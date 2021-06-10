6月3日起，匈牙利布達佩斯發動一場「反復旦大學建校」大示威，數萬人走上街頭，打著「要西方，拒絕中國」口號。示意圖／擷自公視新聞影片

6月3日起，匈牙利布達佩斯發動一場「反復旦大學建校」大示威，數萬人走上街頭，打著「要西方，拒絕中國」口號，外媒報導，發動示威者，幕後應該是自由派的布達佩斯市長卡拉松尼，他被視為挑戰奧爾班總理大位最佳人選。

中共崛起後，紅色勢力進入歐洲，匈牙利被視為中共在歐洲橋頭堡，布達佩斯這座雙子城，由一座橋樑連結，歷史上是東西方文化交流重地，從伊斯坦堡來的東方快車在此轉運，如今，此地是中國（一帶一路）計劃的實踐國家，從新疆發出的中歐列車，也路經此地進入德國，極度親共的奧爾班總理，上台後向中共大舉借貸，目前正在興建匈塞鐵路，直通塞爾維亞。

1989年，匈牙利跟著波蘭，捷克，拋棄共產黨，但是，民主發展卻相對緩慢，中共勢力在九Ｏ年後取代蘇共，進入匈牙利布達佩斯，本來只是小規模溫州單幫客，在火車站周邊聚集，提供生活用品，現在中資在匈牙利已經勢力龐大。

匈牙利祖先是生活在烏拉山脈，遊牧民族馬扎爾人，西元896年南下，佔領匈牙利普斯達大草原，與土耳其人衝突戰鬥，所以匈牙利烏戈爾語有土耳其語混雜，後來，匈奴和韃靼人也從西往東，在此與匈牙利人交會，甚至通婚。

反復旦示威動機，是反對中國復旦大學在匈牙利建分校，但是真正原因是奧爾班向中國國家開發銀行大舉借貸，人民擔心國家被債務壓垮，這次搞復旦分校，也是一樣，總預算十八億美元，向中國貸款十五億，由匈牙利自己負責償還，在中東歐國家中，匈牙利並不富裕，政府貪腐是重要原因。

一些匈牙利高層被中共圈養

所謂拿人手短，高層被中共圈養，以至於匈牙利比德國更親共，4月份，歐盟委員會要決議譴責老共迫害維吾爾族人權，被匈牙利一票擋下，5月，歐盟要連署譴責老共迫害香港人權，也被匈牙利擋下。

復旦大學分校位在布達佩斯城市東邊的中國城，旁邊是火車站，本來這塊土地已經規劃為學生宿舍用地，提供給外地來首都求學學生，本來，地上有一處中歐學院，創辦人是索羅斯的開放社會基金會，2019年，這座傳播西方自由主義的學校，遭到奧爾班政府撤銷，搬到奧地利，現在卻要讓中共入主，很明顯親中反西方，當然引起民眾不滿。

中共因為維吾爾族及香港人權問題，與歐盟關係緊張，而匈牙利是目前中共唯一朋友，復旦大學也被老共視為文化入侵歐洲的起點，這個計劃甚至比孔子學院更重要，只要打開匈牙利大門，等於拿到文化入歐的門票。

匈牙利人口一千萬，今年2月開始注射中共提供國藥疫苗，覆蓋率達五百萬人，但是效果不佳，又緊急引進俄羅斯的斯普尼克疫苗，重新施打，最近疫情已經舒緩下來。

武漢瘟疫和美中貿易戰是關鍵因素，歐洲國家開始反省過去太寬容的對中政策，以至於遭到紅色滲透如此嚴重，匈牙利爆發（反復旦大學運動），剛好突顯很多歐洲國家的掙扎矛盾，到底國家安全和經濟發展，那一個比較重要？



6月3日起，匈牙利布達佩斯發動一場「反復旦大學建校」大示威外媒報導，發動示威者，幕後應該是自由派的布達佩斯市長卡拉松尼，他被視為挑戰奧爾班總理大位最佳人選。圖／擷自公視新聞影片