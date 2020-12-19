大溪人文薈萃，地方創生能量蓬勃，踏上YouBike在歲末冬日造訪，從身體力行之中，感受大溪百年文化溫度，也感知城市美學。坐落在懷舊氛圍的大溪小巷中，店家的裝潢風格也在傳統中探索新的可能。圖／林冠良

首站來到「大溪木藝生態博物館」觀賞「日復一日、木復一木」特展，走入木藝職人的日常，感受歷經百年傳承與創新的木藝文化；接著到鄰近的「再春食堂」，享用結合大溪豆製品的日式定食；吃飽喝足後往鄉間走逛，到「好時節休閒農場」撿雞蛋、採葉菜、與動植物為伍，感受自然氣息；接著來到位於鄉間的「C house 溪房子手作」，這裡提供靜心創作手工藝的舒適空間，更凝聚了大溪的藝文能量；旅程尾聲走進「柳山咖啡」啜飲咖啡、話家常，回憶整日從各地汲取而來的感動。

重溫百年感動「日復一日、木復一木」特展

騎乘單車來到「大溪木藝生態博物館」觀賞，「日復一日、木復一木」特展，展覽將木博館中的「藝師館」、「工藝交流館」兩座館舍串聯，呈現大溪木藝的世代傳承，並結合創新教育。首先抵達「藝師館」，入內後浸身木頭香氣，令人身心放鬆，館舍內蒐集大溪木藝匠師的故事，透過木藝師的日常與生命歷程中富有意義的物件，展出「木藝家庭」、「木藝密碼的轉譯者」、「老招牌的新面貌」、「木藝科學家」等4個主題內容，娓娓道來木藝傳承如何藉由藝師的堅持而綿延不絕。

隨後來到「工藝交流館」，展區以木藝創新教育為主軸，聚焦於實際操作與互動裝置，將館舍佈置成木藝教室，將各式木藝教具搬進館舍內。來這裡可以動手敲擊木塊，聆聽不同木頭聲音的低沉或高亢；或者到刨木體驗區，親手感受木頭的觸感、體驗木藝技巧的奧妙，邊玩邊學樂無窮！



在展覽中可以體驗木藝職人的工作日常，實際參與刨木的過程。圖／林冠良



木博館邀請出身大溪的漫畫家左萱打造「木博擬人」，以鮮明的角色印象帶出8個館舍的建築特徵與文化歷史。圖／林冠良

豆製料理全新感受 再春食堂

與木博館揮揮手，迎著微風途經老街風華，來到鄰近的「再春食堂」用餐。這裡曾是大溪第一間西裝洋服店，在年輕世代接手後，沿用店名但從傳統中探索新的可能，改為結合在地食材的日式食堂。結合主廚的巧思，讓旅人在舒適而懷舊的街道裡，靜下心來好好吃一頓飯。

主廚Hank將故鄉的特產豆香味融入日式定食，「咖哩漢堡排」的漢堡肉加入豆腐共同揉捏，以豆腐的柔軟多汁化解肉排的澀硬，是向日本職人學來的手藝，配菜加入幾片大溪滷豆干，用在地元素創造全新風格；「豆乳唐揚雞」在醬料調製中加入豆腐乳，鹹香甜滋味交融；而「再春性感肉蛋飯」以煎過的肉排配上水嫩溫泉蛋，簡單卻讓人讚不絕口，味覺體驗讓人感受到一股家常的溫馨。



再春食堂以日式定食融合將大溪豆製品入菜，帶出大溪美味新風貌。圖／林冠良

感受自然時序 好時節休閒農場

飽食飯足後來到「好時節休閒農場」漫步兼消化，進入園區內愜意走逛，感受土地溫度並與動植物為伍，這裡提供生態旅遊及各式體驗，讓人學習農村文化及永續環境的概念。像是撿雞蛋、採摘葉菜等體驗，可以瞭解餐桌食物從何而來；也有大小朋友都愛的窯烤pizza製作體驗，招牌口味更加入大溪特產豆干與豆腐乳，讓台、義口味碰撞出新滋味。



漫步在好時節農莊，可感受土地賜予的靜好。圖／林冠良

好時節農莊是擁有行政院環境保護署認證的環境教育場所，園區內動植物自成生態系，同時透過符合季節時令的各種活動，將大自然重新帶回現代人眼前，冬季來到農莊打開五感，感受季節氣象的地貌，盡情嬉遊！



看母雞孵蛋、動手撿雞蛋，體驗一日農村生活，也瞭解食物從何而來。圖／林冠良

斜槓空間新想像 C house溪房子手作

繼續在大溪鄉間走跳，一棟潔淨的建築映入眼簾，「C house溪房子手作」是個多元空間，致力讓人揮灑色彩，也透過各式達人集結，為空間重新詮釋意義。主人陳美霞說，「返鄉的念頭在心中縈繞數十年，人生後半場的理想樣態就由自己打造，大從建築外貌，小至椅套，都親身投入。」



C house溪房子手作提供展覽作品，用各種方式詮釋對生活的美好想像。圖／林冠良

白天造訪，可以欣賞不定期舉辦的展覽，也可參加各式講座，同時也提供預約口金包、便當袋的手作體驗，從基本的手縫到進階的技法都有課程教學，讓旅人製作獨具個人風格的作品。晚上這裡則是搖身一變成為丁廚房私廚，可預約品嚐畢業於法國藍帶廚藝學院的丁主廚量身烹煮的當季料理。不妨預留多一點時間在這兒，緩緩體驗理想生活的美好。



陽光從落地窗灑入潔白無瑕的建築，讓人看見這個藝文空間的美。圖／林冠良

心靈休憩站 柳山咖啡

拉開老屋的黃色小門緩步入內，「柳山咖啡」古樸的家具馬上帶來沉穩的感受，一聲溫暖的招呼，讓日常的疲憊與喧囂皆被撫平。老闆吳瑞政笑著說，由於店址隔壁是一間小學，開店第一次客滿時店內坐的滿是小學生。坐在店裡不時可以看見學生們走進店內與吳瑞政夫妻話家常，溫馨的午後畫面，讓人彷彿回到家的感覺。



在傳統老屋三合院中，利用各種老物件妝點，構成寧靜的氛圍。圖／林冠良

坐在吧台前，吳瑞政從烘豆到手沖一手打理。邊嚐著米麵包、米司康，除了口感紮實、味道可口外，更藏著店家對於客人健康養生的關懷。這裡不只是一般的咖啡店，店內也提供提供預約木頭彩繪DIY、咖啡繪畫體驗工作坊活動，更與在地藝術家合作，每季在店內設置不同展覽，在日常生活中實踐生活美學。12月就來這兒欣賞「黃世賢水岸影像・書法個展」，在冬日傍晚，靜靜感受大溪風土人文的底蘊與美好。



柳山咖啡傳遞的不只是咖啡與小點，更是人與人之間的溫度與交流。圖／林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：66