今年二月初開始到現在，台灣面對新冠肺炎的疫情影響越來越大。雖然大部分兒童經過一段時間都能適應，但是也常見相關的情緒行為問題，尤其是有特殊需要的兒童，像自閉症兒童。宋維村醫師提供九大原則，讓孩子調適對既有日常生活習慣的破壞，建立面對疫情必要的新的日常生活習慣，繼續學習和成長，渡過這次疫情，沒有創傷！示意圖／Pixabay

今年二月初開始到現在，台灣面對新冠肺炎的疫情影響越來越大。對兒童來說，延後二星期開學，開學後要戴口罩，常洗手，有些活動不能做或改變活動地點或方式，不能摸、拍、擁抱别人要保持距離，有的家人要隔離，最近有學校停課、有班級停課、改用網路教學，如果再嚴重一點，像歐美不少地方封城，居民不准外出，連基本的衣食住行都受到影響。這些變動會影響兒童日常生活的穏定和安全感，會威脅兒童，打亂日常生活習慣，還要適應隨時變動的新的生活習慣。雖然大部分兒童經過一段時間都能適應，但是也常見相關的情緒行為問題，尤其是有特殊需要的兒童，像自閉症兒童。

自閉症兒童常有固定不易改變的特性，對環境的變化十分敏感，因此他們受到上述疫情引起的環境變化的影響比一般兒童更明顯。以在醫院接受早期療育的學齡前兒童為例，為了防疫，許多醫院採用分流路線，封閉部分出入口，要量體溫戴口罩才能進入，有的兒童不肯走新的入口和出口，在以前每天走的出入口大哭大鬧。有的兒童經過治療已經學會看嘴形模仿語言溝通，為了防疫，兒童和治療師都戴口罩之後，看不到治療師的嘴形和表情，變得只模仿治療師的動作、沒有聲音，甚至連拿下口罩吃飯也不會吃，治療師要重新設計療育的策略和方法，來促進兒童的學習和適應。有語言的學齡兒童和青少年也不是沒有問題，以戴口罩為例，有人變得對戴口罩非常敏感，若誰沒戴口罩，他一定去糾正並報告老師，讓同學和老師受不了。也有人對醫師的口罩每四小時要換一個非常敏感，碰到醫師一定問「你的口罩是什麼時候換的？」醫師若四小時沒換口罩，他會拒絕醫師。在家裡也一樣，可能拒絕媽媽抱他、碰他，糾正家人沒帶口罩、沒洗手等行為，增加父母在家的壓力。

面對疫情的壓力，要如何幫助兒童，尤其是特殊兒童，使兒童在疫期能繼續學習成長、沒有新的情緒行為問題呢？我建議下列幾個原則：

一、要用兒童能了解的方式提供資訊和說明，學齡前兒童可能用圖片漫畫錄影帶幫助說明，年幼或特殊需要的兒童常要父母示範來幫助了解，說明和示範不是一次就可以，可能要反覆好多次兒童才能學會。

二、父母要瞭解兒童反應的個別差異，不能期待每個兒童的反應都一樣，對反應比較慢的，要用更大的愛心和耐心來協助。

三、要提供安全的物理環境避免危險，和安全的情緒環境來促進適應。父母要有敏感的心，了解孩子的情緒和安全需要，時常給孩子肯定的支持和安慰；自己以身作則協助孩子在各防疫情境建立新的日常生活習慣，並稱讚鼓勵孩子；並在孩子有困難時，透過說明和示範，教導孩子學習調節情緒和行為的方法，減少發脾氣、焦慮不安、不快樂等情緒行為反應。

四、盡量讓兒童有事做，讓孩子上學、在學校參加安排的課程活動，在家裡學習照顧自己、洗手、有固定學習/運動的時段、幫助家事等，建立在校和在家的日常生活習慣。

五、幫助兒童發揮個人的長處，建立健全的正向的自我，發展有韌性的適應力。

六、父母要有時間照顧自己，照顧好自己，才能顧及家人和工作。

七、如果有困難不能解決的問題，可以先上網查詢自己可以採取的措施，必要時找專業協助。

八、對疫情的未來發展抱持正向的態度，以減少兒童的壓力。

九、現在打開電視，內容充滿世界各地的疫情報導，常常是負面的消息比較多，對認知和情緒發展都尚未成熟的兒童少年而言，容易以偏概全，不能完整瞭解和判斷所閱聽的訊息，容易誘發害怕、焦慮、或憂鬱的反應。

因此，我不贊成讓兒童少年單獨閱聽這些訊息，而要有父母陪同閱聽，用兒少能懂的語言和輔助資料，在安全的支持的環境下，和孩子討論，幫助孩子得到必要的正確的訊息，又避免負面的影響。

我希望上述的原則，有助於兒童調適對既有日常生活習慣的破壞，建立面對疫情必要的新的日常生活習慣，繼續學習和成長，渡過這次疫情，沒有創傷！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台