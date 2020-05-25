530請大家撥出時間，作伙來追思，來感受六位台灣民族英雄的精神和勇氣，來振作、鞏固咱個人為台灣民族獨立奮鬥的意志。圖／主辦單位提供

時間：5月30(拜六)下晡2:00 – 5:00

地點：台北市南海路54號

(二二八國家紀念館；近建國中學)

泰源五烈士在1970年5月30以及陳智雄烈士在1963年5月28，在新店安坑刑場被外來假「支那民國」流亡集團以「叛亂」罪名殺害，為追求台灣民族獨立壯烈犧牲。

這六位烈士攏為著建立真正屬於咱台灣人的國家來付出性命，怹希望台灣人真正能當過民主自由的生活，希望咱的國家在國際社會有正常的國格，受著平等尊嚴的對待。怹所向望的，嘛著是幾百年來台灣人的民族願景。

台灣人若是無剝掉強套在咱身軀頂的假「支那民國」枷鎖，繼續無國格騙有國格，無獨立騙有獨立，醉生夢死，咱對不起鄭金河烈士懇切的遺言：「台灣若無獨立，是咱這代青年人的見笑！」

今年是泰源起義50冬的紀念年。主辦單位自年初著設定2月初1到6月15是擴大紀念時段。在台灣幾個城市和校區辦座談會，放《Siro Heroes – 泰源事件》舞台劇DVD，並且舉辦徵文比賽等紀念活動。徵文比賽入選名單如下：

大專組題目：泰源起義失敗的教訓和啟示

第一名：廖品硯(國立台灣大學歷史系一年級)

第二名：林書民(政治大學政治所碩一)

第三名：Khu, Chùn Siâng(台中教育大學台灣語文學系四年仔)

高中組題目：泰源起義所彰顯的台灣魂

第一名：簡睦融(台北市立復興高中三年級)

第二名：林凡(國立台北藝術大學舞蹈系七年一貫制一年級)

第三名：李采恩(國立台南第二高級中學一年級)

國中組題目：歷史課不教的泰源起義

第一名：李宥霖(台北市龍門國中七年級)

幾位烈士的親族、泰源起義活命落來的志士、和過去的政治受難者，攏會出席

530的紀念會，除了紀念儀式和短講，會中將頒獎予徵文比賽各組的優勝學生，也安排各組第一名在會中宣讀怹各人得獎的文章。

530請大家撥出時間，作伙來追思，來感受六位台灣民族英雄的精神和勇氣，來振作、鞏固咱個人為台灣民族獨立奮鬥的意志。

主辦單位：望春風出版社、李登輝民主協會、民報文化藝術基金會、陳文成博士紀念基金會、台灣國籍宣示促進會、二二八國家紀念館、台灣民族同盟

指導贊助單位：國家人權博物館

連絡人：台灣民族同盟執行秘書張先生(0935-901622)