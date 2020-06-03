泰源事件是坎坷的獨立運動史上的重要標誌，泰源勇士們的行動，正是處在威權與獨裁對反面，作為不甘壓迫、追求自由的象徵，充分體現「哪裡有壓迫，哪裡有抵抗」的高貴精神。圖／民報資料照

國防部泰源感訓監獄坐落在泰源谷地，於1962年落成。（註1）海岸山脈的高山湍流造就險峻的地勢，讓這座監獄易守難攻、易入難出：對國民黨來說，用來監禁白色恐怖政治犯再好不過。但就在獨裁政權喜孜孜地以為它們關得下異己、壓得住台灣人的獨立意識時，距今五十年前，在泰源受囚的勇者們抬起頭來，在這個最為絕望的地方喊出聲：

「深信壓迫與奴隸存在時，

為自由奮鬥是應該的，

迫害與恐懼跟著時，

為爭取幸福是一種權力，

在今天，

為此努力實只是克盡天職與恢復人類的尊嚴而已。」（註2）

戰後的苦悶歷史

台灣人受到什麼樣的壓迫與奴隸要從戰後說起。台灣人終於脫離日本殖民，卻換來國民政府「狗去豬來」的再殖民統治及二二八悲劇。（註3）二二八事件後，國民黨進一步整合黨、政、軍、警，建立無孔不入的監控體系；台灣人在這體系下經歷數十年「白色恐怖」，受清算、迫害甚至殞命。（註4）因為獨裁者的鐵腕，島內台灣人一時失去意志而集體噤聲，只有極少數黨外人士仍在政壇發聲。（註5）

二二八後的反抗先聲來自黨國大老雷震，他本於人道及自由主義，邀集自由派人士辦理《自由中國》雜誌，祈求獨裁者秉守民主自由的價值。（註6）但若獨裁者有所良知，怎會發生二二八慘劇？怎會造出惡毒的國家機器？雷震後因預謀聯合黨外人士組黨而觸動蔣介石的敏感神經，1960年慘澹入獄，宣告體制內改革路線的終結。（註7）

面對挫敗，島內出現武裝抗爭的聲音。雷震入獄隔年，雲嘉地區一群台灣人組織起來，吸收數名年輕軍人，並尋求參與組黨運動且敢於抨擊國民黨的蘇東啟先生支持。他們計畫奪取基地發起革命，建立台灣人的台灣。豈料事跡敗露，獨裁政權在他們毫無實際作為的情況下，以「台獨叛亂」之名大行逮捕。（註8）

蓄勢待發的勇者

因蘇案被逮捕的鄭金河、詹天增、陳良、鄭正成四位士兵被送到泰源監獄，而泰源有許多同樣具台獨思想的政治犯，他們彼此交流，讓獨立的火苗得以在泰源繼續燃燒。（註9）

泰源監獄這個場所雖使得抵抗的能量得以延續，但這樣的存在也同時凸顯獨裁統治的荒謬：譬如在軍中被輔導長指稱書寫「軍隊是人民公社」，而判處7年徒刑的謝東榮先生——他僅因一句話就須和世界隔離7年，（註10）和毫無作為即被捕的蘇案政治犯一同檢視，在在顯示台灣人在獨裁統治下的悲哀。

但在悲哀的處境下，獨立的火苗卻得到大肆燃燒的機會。1969年泰源監獄多了一名獄友——來自新店看守所的江炳興先生。他過去和同案吳俊輝先生在新店時，與印製《台灣自救運動宣言》的彭明敏、謝聰敏、魏廷朝三人為獄友，這層人脈讓1970年彭明敏先生逃離台灣的消息得以帶進泰源。經歷1965年廖文毅「受降」回台的挫折，彭先生的脫逃可說讓台獨志士們振奮不已，（註11）再加上1970年中華民國慘澹的國際地位，更讓他們士氣大增。另外在監獄內部，因為政治犯們並非作惡多端的歹徒，而是心懷自由與獨立的有志之士，敦厚的人品使他們與台灣籍監獄管理人員，以及周邊原住民居民建立一定信任，他們甚至和警衛連打好了關係。（註12）

台灣島及監獄內外的局勢，都促成泰源弟兄反抗的要件，為自由與獨立一搏的行動勢在必行。

起身反抗的過程

台獨志士們經過籌畫後，擬定出行動內容：由外役成員控制獄中情勢，放出押房內的同夥，之後駕車直驅台東的廣播電台，向全島人民宣讀已寫好的《台灣獨立宣言》，讓台灣人在中華民國政府內憂外患之際發起革命，求取當家做主的可能。（註13）

