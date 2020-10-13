陸瓦克說以目前的情況看來，已經不是「中國vs美國」而是「中國 vs中國的周邊國」的結構，就是美國加上澳洲、印度、日本的「海洋同盟」，只不過美國是從後方加以支援。圖為日前蓬佩奧國務卿赴日，與日、印、澳共同會晤。圖／擷自蓬佩奧推特

（一）

奧山真司是日本的戰略學者，他曾經翻譯世界有名的戰略專書成日文之外，也經常訪問地緣政治學的專家，此次他訪問美國戰略國際問題研究所上級顧問陸瓦克（暫譯，原名Edward N.Luttwak），刊載《文藝春秋》2020年10月號，題做〈「新冷戰」美海洋同盟vs中國——勝利的條件〉，內容包括海洋同盟、中國對武漢肺災政治介入封鎖的失敗，香港問題的本質、欠缺團隊的中國、美國黑人問題以及日本必要增加防衛費等問題。筆者僅就海洋同盟問題摘取介紹如下。

（二）

問題不是停滯在「美中對立」

如今許多專家、媒體、記者論「地緣政治學上最大的問題是『美中對立』」，這樣的看法本身是錯誤的。

「美國與中國的對立」已經是過去的話題。現在進行的是「（美國主導的）海洋同盟對中國之戰爭」，美國沒有站在與中國對立的最前線，而是退後一步。

從最近國際所的報導就能立即瞭解。與其說是「美中之戰」，從「海洋同盟諸國與中國之戰」的關聯是間接二連三的發生，就可以知道已經不是單純的美中問題。

澳洲帶頭促成「反中國包圍網」

從外交方面來說，與中國的戰爭站在最前線領導的是澳洲。事情的發端是新型的武漢肺災與中國的對應態度，澳洲提案應設立國際的獨立調查委員會調查病源的發生。對此，中國強力的反彈，對澳洲產的大麥提高到80.5%的關稅，並且要人民避免到澳洲，包括留學與旅行在內。

對澳洲來說，中國是佔澳洲輸出的三分之一的最大貿易對象國家。這時北京政府表示：「難道不知道在經濟上有多少程度要依靠中國！」對澳洲施加壓力。但是首都（Canberra）的領導們並不屈服。結果是澳洲擬將中國排出WHO之外，為印度成為聯合國安全理事會常任理事國而展開遊說活動；澳洲開始帶頭成立「反中國包圍網」。不容忽略的是中國本身強硬姿勢招致這樣的結果。



《文藝春秋》2020年10月號，奧山真司訪問美國戰略國際問題研究所上級顧問陸瓦克（Edward N.Luttwak）（右）主題為〈「新冷戰」美海洋同盟vs中國——勝利的條件〉。圖／擷自文藝春秋網站、網路，民報合成

「海洋同盟vs中國」

接著看中國對東南亞區域的霸凌。今年（2020）4月上旬，中國海警船在南海的西沙諸島附近撞沉越南漁船。

在南沙諸島也與菲律賓真正的對立。

4月中旬，北京政府突然將兩區諸島編入行政區：將西沙諸島編入「海南省三沙市」的「西沙區」；將南海諸島編入該市的「南沙區」；獨自蠻幹，而這些區並不是能用船渡的「島」，但當作市街處理。

對此行為，越南一步也不退讓，支持越南的有美國、印度；日本的軍艦也停泊在越南港口。越南的潛艦是俄國製的。

經以上的情況看來，已經不是「中國vs美國」而是「中國 vs中國的周邊國」的結構。在這情形下，再加上澳洲、印度、日本的「海洋同盟」等等國家，美國的支持，只不過美國是從後方加以支援。

中國對印度的挑釁

最近中國與印度國境製造紛爭，提高緊張。衝突的舞台是在印度西北部的Ladakh地區，是鄰接西藏的地域。中國方面越過境界線侵入印度；6月15日發生兩軍衝突事件。此次紛爭造成人員死亡，是自1975年以來約經過45年發生的事情。中國人民解放軍大約250人埋伏突襲在國境警備的50名印度士兵。

中國激烈最大的理由是印度將道路延長到國境紛爭地域，附近建設飛機跑道，印度是玩真的。在這係爭之地，因標高是5000公尺的高地，只能以小型的直升機運送補給物資。但是現在因跑道的關係，美製的巨大運輸機「C-17」也能起降，印度軍的物資供給量增加到500倍。

美國通常不賣「C-17」給其他國家，但賣給印度。這證明美國與印度已建立實質的「同盟關係」。印度的「P-8I Neptune（海王星）」的空中偵察機也是從美國購入的。印度與美國之間雖然沒有正式簽訂條約成為同盟國，但美國就用這種方式支援印度。

美中經貿問題的份量

接著陸瓦克說，在經濟上、貿易上確實有「美中關係」存在。但是「戰略」在世界上的存在不是「美中對立」，而是「海洋同盟與中國的對立」。中國如果合計自日本到印度的廣大周邊勢力為其敵對勢力的話，人口比中國多，經濟規模也比較大，科學技術也比較進步，合起來構築「海洋同盟」，盡其任務。

以上是陸瓦克對「海洋同盟」之形成所做之說明。實際上同盟是受中國在各領域之霸狼行為之「挑戰」所做出的「反應」。使人想起歷史哲學家陶尹皮（Arnold Toynbee）的挑戰與反應的理論。總之，中國愚昧的霸狼行為促成「對中包圍網」。

（三）

以上是有關「海洋同盟」的問題，但現在的進行式是美國在主導推展。陸瓦克在論其他事情時提示「有關中國的一個真理」。他說俄羅斯「在大局上的戰略是高手，除此之外都差勁」；但中國卻相反，中國「在戰略以外都高手，但大局的戰略都是差勁」。現在的中國是「對所有的敵人同時發動攻擊」的「戰略」，究竟會失敗。

他又說，現在中國的版圖都沿襲滿州人所建立的清朝時代的版圖，滿州人熟知運營帝國的「戰略」；但習近平的戰略完全失敗。陸瓦克沒有說明清帝國是如何運作的，因篇幅的考慮，請參考筆者之〈中華民族論的演變〉（收在《中國現狀與歷史問題》，稻香出版社出版）。滿州人劃定多元的行政區，因地而治；習近平則推行「漢化政策」，滅其種，滅其文明，以淺陋的知識治國。中國人在其偉大的「中國夢」、「中華民族的復興」的口號下，如掉入泥沼中，將會漸漸的淪亡。



《中國現狀與歷史問題》，稻香出版社出版