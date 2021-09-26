為了解決國家定位問題，波多黎各已舉辦了六次公投。圖為波多黎各的首府，也是最大城市，聖胡安（San Juan）。擷自維基百科，公有領域

國民黨主席選舉，變成在台中國人的統派大拜拜，真是荒謬絕倫。

從國際指標來看，台灣各項發展名列前茅，照理應該是成功國家，對比阿富汗這種部落情結的失敗國家，生活在台灣是幸福的，可惜，台灣不正常，所以才有統派這種團體作亂，觀察目前全球國家型態，台灣最像波多黎各。波多黎各是自由邦，1898年，美西戰爭後，西班牙割讓波多黎各和古巴給美國，1917年，波多黎各人取得美國公民權，規定只要移民美國就是美國人，憲法也制定主權合併的公投權力，政府最高統治者為總督，必需經過選舉產生，正確定義波多黎各是「美國尚未合併的屬地」，中共也企圖以「中國尚未合併的屬地」定義台灣，但是台灣內部九成人民不同意，國際上也不完全接受，今年聯合國大會開幕，加拿大率先挑戰聯合國2758號決議文是錯誤擴張解釋，台灣主權並不屬於目前的中共國，所以台灣不正常，內容卻比波多黎各還要複雜。

為了解決國家定位問題，波多黎各已經舉辦了六次統一公投，前三次公投，多數支持維持現狀，後三次公投，多數支持併入美國，最近一次是2020年，52%支持成為美國一州，2017年有97%支持併入美國，可惜投票率只有23%，未通過門檻，2012年公投，支持併入美國也超過50%，可惜被美國國會否決，去年公投結果已送給美國，目前美國國會還在審議，公投是處理國家定位最文明，最合法方式，但是，在中共武力威脅下，台灣至今無法為國家定位舉辦公投，結果造成統獨兩派惡鬥，成為國家不穩定因素，中共很清楚：台灣人民拒絕統一是多數，一但公投，台灣變成正常國家，有國家和國際保護，中共要侵略台灣，就更加困難。

公投是處理國家定位的文明方式

以台灣為主體論，統派就是廣意的分離主義者，族群認同是最大因素，克里米亞在俄羅斯槍桿下公投後，併入俄羅斯，現在烏克蘭東部地區的俄羅斯人，也起義反烏，烏克蘭脫離蘇聯獨立後，境內東部俄羅斯人不願意接受烏克蘭統治，成為分離主義者，他們以武力佔領烏克蘭東部，埋下戰爭導火線。

同樣，台灣的中國人反對被現存的政府治理，主張台灣應該併入另一個國家，這種主張也很奇怪，因為台灣不是正常國家，卻是民主國家，主張分離主義者，可以用合法方式，移民到自己喜歡的國家，事實上，已經很多人如此行動，這些人不身體力行，卻從事政治活動，企圖讓非分離主義者，跟著他的腳步前進，在台灣，統派行為遊走在叛國的灰色地帶，他們享受的言論自由，也充滿爭議。

領土和族群爭議拖累國家進步，庫德族也是同樣處境，因為信仰問題，庫德族遭受伊拉克、敘利亞迫害，難民流亡在安納托利亞高原之間，在美國政府人道干預下，雖然可以建立自治政府，但是，庫德族散居在土耳其、伊朗、伊拉克、敘利亞四國邊界，領土主權複雜，也成為獨立建國最大困難，除非聯合國強力介入，否則建國無期。

比起烏克蘭、庫德族、波多黎各或阿富汗，台灣人有幸福，也有不幸，大中國主義歷史的錯誤，正在矯正，地理因素卻使台灣無從選擇，若要期待中共理性，以民主方式對待台灣，恐怕是緣木求魚。

有幸，國際上已經知道台灣地位重要，中共擴張野心也使西方民主國家覺醒，為了台灣土地和自由生活，壓制統派的擴張與言論毒素，是台灣人責任。