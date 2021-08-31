8月30日「國際強迫失踪者日」，國際特赦組織台灣分會等11個台灣民間團體聯合召開記者會，呼籲中國政府具體定出台灣人權工作者李明哲的釋放日期，並向心急如焚的家屬說明。他們擔心，李明哲明年初服滿五年刑期後，中國可能以其他理由，例如，以剝奪政治權利2年為由繼續關押他。

這是11個台灣民間團體於8月30號所召開的聯合記者會上所呼喊的口號，充分顯示出，台灣各界對李明哲明年初可能無法刑滿出獄、順利回家的擔憂。

台灣人權工作者李明哲於2017年底因涉「顛覆國家政權」罪被中國法院判處5年有期徒刑，並剝奪政治權利兩年。

李明哲入獄至今已將近有四年半的時間，關押天數也超過1623天，但近來因新冠疫情之故，他的通訊權遭到嚴重剝奪，健康狀況也不明，讓身在台灣的家人非常著急，其中最讓家人的擔心是，李明哲的出獄時間不明。

李明哲出獄時間不明

國際特赦組織台灣分會等11個台灣民間團體於8月30日所召開的聯合記者會上，要求中國政府在李明哲服滿刑期後讓他順利回家。他們還呼籲中國政府盡快向家屬確認李明哲明年初的釋放日期，並要求陸委會介入，向中方了解李明哲的現況。

李明哲的友人說，今年初以來，中國即以疫情為藉口，剝奪家屬和李明哲的通訊權。

李明哲的前同事、台北文山社區大學校長鄭秀娟在聯合記者會上表示：「去年1月初因為疫情爆發，中國就以疫情為由，不讓家屬跟明哲有任何接觸。」她說，李明哲音訊全無，生死未卜，令親友十分擔心他的身體狀況和確切的出獄時間。

鄭秀娟說: 「我們知道明哲的身體並不是很好，這一年多來沒有了他的訊息，我們非常地擔憂。（李明哲入獄）轉眼之間已經四年半了，我們很希望不管是基於中國的法令，或是基於國際人權的要求，明哲最晚明年就應該要回來跟我們同在。」

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，中國在處理李明哲一案上，已多有侵害人權處。例如，聯合國已正式受理調查李明哲於2017年3月19號在中國被強迫失踪的經過。邱伊翎在記者會上表示：「李明哲其實也是台灣在1971年離開聯合國之後，第一個被聯合國強迫失踪委員會正式受理的一個人權侵害的個案。」

邱伊翎還說，若李明哲明年4月後還繼續遭到關押，就是再一次地「被強迫失踪」， 那將是非常嚴重的人權侵害。她強調，李明哲刑滿後，中國政府不應藉故再限制李明哲的人身自由，因為那將逾越原判決的內容，也違反國際法中禁止任意拘留的規定。



國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎。圖／擷自公視新聞影片