錯失幾次下手機會後，行動在1970年的2月8日大年初三，由江炳興、鄭金河、詹天增、陳良、謝東榮五人展開，鄭正成則是預先脫逃至對面山坡。（註14）五人襲擊士兵並奪取槍枝，江炳興更在對峙時大喊：「台灣已經獨立了！把槍交出來！」卻沒想到讓一名目睹全程的少校逃之夭夭；警衛連與輔導長聞訊趕到發現事跡不妙，不知如何是好，雙方僵持20分鐘後，獄方協力者們催促五人趕緊逃跑。（註15）在山中，外役成員們雖受周遭居民指認，但也有像是鄭正成得到原住民祖孫熱情接濟的事蹟。六位義士最後仍舊難逃獄方的天羅地網，在13日至19日間相繼被捕，經嚴訊拷問後，除不在場的鄭正成判處15年半之外，其餘五人全被判處死刑。（註16）

在生命的盡頭，他們有的膽怯、有的疑惑，但為了獨立而犧牲生命的他們，仍不忘記自己的使命。鄭金河先生行刑前大喊出：「台灣獨立萬歲！」彰顯他們的精神與意念。（註17）

泰源起義的啟示：獨立自由、民主歷史、最美好的台灣

事件之後，獨裁政權想當然沒有大肆報導。直到民主化後，過去被封鎖的資訊逐漸流出，活下來的泰源志士們努力讓事件公諸於世，才使台灣人得以稍稍貼近、理解這段歷史，讓泰源事件得以在每年的2月8日繼續傳唱。傳唱至今也來到事件後的半世紀，我不禁想問：這起事件、這段歷史佔有著什麼樣的地位、意義，即使失敗還要讓我們在半世紀後的今天追思、紀念，並有所啟示？

問題的答案，或許能援引其他事件加以思考。今年稍早，恰逢「424刺蔣案」的五十週年紀念座談會。在這場座談中，鄭自才先生被問及刺殺行動的目的是什麼？就算刺殺成功，不動如山的黨國國家機器仍會運作、下一個獨裁者仍會出現，這樣一來刺殺的目的究竟為何？鄭先生說：「把接班人除掉，就能產生統治者權力真空，讓島內的人有機會，『或許』就能成功推動臺獨」（註18）在獨裁者面前，除了屈從沒有其他選項。抵抗唯有死亡。但無論刺蔣案、泰源事件，我們都見到獨裁政權的狠毒更激起勇者們對獨立的期盼，獨裁者越是專斷，勇者更不畏黨國體制的迫害，即使知道極有可能粉身碎骨、就地成仁，他們仍期望帶來一個革命的破口、獨立的可能。為了爭取這微小的可能，鄭自才先生與黃文雄先生挺立在蔣經國面前，像個Taiwanese一樣不俯首稱臣；今日的主角，也就是被槍決的五人，在嚴刑逼供下沒有讓案情擴大，不僅擔保有可能負上更大刑責的鄭正成先生，更擔保所有在泰源預謀革命的義士們，讓他們在日後得以延續獨立的夢想；這不僅彰顯人性的光輝，更體現獨立的意志不容獨裁者及黨國的扭曲。泰源事件是坎坷的獨立運動史上的重要標誌。

不只是獨立運動上的意義，泰源事件更印證吳乃德先生對台灣民主自由發展的觀點：自由民主絕不能只歸功於蔣經國，或是國際局勢、經濟發展等結構性因素，更該將「人」的作用考量在內。（註19）今日對蔣經國的緬懷還是十分常見，（註20）甚至許多人推崇他是「自由民主的推手」。（註21）這是極度荒謬的！蔣經國不僅在50年代是黨國體制的構築者及操盤手，更在總統任期內接續發生更明目張膽的慘案。若說他是「自由民主的推手」，那麼游阿妹女士、林亮均、亭均姊妹、陳文成先生，他們豈不都成為「推動自由民主的必要犧牲者」了嗎？更別說黨國體制促成的白色恐怖之下，有多少人受到迫害、有多少家庭破碎。稱許蔣經國在民主進程裡的貢獻，根本上和感念帝王賞賜的恩澤沒有兩樣！現今已是自由的時代，我們不能還帶著臣民奴性去肯定獨裁者的開恩，民主自由的推手也不能只歸功於赫赫有名的黨外或美麗島參與者，而是生活在苦悶的5、60年代時，將選票投給李萬居、蘇東啟等黨外人士的普羅大眾；是生活在激情的8、90年代時，將希望付諸實踐於街頭的熱血群眾；更是身處最為絕望的泰源監獄時，卻仍選擇起身革命、爭取獨立自由的泰源勇士們——在這百年的自由民主追求史中，泰源勇士們的行動，正是處在威權與獨裁對反面，作為不甘壓迫、追求自由的象徵，充分體現「哪裡有壓迫，哪裡有抵抗」的高貴精神。

50年過去，泰源事件的失敗留給台灣人的教訓與啟示，存在於獨立運動及自由民主兩條歷史軸線。但我們知道，泰源事件更不只如此。吳乃德先生在今年出版的新書提出，1977年美麗島事件前至1987年解嚴的十年間，是「台灣最好的時刻」。（註22）經過這篇文章對泰源事件的闡釋，我認為台灣沒有所謂「最好」的時刻——因為在這座島嶼的每一刻都是美好的，因為這座島嶼本身就無比美好。台灣人始終對任何人都加以關照：二二八時保護外省人的本省人、出借護照給鄭自才的王文宏先生，以及幫助泰源勇士的台灣士兵與原住民居民，無不顯示台灣人的博愛天性；台灣人始終懷著抵抗的意志：蘇東啟案、刺蔣案，以及所有參與泰源起義的台獨政治犯們，無不證明台灣人對獨立自主的向望。台灣，就是這樣的一個地方。但這樣的認識、這樣的想法，其實並非吳乃德先生或是敝人的創見。早在五十年前，泰源勇士們就早已清楚台灣美好的本質、知道台灣是多麼美妙的地方。

