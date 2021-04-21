全民直選後，經選票洗禮的國民黨就是一個民主政黨？非也！近日國民黨在立院一再以阻撓預算想讓「促轉會」消失。終戰後台灣人從沒有對不起國民黨，是國民黨對不起台灣人，黨國權貴一貫吃銅吃鐵油水拿盡，雖說民選後人民當家作主，但這個未經審判，未上刑台，沒有除罪化的政黨，仍然掌有關鍵的力量，「促轉會」對國民黨而言多少還算是個緊箍咒，因此國民黨是必除之而後快，將其汙名化為「東廠」，一心想把緊箍咒拿下。

台灣解嚴已三十四年，距離1996年總統直選也已二十五年了，雖經直選然這個黨從未真正面對歷史，展現悔改，認同台灣。失去政權後更時不時以報復式手段反撲，而關鍵的「司法改革」沒有徹底做，黨國餘孽猶囂張跋扈，連黨產都無法要回，台灣人無法得到應有的公義，轉型正義根本不可能達成。

民進黨追殺馬英九 ？扁案？誰野蠻 ？

馬英九在2月中因被控賤賣國民黨黨產為「三中案」（中視、中廣、中影）出庭，前高雄市長韓國瑜曾於臉書Po文，以「被置之死地的台灣民主」為題，痛批民進黨以惡劣手段對馬英九進行政治追殺和報復，不但花天價訴訟費要給馬英九安上「數百個罪名」，還讓人民買單，怒罵民進黨「無恥到沒有底線」。

荒謬，韓國瑜是在聲援陳水扁？論司法正義，國民黨權貴竟說得出口？前美國在台協會副處長楊甦棣（Stephen M. Young）於〈我對陳水便政績的評價〉一文中提到：「2007年，就在陳水扁第二任期結束前不久，我以AIT處長的身份回到台北。在稍早與國民黨總統候選人馬英九會面時，他告訴我，陳水扁和他的妻子吳淑珍涉嫌貪瀆，當他卸任總統時，這對夫妻將被送進監獄。雖然我從未深入探究過這些指控的實質內容，但這位台灣首位非國民黨籍總統受到的待遇，似乎確實包含不少政治報復。」果然陳水扁卸任當天即遭境管，接下來連司法上起碼的程序正義都不顧。

戒嚴時期法院還是國民黨開的，解嚴？

論追殺、報復這些野蠻的手段，台灣近代史裡一段段血淚史，問趙少康、馬英九、韓國瑜等國民黨外省權貴良心在哪？那是多餘的；問國民黨裡的台灣人，大概也是裝聾作啞？徐水德名言：「法院是國民黨開的。」近者就從馬英九卸任先押人再取供、偵察頻洩漏案情、中途換法官……若比照陳水扁的有罪推論，馬英九百餘案不是早該先聲押？

遠者如殖民文學家楊逵，在日治時期每回被關都只是2、3天，國民黨撤退來台，他發表和平宣言，還稱台灣要成為三民主義的模範省，只是寫了一句「不要讓國共內戰襲捲台灣」，就被約談，當時，楊以為頂多也是關個2、3天，沒想到判決出來是關12年，從1949年關到1961年。

誰更野蠻？國民黨視法院為整肅工具

藍營最愛罵台灣人「媚日」，我就曾在公園裡被罵「背祖望宗的雜種」，藍丁該弄清楚，為什麼老一輩台灣人受日本殖民統治，卻更痛惡國民黨？日治時期，警察最常用來威脅抗議者的一句話就是「把你拘留29天」，日本是法治社會，警察的拘留權限就是29天，如果要延長，就必需交由法庭法官來裁決。日本人最頭痛的蔣渭水，法庭裁判最多一次是關80天。

陳澄波等台灣菁英分子日治時期都活得好好的，滿心歡喜慶光復，陳澄波還是第一個入國民黨籍的藝術家，卻命喪於228事件，蔣政權接續清鄉，白色恐怖時期又有多少枉死的台灣人？多少無辜入獄的菁英？誰更野蠻？

追殺復仇報復手段更變本加厲

政黨輪替後黨國舊勢力的仇恨式的報復手段更變本加厲：2008年陳水扁總統卸任即遭境管，就是對台灣人首次執政之斬首；任內交通部長郭瑤琪，在各項交通工程建設皆低於國民黨原預算下完工，更遭冤獄迫害。

除了司法之外，操弄民粹罷免也是其手段。2017年國民黨背後操縱，欲罷免優質立委黃國昌，開始拉開罷免大鬧劇之序幕，是對讓國民黨喪失政權的太陽花學運領袖之報復；罷免黃捷一樣是為韓國瑜復仇；接下來台中基進黨的陳柏惟則是對獨派民意的反擊。其他如欲罷吳思瑤、鄭運鵬、蔡適應、蔡其昌、蘇巧慧，就是全面對本土執政之反撲。追殺復仇從不心軟！

為什麼這個政黨如此囂張？因為沒有審判，沒有正義，轉型正義關鍵在司法。

成熟的民主國家，司法沉痾須連根拔除

今國內統派分子「咬布袋」之行徑是台灣內部的危機。馬、韓等黨國舊勢力全面反撲，狠勁十足。但談到司法，讓台灣人更嚥氣，上世紀囿於政治因素，台灣的司法甭説伸張正義，能不淪為誣陷良人的工具，已屬萬幸。

眼下的司法改革，要洗滌沈疴已久的弊端，沒有不惜連根拔除，重新洗牌的決心，是難竟其功的。盼國人認清：要論民主，自1949年以來，國民黨是始終不及格的，這個黨若不反省就應該徹底讓它邊緣化。



促轉會。圖／擷自公視新聞影片