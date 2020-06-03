川普總統星期二（6月2日）簽署了一項旨在促進國際宗教自由的行政令。圖／擷自白宮推特（資料照）

川普總統星期二（6月2日）簽署了一項旨在促進國際宗教自由的行政令。

這項行政令要求將國際宗教自由納入美國外交。行政令說，對於被認定為「特別關注國」、「特別觀察國」和其它涉及侵犯宗教自由的國家，國務卿應指示駐這些國家的外交使節研究支持美國促進國際宗教自由的全面行動計劃，並敦促駐在國政府改善做法。

根據川普總統星期二頒布的這項行政令，國務卿應在雙邊和多邊場合倡導美國國際宗教自由政策，政府各部門負責人與外國政府相應官員會面時，也應在恰當時候提出宗教自由關切。財政部長應與總統國家安全事務助理討論並按相關程序，研究有關優先使用經濟工具促進國際宗教自由的建議，並可考慮對嚴重侵犯人權的人實施制裁。

過去20多年來，美國國際宗教自由委員會發布的年度報告都將中國列為「特別關注國」。美國譴責中國在新疆拘押100多萬維吾爾人等少數民族穆斯林並在全國範圍內對其它宗教群體的打壓。

在川普簽署國際宗教自由行政命令的幾個小時前，美國國會幾乎無異議通過的《維吾爾人權政策法》被正式遞交給白宮，等待總統簽字。這項得到兩黨支持的法案要求國務卿向國會提交有關新疆的人權侵犯報告，並要求總統列舉侵犯維吾爾及其他穆斯林少數群體人權的官員的製裁名單。

今年5月，美國將中國公安部法醫研究院和八家中國公司列入實體名單，理由是它們參與了中國政府對新疆維吾爾穆斯林的人權侵害。去年9月，美國已經以同樣理由制裁了中國的28個實體。

總統簽署的行政令還指示國務卿在與國際開發署署長討論後，每個財年為促進國際宗教自由的項目提供至少5千萬美元的預算。這些項目包括增加對因宗教原因實施襲擊之人的問責，保護和維護宗教社區的文化遺產等。

星期二早些時候，作為推動國際宗教自由活動的一部分，川普總統和第一夫人梅拉尼婭還訪問了位於首都華盛頓東北區的聖若望保祿二世國家朝聖地。

聖若望保祿二世是天主教第264任教宗，其主要遺產之一便是推動宗教自由。他的精神鼓舞和政治影響力被認為促成了東歐共產主義的倒台。星期二是教宗聖若望保祿二世首訪波蘭的41週年紀念日。