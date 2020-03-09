2月24日至28日，世界維吾爾代表大會利用聯合國人權理事會會議開啟之際，在日內瓦舉辦了一場為期一周的攝影展。目的旨在揭露新疆維吾爾地區的人權現狀及新冠疫情在該地區傳播及引發的後果，希望能夠吸引出席聯合國人權理事會的各國代表以及世人對新疆地區少數族群現狀的進一步關註。對此，獨立中文筆會副秘書長潘永忠先生接受了本台採訪。

法廣：世維會以「維吾爾族的人權危機」為題，在日內瓦舉辦了為期一周的攝影展。請介紹一下展出的主要作品。展覽的目的是什麽？是否吸引了廣泛關注？

潘永忠：2月24日至28日，恰逢聯合國人權理事會第四十三屆會議的第一周，世界維吾爾代表大會（WUC）在日內瓦聯合國大樓前斷腿長椅廣場的帳篷內，舉辦以「壓抑、拘留和失蹤——維吾爾族的人權危機」為主題的攝影展。展出的內容主要是「再教育營」、維吾爾民眾的抗暴示威、近年來維吾爾被捕失蹤人士的照片集，及新疆地區冠狀病毒疫情期間維吾爾民眾遭遇強制隔離的現況照片等。

世維會外交新聞發言人迪里夏提告訴我：「人權攝影展」的效果與反響特別好。可從兩個方面加以說明：

1、舉辦時間適宜，安排在聯合國第43屆人權理事會期間，引起與會者的很大關注，因為要開會，與會人員都要經過這個展覽的地方，數十個國家的外交官代表，還有一些國家NGO組織的代表等，都認真觀看了攝影展，並接受了不少媒體的採訪與報道。

2、中共政府的反應，是另一側面的有力證明。面對世維會的「人權攝影展」，中共政府非常憤怒，可說是直接揭露與打臉了中國的人權謊言。中共政府利用外交政治手段，在聯合國人權理事會上抹黑與侮辱世維會，並在聯合國機構內也針對性地舉行了所謂的「中國新疆人權事業發展進步」圖片展，進行偏執與虛假的宣傳，以掩蓋中共人權迫害的罪行，這恰好印證了世維會的「人權攝影展」效果良好。

迪里夏提表示：世維會達到了舉辦「人權攝影展」預期的效果。

法廣：請談談維吾爾族人目前的基本狀況？

潘永忠：近十幾年來，中共政府視維吾爾族為「宗教極端勢力與國家分裂勢力」，新疆地區是中國人權狀況持續惡化的重災區。我們可以從以下兩個方面來說明：

1、近年來，中共政府動輒對維吾爾族的知識精英，以「分裂國家罪」判以重刑，在我們獨立中文筆會的獄中作家資料中，列舉了伊力哈木•土赫提、依明江•賽都力、亞森•孜拉力、阿不都熱合曼等23名維吾爾族的作家資料，這些年來維吾爾族的人權侵害案例，頻頻傳播於國際社會。

2、新疆「再教育營」的人權案，已成為當下舉世關注的人權法案，涉及到約百萬餘維吾爾民眾，及該地區其他穆斯林民眾，他們被強行集中關押，進行所謂的「再教育」，實則是強迫性的意識與精神蹂躪，是嚴重的侵犯公民自由與人權。德國之聲有報道稱：和田（和闐）地區墨玉縣數個村落中，僅僅因留胡子，或生太多小孩而被關進「再教育營」頻頻發生。如此極端的歧視性政策與做法，決不能被現代文明社會所接受與容忍。

從上面兩方面來看，中共政府刻意進行了「點」與「面」的清理與鎮壓，采取了有計劃、有重點的大規模強制措施。維吾爾族民眾目前的基本狀況由此可見一斑。

法廣：在全球遭遇新冠疫情的今天，維吾爾族地區是否也面臨病毒侵襲的威脅？

潘永忠：在全球新冠疫情蔓延的今天，維吾爾族地區同樣遭遇到了病毒的侵襲，截至3月5日，網絡上的數據表明，累計確診染者有76人，死亡3人。

3月4日，美國國會參議院外交關系委員會和歐洲議會，在國會山共同舉辦關於新疆維吾爾人權現況的活動。魯比奧參議員對美國之音說，新冠病毒正在中國肆虐，但「再教育營」裏關押人員的遭遇，比其他任何地方都糟糕，希望國際社會關注。



