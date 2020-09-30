美國總統大選第一場辯論今天登場，福斯新聞台（Fox News）資深主持人華勒斯針對六大主題提問，包括兩人過去的經歷、新冠肺炎疫情、種族及示威暴力、最高法院、經濟和大選公正性。川普、拜登唇槍舌箭，砲火四射，氣氛火爆。

川普提到拜登的兒子杭特，拜登說他沒有做違法的事。拜登說「他想談家人，我不想談。我若要談他的家人，可以談一整晚。我們要談的是你們的家人，美國人的家人」。

針對經濟問題，川普說會有V型反轉，拜登說是K型反轉，請兩人解釋。

川普說，美國經濟強勁，但來了中國黑死病，如果繼續封城，經濟會更糟。而拜登主張封城。拜登說，疫情期間億萬富豪很成功，像你一樣，話鋒一轉到富人不繳稅，川普不繳稅。主持人問川普：「你繳多少聯邦所得稅？」川普：「我繳幾百萬的稅。」

今天的辯論在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行，由於冠狀病毒疫情，川普和拜沒有握手致意。辯論會主持人為福斯新聞（Fox News）資深主播華勒斯（Chris Wallace）。

主持人首先提問關於大法官提名人巴瑞克。拜登表示，許多美國人已投票，不應該在如此接近選舉時提名大法官，而且2000萬美國人已投保平價醫療保險，大法官提名人巴瑞克反對平價健保。這麼多人死於疫情，沒有道理推翻平價醫療保險。

關於2019冠狀病毒疫情，拜登說，川普毫無應變計畫，也沒有警告美國人，理由是怕民眾恐慌，但恐慌的是他。川普反駁說，是他封鎖國家，不讓中國人進來，否則會死更多人，但拜登當時反對鎖國。

英國「金融時報」在辯論會之前列出雙方攻防焦點，包括：

COVID-19

拜登將選戰焦點放在批評川普應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的能力。美國廣播公司新聞網（ABC News）和「華盛頓郵報」最近一份民調，58%的美國民眾不滿意川普對抗疫情的領導力。

川普一方面將病毒擴散怪罪中國，另方面強調他的政府控制疫情能力佳，宣稱有支疫苗很可能選前就能釋出。

大法官任命

美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日逝世後，川普提名保守派聯邦法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），被視為支持川普的保守派陣營一大勝利；民主黨人希望利用這起任命案的爭議，來爭取搖擺選民的支持。

拜登聚焦巴瑞特可能傷害俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的「平價醫療法」（Affordable Care Act），指控川普在大選前提名大法官是雙重標準，因為2016年上屆總統大選時，共和黨掌控的參議院便拒絕考慮前總統歐巴馬提名的大法官人選。

家庭事務

拜登團隊預料川普會猛攻拜登的私人事務，鎖定拜登的兒子韓特（Hunter Biden）。韓特的海外事業交易備受矚目，因當時傳出，川普曾要求烏克蘭總統挖掘韓特在烏克蘭的交易是否涉及醜聞，導致川普遭民主黨人指控濫權。