燮視訊演講引起中美台各界的關注,中國國台辦辦公室9月30日,在人民日報海外版刊登一篇「就吳釗燮猖狂謀獨發表談話」的文章,大事批鬥:「一段時間來,頑固『台獨』分子吳釗燮借各種場合、以各種方式瘋狂散布『台獨』言論,罔顧台灣是中國一部分的事實與法理,在國際上到處兜售台是『主權國家』的謊言﹔無視國際關系基本准則,歪曲攻擊聯合國大會2758號決議,公然挑戰國際社會一個中國原則………。吳釗燮所言所行離不開一個『獨』字,各種伎倆無非一個『騙』字。正告吳釗燮之流,統一是正道,『台獨』是絕路。在中華民族復興和祖國統一歷史大勢和民族大義面前,各種『台獨』勢力猶如秋后的螞蚱,各種『台獨』言論不過是蒼蠅『嗡嗡叫』,『幾聲淒厲,幾聲抽泣』而已。」

國台辦該文字裡行間,充滿野蠻霸氣、幼稚無知,絲毫沒有文明素養,拿不出任何讓人信服的法理論述。它說:

ㄧ、台灣是中國領土不可分割的一部分。

但台灣與澎湖的完整主權,卻早在1895年4月日就被大清帝國,依據馬關條約永久割讓給日本了。

二、一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關系基本準則。

沒錯,一個中國是國際社會普遍共識。確實於,1971年10月25日第26屆聯合國大會通過2758號決議,恢復了中華人民共和國政府在聯合國的席位和一切合法權利,中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。相信無人置疑或挑戰,中華人民共和國是當今中國唯一合法的政府,代表全體中國。但聯合國更早於1950年11月30日,就在安全理事會第530次會議時決議,做出台灣不屬於中國的判決。況且,1952年4月28日由國際社會簽署的舊金山和平條約,第十條明文公告日本放棄所有在中國的權益,只回溯到1901年9月7日簽署的辛丑條約。台灣從來就不屬於,今日的中國。

三、當前兩岸關系緊張動蕩,完全是民進黨當局謀“獨”挑舋造成的。

中國解放軍喪心病狂,一天三番兩次,派遣多達56架次軍機,入侵台灣防空識別區,蓄意製造台海動盪、劍拔駑張,完全是由習近平所領導的中國共產黨造成。這與在台主政的民進黨完全無關,挑釁的是共產黨,始終把今日台海,當作國共內戰未竟的殘局來玩,真是沒有絲毫現代文明的素養與水平。可悲!可恨!可惱!

四、統一是正道,台獨是絕路。

天下一統,在自由與民主體制下,這才是大道之行也天下為公,的正確道路。

台灣獨立自主,絕對是數百年來,台灣歷代子孫,應該追求的正確光明之路。

五、嗡嗡螞蚱、淒厲抽泣。

共西嗡嗡、秋後螞蚱;恆大淒厲、無電抽泣。

儘管吳釗燮的視訊演講,中國讓國台辦氣得牙癢癢口不擇言,但他說名叫台灣,還是讓海內外台灣人,欣喜若狂引頸企盼,它能早日成真。目前這個政府自稱中華民國,仍然擁有四千萬比台灣總人口還多的華僑,他們都自稱是中國人,而不是台灣人。吳釗燮說我名叫台灣,幾時能成真,且讓咱拭目以待!