日內瓦攝影展現場。圖／田牧

法廣：世維會披露的信息顯示：饑餓現象正在威脅著整個東突厥斯坦的維吾爾族人，這一信息是否屬實？為什麽會出現這種情況？

潘永忠：這應該從幾個方面來說：

1、中國官方管理失當。

因為新冠疫情在這一地區的蔓延，中共官方在當地采取了強制性措施，不準居民離開自己的住宅，但並未及時將疫情公開透明告知社會，為民眾提供相關的信息，相應的配套服務沒有跟上，引發了普遍的饑餓現象，造成了民眾的茫然與恐慌。

2、地方官員的習慣性歧視政策。

長期以來，中共對維吾爾民族采取歧視性政策。新冠疫情爆發以來，中共官員在防疫過程中，處處顯露出對維漢民族的區別對待，比如在漢人居住區，政府確保每兩天組織運送食物與日用品，而對維吾爾族民眾居多的區域，總是以種種藉口，或者說貨物短缺，或者說運送供應跟不上等，不能確保食品與日用品的有序供應。

3、中共以政治手段防疫治疫

如上所述，對於維吾爾民眾居多的區域，中共政府只是采取強制性的隔離與封閉措施，維吾爾民眾唯恐自己與家人沾染病毒，出於自我保護意識，會表現出一種謹慎與抵觸情緒，並且在言語上有所表示。中共政府卻將這些情緒與言語，上綱上線，政治解讀，指責為有人利用疫情，煽動「分裂主義」情緒，制造民族仇恨與暴動。在維吾爾地區，中共政府采取的措施是：政治穩定第一，疫情防治第二，即將所謂的打擊「宗教極端勢力與國家分裂勢力」，作為主要的政治任務，將疫情蔓延引起的社會的憂慮與恐懼，統統解讀成有政治目的的「分裂主義」行為。

在做法上：漢人家庭，每兩天可以外出採購貨物，而維吾爾族家庭，外出採購必須申請辦理通行證，這些手續一辦就是數天。買東西也只能在居住地區指定的商店購買，往往等到手續辦完了，商店裏的東西也賣完了。如此維吾爾民眾時常買不到食品，有錢也買不了東西。

當維吾爾民眾為此抱怨與抗議時，接下來的便是更為嚴厲的管控。

法廣：美國國會眾院去年12月初通過的《維吾爾人權政策法案》是否能夠起到制約中國政府的作用？

潘永忠：去年12月3日，美國眾議院以壓倒性多數通過了《維吾爾人權政策法案》。去年12月20日，歐洲議會也通過了涉疆針對性的制裁決議。今年1月8日，美國國會及行政部門中國問題委員會公布年度中國報告，指出北京在新疆拘禁、虐待維吾爾人等的行為，構成了「違反人道罪」，呼籲美國行政部門制裁所涉及的中國企業及官員。

近日，聯合國人權事務高級專員巴切萊特再度呼籲中國政府全面開放新疆，以便調查人員可以評估新疆維吾爾族的人權狀況。她還在日內瓦聯合國人權理事會會議上指出：聯合國人權專署試圖與中國政府取得聯系，希望中國全面開放入疆調查，以便調查人員獨立評估有關強迫勞動和任意羈押的各項報告。

國際社會接踵而至的一系列措施與舉動，均是嚴厲批評與責問中共政府極度糟糕的人權政策，至少在國際上形成了對中共政府的輿論壓力，我希望更多的國家能像美國一樣，站出來表明他們的態度，更希望僑居海外的華人能明辨是非，挺身而出，支持與聲援維吾爾民族自由民主人權的正義抗爭！



日內瓦攝影展現場。圖／田牧