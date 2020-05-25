老一輩的台灣人，告誡子女出門在外，凡事小心，總一再叮嚀，要謹慎、提防小人，作事要瞻前顧後，工作進行得看頭看尾，才不會出大錯。五二０觀看了蔡英文總統就職典禮，令人百感交集、欲哭無淚。當下是台灣人民自主意識，最新高昂的時刻，居然還要向中國威權磕頭屈服，台灣民選總統，竟然是在孫行者面前宣誓，而且還要效忠那一本不知，代表什麼國家的憲法。您說，怎不叫人錐心泣血、欲哭無淚呢？

中華民國第15任總統暨副總統就職典禮，於五二０在總統府舉行，蔡英文及賴清德分別一一在孫中山遺像前，高舉右手朗誦「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」完成宣誓。隨後移師台北賓館，發表就職演講。

蔡英文說：『這是中華民國史上，最特別的總統就職典禮。過去七十年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。我們抵抗過侵略併吞的壓力、走出獨裁體制的幽谷，也一度走在被世界孤立的曠野之中，但無論什麼樣的挑戰，民主自由的價值，一直是我們的堅持。「自助助人、自助人助」的共同體意識，也始終是我們的信念。我們兩千三百萬人，是生死與共的命運共同體。過去是這樣、現在是這樣，未來也是這樣。台灣的故事，屬於每一個人，也需要每一個人。兩千三百萬的台灣人民，請當我們的導引，請當我們的夥伴，讓我們凝聚智慧與勇氣，一起打造一個更好的國家。』

中華人民共和國與台灣無瓜葛

既然蔡總統公告台灣的未來，有賴於每一位台灣人集思廣益，那麼我也藉此筆上論政，來談談台灣的故事。扛著14億中國人不認同的中華民國憲法，向兩千三百萬台灣人民及孫中山遺像宣誓，就任台灣人、民選總統職務，這是那一門的政治科學，真讓人有點時空錯亂。因為孫先生於1925年3月12日過逝，至今已超過95年了，再說他與過去七十年的中華民國毫無關聯，若硬要說有，那就是上溯指1912年創立的中華民國。但國際社會說，那個中華民國已在1949年就被中華人民共和國所取代。1949年以後的中華民國在法理上，聯合國也於1971年10月25日，正式承認中華人民共和國，才是中國唯一合法的政府代表，但它與台灣和台灣人民，卻無絲毫牽連、也沒有任何瓜葛。

五二０當天，有超過41個國家政要領袖傳來錄影，祝賀蔡英文就職。其中，要以美國國務卿龐培歐的祝賀最令人矚目，他直稱蔡英文博士為台灣總統、不是中華民國總統。因為她確實是台灣人民，用選票直選出來的總統，理應代表台灣，與中國或那不清不楚的中華民國無關。因為，確實沒有人知道中華民國它是要代表誰，想代表中國、門都沒有。想代表台灣，那又為什麼扯出孫中山、與中華民國憲法哪呢？難不成還在幻想，長江、黃河、蒙古和中原？

令人釋懷的是，蔡英文在典禮上已經聲明，立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。台灣確實有世界上最聰明、最勤奮的人民，但卻長年被束縛在，全世界最荒謬的法統體制。還好，幸虧有李登輝前總統等先進前輩們的努力，總算把那萬年國代、委任選舉一一剔除。現在台灣人民享有的國會改選、總統直選、言論自由、結社自由、出版自由、社會民主，這些都是先賢前輩們，用性命、流血、流淚爭取來的，但把它與過去的威權併列，顯得格格不入、令人倒盡胃口，礙難接受。

台灣社會在蔡英文的調度下，成功地克服武漢肺炎，我們防疫國家團隊的表現，獲得全球世人尊敬與讚賞。我們更在行有餘力時，不忘回饋國際社會，向全球有需要的國家與人民，提供服務；台灣能幫助、台灣即時幫Taiwan Can Help, Taiwan Is Helping更是讓所有台灣人都與有榮焉。事實證明，台灣是拿得出來，可以獨當一面，走得出去，也自己能站起來，而且還能在世上發熱發光。蔡英文說：「這次疫情對全球的衝擊既深又廣，它改變了全球政治經濟的秩序，不僅加速、加大了全球供應鏈的重組，重新排列了經濟板塊，也改變了人們的生活和消費型態，甚至也改變了國際社會對台灣和周邊情勢的想像。」沒錯，危機就是轉機，只要我們時時警惕、超前部署，必能掌握時局、與時俱進。

蔡總統還說：「過去四年，我們推動國防事務改革、積極參與國際，維持兩岸關係的和平穩定，希望讓台灣在印太地區的和平、穩定與繁榮，扮演更積極的角色。未來四年，這些政策方向不會改變，我們也會做得更多。未來四年，我們會持續爭取參與國際組織，強化和友邦的共榮合作，和美、日、歐等共享價值的國家，深化夥伴關係。」想要參與國際事務的先決條件，就是定位自己。如果我們要一再地標榜那，早已不切實際的法統與憲法，一再地拿虛擬主權國度、中華民國，那我們就永遠走不出去。因為聯合國2758號決議，已將它完全交給中華人民共和國繼承了，除非歷史改寫，可能嗎？

漠視國際法理論述 台灣陷一中困境

再說，我們究竟是想要代表誰、想要爭取什麼、台灣有能力代表中國嗎、2300萬台灣人有資格代表14億中國人嗎？真是讓人莫名其妙，死抱著中華民國到底是什麼法理依據？中華民國政府拿得出，擁有台灣領土主權的國際條約、或法理文件嗎？日本政府何時依那一個和平條約，將台灣主權轉交給中華民國？要知道人民主權Popular Sovereignty，並不等同國際組織所要求的國家主權National Sovereignty，或領土主權Territorial Sovereignty。今日台灣社會所擁有、享有的是人民主權，那是群體社會的基本人權，但我們還沒真正擁有台灣的領土主權，那是須要透過合法的法理程序，才能取得。簡單地說台灣社會，還沒有組成一個真正代表台灣人民的台灣政府，不是那個既要代表中國、又要代表台灣的中華民國台灣。國際社會是不可能讓它，擁有台灣的領土主權，那有多危險，轉手間就要被中華人民共和國給繼承了。

有關中國議題，蔡英文再次重申「和平、對等、民主、對話」，她說：我們不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。說得好，台灣不是中國的一部分。但言下之意似乎在強調，要以中華民國，尋求與中華人民共和國平起平坐，展開和平、對等、民主、對話。看來蔡政府團隊的思維，完全認同台灣今日現狀，是國共內戰的殘局，而不是二次大戰後，美國在西太平洋未完的國際事務。這不但漠視國際社會的法理論述，也辜負了，世界各國對台灣國家的殷切期盼。蔡團隊對台灣國際法理論述，毫無著墨、令人遺憾。不知是不信、不認同或不以為然，但它卻是，台灣要參與國際組織必經之途。台灣真的不等同中華民國，也不是中華民國台灣，這是國際社會的認知，台灣就是台灣。演講中蔡英文總統說，要給我們留下一個更美好的國家，您認為那會是什麼樣的國家？我們有可能在四年後看到嗎？且讓我們拭目以待。