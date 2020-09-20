台大人類系學生自製手舉牌，讓大家能瞭解現場的進度及安全注意事項，也歡迎大家向他們提問交流。圖／董昱

在未有文字的時期，人類早在「桃園市」這片土地上生活，「虎頭山公園遺址」的考古發掘，鑿開了一個縫隙，讓我們得以想像、探尋遙遠而充滿未知的史前文明。

充滿綠意的虎頭山公園是大家走向戶外、親近自然的好去處。2014年因園區工程開挖，有大量陶片的文化層驚喜地顯露出來，桃園市政府文化局接獲提報並經過勘查後，確認為史前遺址，並在2016年正式命名為「虎頭山公園遺址」，成為都市考古據點，挖掘過程也成為人們接近考古，實踐社會公共教育使命的好機會。

多元繽紛的史前文明

考古就像是發掘深藏在地層中沒有文字的史書，根據考古證據，推測台灣在距今3萬至7,000年前的舊石器時代晚期就有人類居住，台東八仙洞的「長濱文化」正是台灣迄今已知最久遠的舊石器時代遺址。進入新石器時代，文物和遺址數量更是豐富且大幅增加，北部的「圓山文化」、「芝山岩文化」和「植物園文化」等，都是新石器時代不同時期的代表。隨著遺址陸續出土，考古學家得以透過實證，一步步探索過去，詮釋過往文明的故事。

持續三年的仔細挖掘

台灣大學人類學系助理教授江芝華受桃園市政府文化局委託，2017年開始針對「虎頭山公園遺址」進行考古研究，3年來江芝華跟學生一起，利用寒、暑假期間持續發掘。原本初估能在1個月內完成，開挖後才發現地下文化層有豐富的遺留，江芝華說，「光是鄰近的不同坑位，在時間上就有一、兩千年的差異，不同區塊也能看出有不同的活動與功能。」更顯露出這個遺址的價值。

提到考古的第一步，江芝華說，擇定發掘點位相當重要。江芝華指著全齡友善步道旁的邊坡說，「當時就是在這個斜坡面看到陶片露出，讓我更篤定這個坑位應該能發現一些東西。」一旦確定坑位後，會先圈出1或2平方公尺的挖掘範圍，開始用小鏟子一層層向下開挖。江芝華解釋，土層最上層的「近代耕作層」是最接近現代人的活動面，會受到近代氣候和人類活動影響，往下開挖就會來到「早期文化層」，絕大部分的考古文物都是出自於此，發掘工作也會更細膩小心避免破壞，除了土壤會一一裝袋收集外，發現碳粒、陶片、石器等也都會一一編號紀錄，以利後續的研究。



挖開近代耕作層之後，會用小鏟子徒手仔細地在早期文化層挖掘，挖出的土壤也會過篩確認。圖／董昱

考古團隊先後挖掘共12個坑位，主要分佈在全齡友善步道到太陽亭之間。江芝華說，「有些下挖不到10公分就確定找到文物，有些坑不確定性比較高，就好比是『瞎子摸象』，考古工作不太可能讓你看見全貌，所見所聞都是過去歷史的片面，只能用現有的知識技術去推論。」儘管如此她與學生們還是很享受考古發掘、知識產製的過程。

跨時代與跨地域的史前文物

在發現「虎頭山公園遺址」前，桃園已知的考古遺址大多位於復興區，其他較知名的則有「大園尖山遺址」和「龜山過溪遺址」兩處，屬於距今3,000到5,000年前的新石器時代早期或中期，此時人類剛開始進入農耕階段，石器的應用也比舊石器時代更為講究。開挖前江芝華原以為「虎頭山公園遺址」會與鄰近的「龜山過溪遺址」有所關聯，但經過鑑定比對，虎頭山公園遺址的年代上更接近新石器時代晚期的「植物園文化」。

江芝華說，「『植物園文化』距今約1,800年至2,500年，主要範圍分布在台北盆地南部的大漢溪流域跟桃園沿海一帶，現在能推測虎頭山這邊也算是。」其中，經過燒製的陶器碎片是相當重要的發現，江芝華解釋，「經過火燒的陶器是不可逆的，陶片上的方格紋、直條紋、曲折紋等紋路，能看出工藝的特色。」從陶器上的這些幾何形狀的印紋陶裝飾，從而推測「虎頭山公園遺址」是新石器時代晚期的文明。

然而「虎頭山公園遺址」仍有許多未解之謎。江芝華說，「與其他新石器時代的遺址相比，這裡發現的石器數量相對較少，但原因還不得而知。」此外，這裡也發現了來自東部，質地接近玉器的「蛇紋岩環」，更驚喜的是今年發現年代更為久遠的陶片，推估應該是距今約4,000多年前的陶片，與其他陶片有近2,000年的時間落差，也為虎頭山公園遺址的故事增添更多謎團。



若挖掘一段時間未有發現，會改以大型圓鍬挖開紅土，以確認土層中是否還有其他文物。圖／董昱

公共教育的必要與挑戰

儘管充滿未知，虎頭山公園遺址無疑是實踐考古公共教育的極佳場域。虎頭山環境教育園區志工隊長潘寶秀分享，「這裡本來就是環境教育園區，考古的坑位離步道很近，經過的朋友都會好奇停下腳步，就是很好的交流機會。」身為第一線服務的志工，潘寶秀說，「考古是發現先人曾經存在的痕跡，這裡不只是一個公園景點，而是常民生活軌跡的記載。」志工隊於是在2017年邀請江芝華跟成員交流，分享遺址考古的點點滴滴，志工們也成為種子，將考古融入導覽的也讓環境教育更生動精彩。



「虎頭山公園遺址」坑位就在公園步道旁，許多人會駐足圍觀，好奇的詢問。圖／董昱

潘寶秀說，「提到考古，一般人會覺得是在尋找恐龍化石嗎？還是有什麼金銀財寶？」透過近距離觀察，和志工專業的導覽解說，大家都對考古有不一樣的認識。江芝華也分享，「考古知識生產的過程，是由許多不同的詮釋互相競爭而逐漸產生的，透過這樣交流互動，能讓更多人有機會接觸、認識到考古。」她也強調，考古學家的工作不是要給出唯一的標準答案，而是透過詮釋證據和文物，提供人們想像過去的方式。邀請大家走入考古時光隧道，探尋史前文明的精彩故事。



考古日誌詳細記載著坑號、挖掘深度、土質等內容，也會從顏色、濕度等坑內狀況初判是否繼續向下挖掘。圖／董昱



發現陶片等文物會裝進密封袋並且編碼、分類，之後進實驗室做進一步的鑑定和檢測。圖／董昱

※本文轉載自《桃園誌》No：63