「水是生命之源」，也是農業糧食體系的立足之本。圖為翡翠水庫集水區。擷自維基百科，公有領域

久旱不雨，各地水情嚴峻，台灣正面臨逾半世紀以來最嚴重乾旱，只是每次遇到缺水農業總是首當其衝，優先停水休耕（問題出在農業用水量被高估，農業用水價值被低估），政府對其他較耗水工業則百般體諒，一拖再拖，儘管給予農民休耕補貼，但是沒了收成農民未必高興。過去老天賞臉讓台灣關關難過關關過，久旱不雨，只要旱象一解，政府又船過水無痕，未積極尋求徹底解決的方案，台灣離蔡政府畫下的「不缺水、不淹水、喝好水」大餅何其遙遠！台灣需要以不破壞自然資源，犧牲環境為代價來發展經濟。

過去20年來全球人均淡水資源佔有量下降了不止20%。面對極端氣候帶來風災、水災、旱災的頻率、強度和複雜性度不斷升高，根據FAO 報告現在每年災害發生頻率是1970年代和1980年代的三倍多。政府便宜行事的作法總有一天會踢到鐵板，屆時恐怕不是靠農田休耕就可以解決，影響層面將涉及糧食安全、工商業正常運作、民眾身體健康及日常生活，甚至國防安全，氣候災難離台灣不遠，台灣必須找到處理水荒的正確路徑。

「水是生命之源」，也是農業糧食體系的立足之本。想解決旱災無外乎從開源節流著手，在節流方面包括：平日就要宣導民眾養成節約用節水習慣，並適度調高水費（台灣水價長期未反映成本居全球第2低，每度10元），特別是針對用水大戶（5%用水大戶消耗41%水資源，如石化、光電、鋼鐵、中油、紡織與電子業）開徵耗水費，但對於努力節水或落實回收再利用的廠商可給予獎勵；對浪費水資源予以裁罰；有效改善集水及供水系統如水庫清淤、設儲水池、管路老舊漏水等問題：加強水土保持工作；台灣河域水源水質污染嚴重，應加強水質保護、河道及集水區治理。在開源方面包括：積極研發海水淡化技術，降低用水成本（六輕海水淡化廠製水成本比一般用水高出約4倍，每噸水約44元）；將水循環回收再生利用（在台灣每年大約有18億噸的工業用水量，但回收使用率僅40％至60%）；雨水再利用等等。關鍵在政府施政的決心與執行力。

配水占比高的農業用水效能也有需要檢討之處。根據國際研究指出改善農業用水管理，是緩解和適應氣候變遷的重要方式，農業部門若能有效率用水，就能帶來社會、政治和經濟效益，如：加強糧食安全、促進農村發展、創造就業機會、推動生物多樣性保護、水土涵養、社會穩定等淨收益。不諱言當前臺灣農業供水系統確實存在管線老舊，管道年久失修，漏水率高，供水管理體系待改進等缺失（台灣農田灌溉水有效利用系數，較先進國家0.7至0.8的系數差距大），糧食生產的用水效率較低，加以政府相關單位長期對於實際用水流向無法精準掌握，使得水權的合理調配未能與時俱進，無法符合實際需求為問題所在，何況農業糧食體系在全球溫室氣體排放量中占比超過三分之一，其中生產階段占排放總量的39％，土地利用及其相關因素占38％，包裝占5.4%，分配階段占29％，需予以正視並尋求解決對策。

農業部門除了配合國際情勢轉變調整農產結構外，應該積極運用先進的技術及設備（如遙感、衛星、地理資訊系統集、大數據、聯合國WaPOR網站資料、農業乾旱監測系統等），重新計算農業的實際用水量，並根據國土規劃以及未來農業發展藍圖做出調整，一來可以平息外界對農業用水占比的誤解，二來若有節餘用水可以透過回饋機制，釋出供其他產業使用。

水是公共財，水的價值遠高於其價格，如何做最有效運用，考驗蔡政府的施政能力，別落得望川「春」水總是空！



改善農業用水管理，是緩解和適應氣候變遷的重要方式，農業部門若能有效率用水，就能帶來社會、政治和經濟效益。示意圖／擷自公視新聞影片