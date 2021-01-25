當美國出現一位相對弱勢總統，即便一上台就喊出要打贏中共，但是，面對台灣紅藍兩黨聯手，一起唱衰台灣，打擊台灣人民士氣，2021年，台灣處境其實無法太樂觀，最怕的是中共在疫情蔓延和經濟下滑之後，無法穩定民怨滔天，內部矛盾升高之後，對外部的瘋狂反撲。

民進黨政府孤軍戰鬥

國共兩黨在拜登宣布當選美國總統之後，以為民進黨政府完蛋了，可惜，藍營高興並沒有維持太久，國民黨聯手紅色黨媒，擔任紅色傳聲筒，一起唱衰台灣，只為奪權，諷刺台灣拿不到就職典禮入場券，劇本完全比照紅媒，沒想到蕭大使不動聲色，一次梭哈國共兩黨，讓人眼睛一亮，蕭美琴表現太好，相對國民黨對美外交全部狀況外，卻反而遭來國民黨怨恨，以削減外交預算抵制，理由荒腔走板，不免讓人想到宋朝的名將岳飛，如何被朝廷內奸臣壓迫，國共兩黨以及一堆投共政客，被打到昏迷，還不知反省，可以說醜態畢露。

美國國會通過「台灣三法」後，就算拜登不敢對中共太強硬，但是，美國國務院依據「台灣三法」辦事，發給台灣駐美使館觀禮證件，也並不超越法律規範，這是拜登對中共發出第一個信號，美台關係和美中關係是兩條平行線，至於是否讓這兩條線交叉，取決於美國，也要看中共的表現。

美國找到真敵人

川普四年執政，對美國最大貢獻，就是替沉睡在中國價格低廉物品中的美國，找到真正的敵人，傳統民主黨歷經古巴危機後，把俄羅斯視為敵國，事實上，蘇聯崩解後，強大不如以往，人均所得長期低迷，無法跨過中產階級門檻，過去的老大哥，反過來要中共小弟出手相助，俄羅斯對美國威脅不及中共。現在，拜登也不得不隨著川普的腳步，把眼光從歐洲移到亞洲，川普主動挑起貿易戰爭，打亂中共的強國夢，把中共2025製造逼回原地，雖然，習近平認為，可以延後五年，中共還是可以勝過美國。但是，眼下，科技被美國主宰，可以吸金壯大自己的華爾街逐漸清醒，中共想附身在美國身上，扮演吸血鬼，難度已經升高。

紅藍陣營在拜登初登場，無法一股腦擊退民進黨士氣，前天，幾位藍色菁英政客再度出馬，替台灣獨立唱衰，還搬出所謂拜登核心幕僚艾利森做勢。

葛雷厄姆艾利森（Graham Allison）是《注定一戰—中美能否避免修昔底德陷阱》一書作者，現任甘迺迪學院院長，被稱為有名的「擁抱熊貓派」，甘迺迪學院長期被戲稱為「中共高層的公務員訓練中心」，只要想青雲更上層樓的中南海官員，一輩子一定要到此地接受訓練，最好能夠拿到學位，就可以在廟堂上變成「知美派」，被最高層注意。對阿共來說，從毛澤東建政以來，美國就是資本主義代表，中共頭號敵人，打敗資本主義是中共最高的國策，所以來美國甘迺迪學院學習，才能知己知彼，而台灣只不過是資本主義的爪牙而已。

這位老兄說，「拜登很清楚『一個中國』政策，所以不會做出太出乎意料的事情」，此話剛出口，美國新政府就給了台灣大使的邀請，重重打臉這位核心幕僚，川普臨去秋波，把三十年保密的文件解碼，台灣是印太戰略一員，白紙黑字，蓬佩奧多次告訴國際社會，「台灣一直不是中國一部分」，簡單說，你大談「一個中國」，但是，「一個中國」不包含台灣，台灣在一個中國之外。因此，阿共在川普離開白宮一分鐘後，就宣布制裁蓬佩奧等美國官員，制裁內容居然是拒絕這些人進入中港澳，看清楚，「不包含台灣」，被制裁的美國參議員克魯茲說，「被中共制裁真是我的榮幸」。

拜登想打敗中國，沒有台灣加盟，就無法成功，除非美國甘心只當老二，因為如今台灣已經不是當年台灣，台灣不是東方之珠，而是「倚天屠龍刀」，因為躲過武漢瘟疫肆虐，台灣因禍得福，成為全球高科技供應鏈，從生活用品到軍事武器，半導體，晶片全部來自台灣。台灣不只有一座護國神山，而是有五座護國神山，只要這些科技不落入中共魔掌，台灣可以永保百年安定繁榮。

美國需要台灣，世界也需要台灣，中共又何嘗不是？台灣的安全就在這裡，打台灣，全球經濟立刻瓦解，就是和全世界過不去，所以，智者不聽紅色媒體和藍色政客的亂語。



拜登想打敗中國，沒有台灣加盟，就無法成功。圖／擷自公視新聞影片