國民黨為慶祝台灣光復75週年紀念日，於中央黨部旁的八德大樓舉辦「台灣光復75週年紀念音樂會」。圖／擷自國民黨臉書

一、1895年4月17日大清皇帝因甲午戰爭戰敗，依據馬關條約，將台灣與澎湖完整主權，永遠割讓給日本。

二、1945年9月2日蔣介石大元帥，秉承盟軍最高統帥麥克阿瑟將軍的第一號軍令，於1945年10月25日接受在台日軍投降，台灣隨即被軍事佔領、二二八大屠殺、戒嚴、白色恐怖，而不是台灣光復。國際法言明軍事佔領不構成領土主權自動轉移，必須要等到和平條約的明文授權。日本至今並無任何條約，授權將台灣主權轉移給中國。

三、1950年8月24日，中華人民共和國外交部長周恩來，向聯合國安全理事會提出，美國武力侵略台灣的指控。控告美國干涉中國內政，侵犯中國主權，要求美國陸海空撤出台灣。經過三個多月的爭辯，最後於當年11月30日由聯合國安全理事會第530次會議，與會各國代表投票，以九比一裁決，駁回中國的指控。台澎主權不屬中國。

四、1951年9月8日在舊金山歌劇院簽署的和平條約，日本聲明放棄對台澎的治權、產權和債權，同時任命美國為主要佔領權國，並沒有將台澎領土主權授予任何人。

五、舊金山和平條約第十條，日本聲明放棄在中國所享有的一切權益，回溯到1901年的辛丑條約，並未涉及1895年的馬關條約，中國早已將台澎完整主權，永遠割讓給日本。

六、1952年8月5日生效中華民國與日本簽署的台北條約，旨在正式結束中日二戰的軍事衝突，無涉台澎主權轉移。

七、1971年10月25日聯合國第2758號決議，授權中華人民共和國正式取代中華民國，為中國在聯合國的唯一合法代表，隻字未提台澎歸屬。

八、1979年1月1日美國與中華人民共和國建交，不再承認中華民國，只承認在台灣的治理當局。今日中華民國究竟是，代表2350萬台灣人、還是14億中國人？台灣願意嗎？中國人同意嗎？國際社會接受嗎？

九、中華人民共和國根本沒有任何法理依據，也拿不出任何有效條約授權來證明，擁有台澎領土主權。美中三個聯合公報只涉及一中原則、美國承認只有一個中國，但完全不同於一中政策、因為台灣根本不屬於中國。

十、中華民國根本無權、也無法，重返聯合國或與美復交，因為中華人民共和國正式代表中國，但不代表台灣。

台澎主權根本不屬於中國！

台灣必須以新而自主的國家才能參與國際！

TAIWAN IS TAIWAN NOT ANY PART OF CHINA！



圖／擷自總統府flickr