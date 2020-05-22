國民黨地方派系的特色是妥協性強，容易與人合作，但缺乏政治意識，國家定位的議題跟著中國勢力走。最近有人察覺該黨輸在國家定位問題，因而主張調整，但中國勢力堅決反對，阻礙調整。圖／擷自江啟臣臉書

民進黨出了很多問題，綠營也有很多人反民進黨，但可以確定的，中國國民黨沒有機會班師回朝，民眾黨也很難威脅民進黨，看來民進黨還會執政一段時間。對台灣而言，執政黨沒有競爭對手是相當悲慘的事，有了權力就會腐化，長期執政的中國國民黨腐化了，民進黨當然也如此，尤其是在沒有競爭對手的情況下，會腐化得很快。

黨外時代及民進黨建黨初期，因為缺乏資源，沒有人會因利益投入民進黨，可是民進黨變成大黨之後，會有很多資源，為了利益加入綠營大有人在，很多政治人物及支持者是從中國國民黨移轉過來，在藍營時素質不佳，轉到綠營就脫胎換骨？那是神話。顯然的，目前民進黨與中國國民黨的同質性很高，中國國民黨會發生的事，民進黨當然也逃不了。

對手強大可防執政腐化

依目前台灣的環境，會投入政壇的人往往慾望很高，慾望低的人不會投入政壇，就算投入也很快就被淘汰，因為鬥爭手段不如人。若真正關心民進黨，就期待民進黨有很強的對手，如此在強大的壓力下，才會減緩腐化的速度，可惜民進黨目前缺乏強而有力的對手，快速腐化是必然的。

2020年的大選，民眾黨莫名其妙的獲得一百五十萬政黨票，那是同時厭惡綠營及藍營的民眾所投出來的，民眾黨本來有機會茁壯，只是柯文哲相當自負，認為自己的智慧高人一等，因而不能形成有力的智囊團，靠柯文哲一個人的腦袋，台北市政還可以應付，要登上九五就相當難，很難威脅到民進黨。

中國國民黨本來有比較強的團隊可以威脅到民進黨，只是近來受挫於國家定位問題。目前有八成以上的台灣人認定台灣是一個國家，他們不能接受中國國民黨的國家定位，該黨主張「一個中國，台灣屬中國的一部分」，受到台灣的主流民意的抵制，造成該黨呈崩解狀態。他們也很清楚問題出在哪裡？可是要變更很難。

國民黨內分成中國勢力及地方派系，前者雖然相當團結，只是人數太少，成不了氣候。地方派系是由台灣人所組成，有很強的樁腳與選民建立良好的關係，是該黨選舉的主力，地方派系的特色是妥協性強，容易與人合作，但缺乏政治意識，國家定位的議題跟著中國勢力走。最近有人察覺該黨輸在國家定位問題，因而主張調整，但中國勢力堅決反對，阻礙調整。

藍營本土人才難出頭

中國勢力的人數不多，就算離家出走，地方派系還是有能力與民進黨一搏，只是地方派系一直跟著中國勢力走。地方派系內部鬥爭得很厲害，互不相讓，可是對外來的中國勢力比較會禮讓，好像台灣還繼續受到外來政權統治，台灣人會禮讓外來的統治者。

台灣政治民主化之後，李前總統是繼承蔣家政權，因而有機會成為總統候選人，其他佔多數人口的台灣人從來就沒有出現過中國國民黨籍的總統候選人，這不是很奇怪的事嗎？中國國民黨內的台灣人只能當老二？