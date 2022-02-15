作者指出，「中國新聞網」在新年期間報導一位大陸開火車的台籍司機故事是捏造的謊言，讓本是團圓喜樂的春節，蒙上濃厚的文化統戰色彩，中共非但沒有尊重傳統節日，更將春節淪為統戰的工具。示意圖／擷自人民網網站 開火車回台灣

日前春節期間，中共官媒「中國新聞網」發表了一篇名為〈在大陸開火車的台籍司機：盼駕駛火車到台灣〉的文章，內容講述一名台籍火車司機從小與在花蓮出生的父親在中國生活，其畢生心願便是希望能開著火車回到台灣，故對兩岸連接的交通建設十分關注，更溫情喊話「希望台灣能回到祖國的懷抱，兩岸交通早日聯通，望著能夠坐上高鐵，或是自行開著火車回台灣」，整篇專訪可謂親情十足，萬分動人。

可細看該篇報導，便可發現文中的火車司機不僅非台灣人，甚至根本沒來過台灣，卻以台灣人自居，且花蓮在1997年也無發生如文中所提及足以斷通訊的大地震，該篇專訪文章乍看之下溫情感人，實則是通篇謊言，如今的中共為了營造「兩岸一家親」及台籍人士赴陸發展良好的氛圍，已到了不惜以陸籍人士假扮台人來欺騙大眾的地步，甚至為此捏造一齣漏洞百出的尋親戲碼，又佔用了各大官媒版面刊登，只為對我國傳達「回到祖國」的統戰訊息。

每逢佳節倍思親，春節係為我中華民族極為重要的傳統節日，近年卻因疫情肆虐，造成部分民眾被迫分隔兩地無法在年節團聚，本已是件遺憾之事，如今卻又被中共當局藉機做為對台統戰的媒介，在春節期間，中共各大小官媒網站中的「新春走基層」、台海及兩岸欄位，無不充斥著各種台籍藝人及台灣青年學子等，在大陸「發展良好」的「親身經歷」專訪文章，此種利用特定台籍人士對台統戰方式，便是抓住「同為台灣人」的民族認同感來增加說服力，再加諸中華民族所重視的「尋根」、「同源」，讓本是團圓喜樂的春節，蒙上濃厚的文化統戰色彩，同為中華的一族，中共非但沒有尊重傳統節日，更將春節淪為統戰我國的工具。