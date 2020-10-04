郭章垣，1914年出生於日治時代的嘉義溪口，自小家境良好。作為家中的長子，郭章垣被培養要成為濟世救人的醫師，1942年他從日本慶應義塾大學醫學院畢業，當時因日本已發動東南亞戰爭，許多醫師也被動員送往戰場，郭章垣留在慶應大學附屬醫院擔任外科醫師，1945年8月日本宣布戰敗後，他立即想回到台灣，但一直等到1946年2月才買到船位（冰川丸）返台。返台後他想在台北的醫院找工作，未能如願，經由當時任職衛生單位的王金茂（宜蘭人，也是慶應大學的前輩）介紹，於1946年5月前往省立宜蘭醫院擔任院長兼外科主任。

戰後百廢待舉的台灣，宜蘭醫院也在戰火下遭受轟炸有待復原，護士、醫生、職員宿舍都須重建，而戰後公共衛生防疫缺口導致傳染病橫行，1946年7月宜蘭就爆發霍亂流行，當時由中國大陸漁船帶入傳染病源，郭章垣帶領全院醫護人員不眠不休、日夜動員為居民施打預防注射，檢查糞便，隔離病人，救了許多宜蘭人的性命。但因他向市長建議管制有汙染之虞的青果、魚類買賣，市長不滿並向商人說：「是郭院長不准你們做生意！」將行政責任推到郭章垣身上！但當時民眾免於疫情仍感恩郭章垣的仁心醫術，曾有王成章牧師為文說他12歲時感染霍亂就是被郭院長救回一命，當時至少有上百位宜蘭人被救，所以建議宜蘭醫院應為郭章垣立銅像紀念！

不幸的是1947年2月底，台灣爆發了對陳儀政府不當施政、腐敗貪污的反抗事件，事件由台北擴及全島。本來宜蘭地方並無衝突，只有學生接收警局武器、遊行維持治安，郭章垣後來被推舉擔任宜蘭的228事件處理委員會主任委員（當時地方有名望人士紛紛推辭！）他推辭不掉，在醫院中留下字條「生離祖國，死歸祖國，死生天命，無念無想」可見其內心有預感將要就義。3月18日凌晨兩點，郭章垣從家中被士兵破門而入，持槍押走，同時被押在車上有8人。3月19日上午即有鄉民來醫院報說，在頭城媽祖廟前有人被槍殺，要郭院長夫人去認屍，郭夫人見到郭院長遺體被五花大綁，便將他繩子解開，用藥水洗淨身體換上衣服，這時一股鮮血從心臟傷口流出來！

郭章垣未經審判即被處決，這是野蠻政府沒有人權觀念的暴行！郭夫人當時懷有身孕，遺腹女郭勝華醫師旅美多年，曾要求政府開立其父郭章垣的死亡證明，迄今政府無法給她一張死亡證明，這是郭醫師心中永遠的痛！



郭章垣（前右）與妻子郭林汾（前左）。圖／民報翻攝自《宜蘭頭城二二八 遺孀郭林汾的三國人生》