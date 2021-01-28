華盛頓著名智庫哈德遜研究所星期二（1月26日）宣布，美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）加盟該所，成為其中的一名高級研究員。與此同時，美國國務院負責亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）成為美國另外一家智庫的董事會成員。兩人此前都曾遭到中國的制裁。中國制裁的一個目的就是要影響兩人今後的就業前景。看來中國這一招不太靈。

蓬佩奧、史達偉的新工作

蓬佩奧星期三在推特上說：「我很高興將於2月1日正式加入哈德遜研究所，成為一名傑出會士，並期待著為其促進美國領導力和全球參與的使命做出貢獻。」

哈德遜研究所董事會主席莎拉·梅·斯特恩（Sarah May Stern）表示：「蓬佩奧在公共服務方面的表現相當出色，加上他對我們使命所秉持的價值觀的承諾，這將會是一個令人興奮的合作機會。」她還說，「歡迎他加入哈德遜是我的榮幸。」

除了這個工作外，蓬佩奧可能還在為競選2024年共和黨總統候選人做準備。拜登就職後的第二天，蓬佩奧推特發文寫下「1384天」，而這個數字正好是距離2024年總統大選的天數。美國媒體分析，他是在為2024年美國總統大選倒計時。

哈德遜研究所是華盛頓知名保守派智庫，在美國共和黨政治中扮演越來越重要的角色。美國《國會山》報說，在如此重要的智庫佔有一席之地，將讓蓬佩奧在下屆總統競選之前的這段時間參與政策討論。哈德遜研究所這個星期早些時候宣布，前運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）也加入了該研究所成為」傑出會士」。

除了蓬佩奧之外美國國務院負責亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）成為美國東西方中心的董事會成員之一。

史達偉與東西方中心淵源深厚。在擔任助理國務卿之前，他曾擔任東西方中心的客座高級研究員。與史達偉一起加入東西方中心的還有川普政府的其他三名成員，只是不知道這幾個人是否也在中國的制裁名單中。東西方中心董事會主席說：「我們歡迎新同事將帶給我們的「豐富的經驗和遠見」。

前國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）也在中國的制裁之列，目前還沒有他的就業情況的報導。但是，根據美國和平研究所的消息，奧布萊恩這個星期五（1月29日）將與現任國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）一起參與一場有關美中關係的研討會。這次研討會由和平研究所和美國企業研究所、大西洋理事會、卡內基和平基金會、美國進步中心、美國傳統基金會以及哈德遜研究所共同舉辦。

中國的制裁及其意圖

蓬佩奧、史達偉、奧布萊恩以及其他25名川普政府官員在新總統拜登宣誓就職、也就是川普政府卸任的幾分鐘之前遭到中國制裁。根據中國媒體，中國制裁的一個意圖就是要堵住華盛頓政治中的「旋轉門」，切斷這些前官員，甚至他們家人，今後的工作前景，讓他們感受到中國制裁的「牙齒」。

中國的制裁聲明明確表示，「這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意」。

按照中國媒體和中國學者的分析，中國這次制裁的目的就是要讓那些「打算通過旋轉門為美國企業和機構工作並獲利的個人產生影響」， 讓他們感受到真正的痛。

華盛頓的「旋轉門」指的是，美國政府官員離職後通常會在一些企業、律師事務所、智庫和其他機構任職或成立自己的諮詢公司，然後可能再次進入政府的現象。

中國人民日報旗下的《環球時報》在一篇題為「28個傷害過中國的人，現在輪到他們疼了！」的文章中說的更直白。文章說，「這些人下台後即將進入美國一些企業、機構，但還沒有來得及公佈聘請他們擔任職務的消息（他們有的人可能已為自己找好了退路）。但北京在這一時間點上宣布制裁決定，顯然會讓他們立刻體會痛楚。因為，可能有的企業或機構就此要跟他（她）說再見了。」

納瓦羅、波頓、班農：被中國制裁是榮譽和勳章

在被中國制裁的前官員中，波頓、納瓦羅和班農對制裁作出過明確回應。前國安顧問波頓在得知自己被制裁的當天就在自己的推特上表示，「我因『令人厭惡的行為』受到共產黨中國政府的制裁。就職日的特大消息！這是對我捍衛美國自由所做的不懈努力的認可，我接受這個殊榮。」

川普總統的白宮貿易顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro）則告訴美國有線新聞網（CNN）：「這是來自那個用病毒殺死數百萬人的獨裁政府的勳章。」 川普總統前高級戰略顧問史蒂夫·班農（Steve Bannon）也表示，這是「榮譽勳章」。他和波頓一樣，表示自己並沒有興趣也沒有意願訪問中國或者和中國做生意。

美國國務次卿基斯·柯拉克（Keith Krach ）則告訴《華盛頓郵報》，北京的制裁其實告訴了美國人川普的哪些政策有效。克拉奇領導將中國影響力和中國公司從美國互聯網上移除的「淨網行動」 ， 並於2020年9月訪問過台灣。柯拉克1月25日在推特上為拜登政府對台灣的「堅如磐石」的承諾表示讚賞。