聽聽他們是怎麼描述這座美麗的島嶼與居住於此的人們：

「台灣是屬於所有台灣人的台灣，

我們決心不再受壓迫，

我們決心不再被奴隸，

我們決心不再使它重演被出賣的歷史醜運，

這是台灣所有居民的願望，

很顯然的，

這島上乃是愛好和平與自由的人，停留的地方。」（註23）

註:

1.〈不義遺址資料庫＞不義遺址＞國防部泰源感訓監獄〉，https://hsi.nhrm.gov.tw/home/zh-tw/injusticelandmarks/123276，（檢索日期：2020年5月8日）。

2.楊美紅，〈鄭金河、陳良、詹天增、謝東榮、江炳興〉，收入葉虹靈策劃，胡淑雯主編，呂蒼一等著，《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》（台北：衛城出版，2015），頁306。

3.陳翠蓮，《百年追求：台灣民主運動的故事 卷一 自治的夢想》（台北：衛城出版，2013），頁230-302。

4.周婉窈，《台灣歷史圖說 增訂本》（台北：聯經出版，2009），頁260-267。

5.周婉窈，《台灣歷史圖說 增訂本》，頁283-286。

6.吳乃德，《百年追求：台灣民主運動的故事 卷二 自由的挫敗》（台北：衛城出版，2013），頁14-109。

7.吳乃德，《百年追求：台灣民主運動的故事 卷二 自由的挫敗》，頁138-188。

8.陳儀深，〈台獨叛亂的虛擬與真實——1961年蘇東啟政治案件〉，收入陳儀深著，《認同的代價與力量：戒嚴時期台獨四大案探微》（台北：中研院近史所，2019），頁85-125。

9.台灣民間真相與和解促進會遺書工作小組，〈兩代抗爭者〉，收入葉虹靈策劃，胡淑雯主編，呂蒼一等著，《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》，頁25-26。

10.謝東隆口述，陳儀深訪問，王景玲紀錄，〈謝東隆先生訪問紀錄〉，《口述歷史》第十一期（2002年8月，台北），頁64-65。

11.吳俊輝口述，陳儀深訪問，簡佳慧紀錄，〈吳俊輝先生訪問紀錄〉，《口述歷史》第十一期，頁173-174。

12.蔡寬裕口述，陳儀深訪問，潘彥蓉紀錄，〈蔡寬裕訪問紀錄〉，《口述歷史》第十一期，頁83-84。

13.鄭正成口述，陳儀深訪問，潘彥蓉紀錄，〈鄭正成訪問紀錄〉，《口述歷史》第十一期，頁16。

14.陳儀深，〈台獨政治犯的「監獄革命」——1970年的泰源事件〉，收入陳儀深著，《認同的代價與力量：戒嚴時期台獨四大案探微》，頁208。

15.陳儀深，〈台獨政治犯的「監獄革命」——1970年的泰源事件〉，收入陳儀深著，《認同的代價與力量：戒嚴時期台獨四大案探微》，頁202-203。

16.陳儀深，〈台獨政治犯的「監獄革命」——1970年的泰源事件〉，收入陳儀深著，《認同的代價與力量：戒嚴時期台獨四大案探微》，頁203-207。

17.陳儀深，〈台獨政治犯的「監獄革命」——1970年的泰源事件〉，收入陳儀深著，《認同的代價與力量：戒嚴時期台獨四大案探微》，頁204。

18.〈「刺客」鄭自才憶424刺蔣50週年：刺蔣是臺澎人追求獨立建國的行動〉，（檢索日期：2020年5月11日）。

19.吳乃德，《台灣最好的時刻，1977-1987——民族記憶美麗島》（台北：春山出版，2020）頁15-29。

20.〈反送中》柯文哲：建議習近平學學蔣經國〉，（檢索日期：2020年5月11日）。

〈吳敦義大溪謁陵 望蔣經國哽咽拭淚〉，（檢索日期：2020年5月11日）。

21.〈無色覺醒》賴岳謙：解密經國日記–蔣總統與庶民〉，（檢索日期：2020年5月11日）。

〈蔣經國讓我有發展 郭台銘：將幫蔣萬安站台〉，（檢索日期：2020年5月11日）。

22.吳乃德，《台灣最好的時刻，1977-1987——民族記憶美麗島》。

23.楊美紅，〈鄭金河、陳良、詹天增、謝東榮、江炳興〉，收入葉虹靈策劃，胡淑雯主編，呂蒼一等著，《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》，頁307-308。