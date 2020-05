老一輩的台灣人,告誡子女出門在外,凡事小心,總一再叮嚀,要謹慎、提防小人,作事要瞻前顧後,工作進行得看頭看尾,才不會出大錯。五二0觀看了蔡英文總統就職典禮,令人百感交集、欲哭無淚。當下是台灣人民自主意識,最新高昂的時刻,居然還要向中國威權磕頭屈服,台灣民選總統,竟然是在孫行者面前宣誓,而且還要效忠那一本不知,代表什麼國家的憲法。您說,怎不叫人錐心泣血、欲哭無淚呢?

中華民國第15任總統暨副總統就職典禮,於五二0在總統府舉行,蔡英文及賴清德分別一一在孫中山遺像前,高舉右手朗誦「余謹以至誠,向全國人民宣誓,余必遵守憲法,盡忠職務,增進人民福利,保衛國家,無負國民付託。如違誓言,願受國家嚴厲之制裁。」完成宣誓。隨後移師台北賓館,發表就職演講。

蔡英文說:『這是中華民國史上,最特別的總統就職典禮。過去七十年來,中華民國台灣,在一次又一次的挑戰中,越發堅韌團結。我們抵抗過侵略併吞的壓力、走出獨裁體制的幽谷,也一度走在被世界孤立的曠野之中,但無論什麼樣的挑戰,民主自由的價值,一直是我們的堅持。「自助助人、自助人助」的共同體意識,也始終是我們的信念。我們兩千三百萬人,是生死與共的命運共同體。過去是這樣、現在是這樣,未來也是這樣。台灣的故事,屬於每一個人,也需要每一個人。兩千三百萬的台灣人民,請當我們的導引,請當我們的夥伴,讓我們凝聚智慧與勇氣,一起打造一個更好的國家。』

中華人民共和國與台灣無瓜葛

既然蔡總統公告台灣的未來,有賴於每一位台灣人集思廣益,那麼我也藉此筆上論政,來談談台灣的故事。扛著14億中國人不認同的中華民國憲法,向兩千三百萬台灣人民及孫中山遺像宣誓,就任台灣人、民選總統職務,這是那一門的政治科學,真讓人有點時空錯亂。因為孫先生於1925年3月12日過逝,至今已超過95年了,再說他與過去七十年的中華民國毫無關聯,若硬要說有,那就是上溯指1912年創立的中華民國。但國際社會說,那個中華民國已在1949年就被中華人民共和國所取代。1949年以後的中華民國在法理上,聯合國也於1971年10月25日,正式承認中華人民共和國,才是中國唯一合法的政府代表,但它與台灣和台灣人民,卻無絲毫牽連、也沒有任何瓜葛。

五二0當天,有超過41個國家政要領袖傳來錄影,祝賀蔡英文就職。其中,要以美國國務卿龐培歐的祝賀最令人矚目,他直稱蔡英文博士為台灣總統、不是中華民國總統。因為她確實是台灣人民,用選票直選出來的總統,理應代表台灣,與中國或那不清不楚的中華民國無關。因為,確實沒有人知道中華民國它是要代表誰,想代表中國、門都沒有。想代表台灣,那又為什麼扯出孫中山、與中華民國憲法哪呢?難不成還在幻想,長江、黃河、蒙古和中原?

令人釋懷的是,蔡英文在典禮上已經聲明,立法院即將成立修憲委員會,提供一個平台,讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題,能夠被充分對話、形成共識。台灣確實有世界上最聰明、最勤奮的人民,但卻長年被束縛在,全世界最荒謬的法統體制。還好,幸虧有李登輝前總統等先進前輩們的努力,總算把那萬年國代、委任選舉一一剔除。現在台灣人民享有的國會改選、總統直選、言論自由、結社自由、出版自由、社會民主,這些都是先賢前輩們,用性命、流血、流淚爭取來的,但把它與過去的威權併列,顯得格格不入、令人倒盡胃口,礙難接受。

台灣社會在蔡英文的調度下,成功地克服武漢肺炎,我們防疫國家團隊的表現,獲得全球世人尊敬與讚賞。我們更在行有餘力時,不忘回饋國際社會,向全球有需要的國家與人民,提供服務;台灣能幫助、台灣即時幫Taiwan Can Help, Taiwan Is Helping更是讓所有台灣人都與有榮焉。事實證明,台灣是拿得出來,可以獨當一面,走得出去,也自己能站起來,而且還能在世上發熱發光。蔡英文說:「這次疫情對全球的衝擊既深又廣,它改變了全球政治經濟的秩序,不僅加速、加大了全球供應鏈的重組,重新排列了經濟板塊,也改變了人們的生活和消費型態,甚至也改變了國際社會對台灣和周邊情勢的想像。」沒錯,危機就是轉機,只要我們時時警惕、超前部署,必能掌握時局、與時俱進。

蔡總統還說:「過去四年,我們推動國防事務改革、積極參與國際,維持兩岸關係的和平穩定,希望讓台灣在印太地區的和平、穩定與繁榮,扮演更積極的角色。未來四年,這些政策方向不會改變,我們也會做得更多。未來四年,我們會持續爭取參與國際組織,強化和友邦的共榮合作,和美、日、歐等共享價值的國家,深化夥伴關係。」想要參與國際事務的先決條件,就是定位自己。如果我們要一再地標榜那,早已不切實際的法統與憲法,一再地拿虛擬主權國度、中華民國,那我們就永遠走不出去。因為聯合國2758號決議,已將它完全交給中華人民共和國繼承了,除非歷史改寫,可能嗎?

漠視國際法理論述 台灣陷一中困境

再說,我們究竟是想要代表誰、想要爭取什麼、台灣有能力代表中國嗎、2300萬台灣人有資格代表14億中國人嗎?真是讓人莫名其妙,死抱著中華民國到底是什麼法理依據?中華民國政府拿得出,擁有台灣領土主權的國際條約、或法理文件嗎?日本政府何時依那一個和平條約,將台灣主權轉交給中華民國?要知道人民主權Popular Sovereignty,並不等同國際組織所要求的國家主權National Sovereignty,或領土主權Territorial Sovereignty。今日台灣社會所擁有、享有的是人民主權,那是群體社會的基本人權,但我們還沒真正擁有台灣的領土主權,那是須要透過合法的法理程序,才能取得。簡單地說台灣社會,還沒有組成一個真正代表台灣人民的台灣政府,不是那個既要代表中國、又要代表台灣的中華民國台灣。國際社會是不可能讓它,擁有台灣的領土主權,那有多危險,轉手間就要被中華人民共和國給繼承了。

有關中國議題,蔡英文再次重申「和平、對等、民主、對話」,她說:我們不會接受北京當局,以「一國兩制」矮化台灣,破壞台海的現狀,這是我們堅定不移的原則。說得好,台灣不是中國的一部分。但言下之意似乎在強調,要以中華民國,尋求與中華人民共和國平起平坐,展開和平、對等、民主、對話。看來蔡政府團隊的思維,完全認同台灣今日現狀,是國共內戰的殘局,而不是二次大戰後,美國在西太平洋未完的國際事務。這不但漠視國際社會的法理論述,也辜負了,世界各國對台灣國家的殷切期盼。蔡團隊對台灣國際法理論述,毫無著墨、令人遺憾。不知是不信、不認同或不以為然,但它卻是,台灣要參與國際組織必經之途。台灣真的不等同中華民國,也不是中華民國台灣,這是國際社會的認知,台灣就是台灣。演講中蔡英文總統說,要給我們留下一個更美好的國家,您認為那會是什麼樣的國家?我們有可能在四年後看到嗎?且讓我們拭目以待。