在戒嚴的年代，華視是軍方的媒體，尤其，我指政府都沒有在照顧精神病患。那時我還年輕，很有脾氣，就罵該記者：「記者不報導真實，如果整天歌功頌德，那妳就不要做記者」現在，我回想起來有點不好意思，但那時就是我的心情，全台調查完後，想要做的就是如何改善精神醫療的品質。

現在有許多人對待寵物是「惜命命」，與狗同睡，把狗洗的「水噹噹」，但有精神病患是整年沒有洗澡，甚至被關在籠子內，大小便都在同一區域，是一般人進入都受不了的環境，不見天日的角落。

經過我們10年的努力，開始看到效果，精神科的醫院評鑑已開始做。我鼓勵很多醫學生投入精神科，像高醫王興耀、王浩威，北醫也有很多我的學生都選擇精神科。

推動精神醫療相關立法

最重要的是，我後來擔任立委，真的就積極推動並通過〈精神衛生法〉，這是一部很重要的法案。此外，不僅我在擔任立委時通過〈精神衛生法〉，我還推動〈職能治療師法〉與〈社會工作師法〉，還有〈心理師法〉並且讓這些法案都通過。這些都本來是精神科裡面非常重要的「次專業」。

職能治療師、社工師與心理師都是精神醫療團隊，但過去在無「法」以前，他們都沒有專業執照，不被承認為專業人員。我自己是精神科醫生，我當然知道要通過這些法案，但我擔任立委時，發現〈職能治療師法〉草案已在立法院躺了十年未審。簡而言之，沒有立委關心，尤其精神病人的事。

當我發現〈職能治療師法〉草案十年未審，我就找「職能治療師學會」來了解狀況，並在一個會期就將該案通過。接續完成〈社會工作師法〉與〈心理師法〉。我在立委任內完備所有相關精神醫療該有的專業人才，所以現在專業人員增加很多。加以，後來有健保納入精神醫療，且實施評鑑淘汰不好的機構，大幅改善精神醫療的服務品質。當前台灣精神醫療已跟的上世界潮流，我自己是精神科醫生，在立委任內推動精神醫療至今看見成果，讓我深感足以安慰。對精神病人的權益與保障，我盡了很大的力！

此外，我拿到日本武田獎學金，所以我去日本參觀所有精神醫療，我學到一個很重要並在台實現，值得在此一提並留下紀錄。我印象很深的就是他們的家屬聯合會。

精神病人最困難的問題就是「病人無法爭取自己的權益」，相較其他弱勢如原民可站出來爭取「還我土地」，弱勢勞工也會發起工運，但精神病人卻無法自己站出來，也不敢對外承認自己是精神病人，所以沒有力量為自己爭取權益。也因此，病患的家屬很重要。

但是，在台灣家屬一般不太願意讓外界知道自己家裡有精神病人，感覺「很見笑」！因為怕外界知道，所以不可能去組織家屬團體。我去日本考察時發現他們有「全家聯」，也就是精神病患家屬聯合會。所有病患家屬合力出錢，請導演去全世界拍照顧精神病人最好的做法，共製作了12部影片在NHK每月播放一部，讓更多民眾認識並關心精神病患的治療與照顧。

組織病患家屬 發揮團體力量

比利時有個地方小鎮，鎮內有一半居民的厝內讓精神病人住，並非自己家人是精神病患，而是外界如無家可歸的精神病人，只要到該小鎮，居民都熱烈歡迎，供給其房住，甚至給其工作，所以那個小鎮，火車站剪票員是精神病人，一出站外，賣花者是精神病人，商店也是……。整個小鎮居民對精神病人的包容與接納是百分百。所以精神病患到該小鎮得到最大支持與鼓勵。

日本人就是去拍這樣的影片在NHK播放給全日本看，讓他們知道不要排斥精神病人，他們也是人，也有感情，也有權益活在這個社會，且影片中也談到如何幫病人復健、治療，在制度上如何處理。那些影片在NHK放送後，對日本產生很大的影響，而家屬聯合會也去國會遊說立法。

我赴日考察返台後，我就向家屬說：咱要聯合起來！所以，我是第一個鼓勵精神病患家屬組織家屬團體的人，隨後，全台各縣市都成立「康復之友協會」，那就是精神病人的家屬團體。這是我去日本訪視並拿資料回來一直鼓勵家屬要做的事。現在這個團體也已是一個有力的團體。

我做為一個精神科醫生，除了看患者，治療患者外，對社會面、對制度面、立法甚至對整個醫學教育如何鼓勵照顧精神病人，我確實有盡一份力。

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