在中秋佳節到來之時，門諾基金會獲得多位愛心民眾及單位的愛心月餅，總共收到約3900顆愛心月餅，將在中秋前夕透過服務員、督導及工作站分別贈送給基金會所關懷服務的長者們，總計約有近2000人受惠。

今年中秋節期，門諾基金會獲得許多愛心捐贈的月餅，其中有十五年來持續關心門諾基金會的公益夥伴莊秋桂和許智傑，每逢佳節他們總是會號召有愛心的親友一起關懷並捐贈物資給花東偏鄉的弱勢長輩及身障者，今年莊秋桂和許智傑再度聯合親友們的愛心，總共捐贈了2640顆月餅，此外還收到由鄧文惠女士採購的720顆創意法式月餅，她希望能分享給平時在偏鄉之中不畏艱苦、上山下海的送餐志工們，表達對志工們平時的辛勞付出讓長輩們都能「好好吃飯」的感謝。除了他們之外，今年也獲得彰化的優統食品有限公司所邀集的14個食材相關的同業或個人，在中秋佳節前夕一起聯合趕工、親手製作的540顆蛋黃酥，讓花東偏鄉弱勢長輩，在中秋佳節可以吃到健康又新鮮的月餅。目前門諾基金會總共收到約3900顆愛心月餅，將在中秋前夕透過服務員、督導及工作站分別贈送給基金會所關懷服務的長者們，總計約有近2000人受惠。

門諾基金會表示，他們非常感謝眾多愛心民眾在慶祝佳節之餘，不忘記偏鄉的弱勢長者的需要，一起伸出援手、投入公益。每一顆月餅不但象徵愛心的連結，也是基金會同仁最大的鼓勵。所有來自社會大眾的幫助與支持，都支持著門諾基金會繼續守護東部的弱勢長者，相信這些愛會不斷在花東偏鄉地區開花結果。



來自彰化的優統食品有限公司也讓人相當感動，邀集14個食材相關的同業或個人，在中秋佳節前夕一起聯合趕工、親自親手製作完成了540顆蛋黃酥。圖／門諾基金會



門諾基金會督導趁訪視時，也將愛心月餅親手送給長輩們。圖／門諾基金會