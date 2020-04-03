多數台灣人認定台灣是一個國家，不是中國的一部分。中國國民黨雖然不再提九二共識，可是不認同台灣是一個國家，與主流民意對抗，難怪主流民意反中國國民黨。圖／蔡英文競選辦公室提供

本屆中國國民黨立院黨團席次較上一屆微幅增加，包含無黨籍但加入中國國民黨黨團運作的傅崐萁在內，共有四十席次，扮演立院最大在野黨的角色，也就是監督執政黨的主力。可是根據中國時報的民調顯示，在民眾心中，第一大在野黨立委監督政府的力道，竟然輸給執政黨立委。只有十五.一％的受訪者認為中國國民黨立委最認真監督行政部門，至於民進黨立委監督民進黨政府的力道，則受到二十八％受訪者的肯定。

監督政府的主力當然是在野黨，一般人的感覺，執政黨的立委往往會放水，可是依據民調，選民卻認為執政黨才是監督的主力，在野黨形同虛設，沒有發揮監督的功能，這個民調是大家公認親中、親中國國民黨的中國時報所做，若是其他親綠或是中性媒體所做，該黨必定認定媒體造假。

這是耐人尋味的問題，在野黨對執政黨的砲火相當猛烈，選民卻不認定在野黨在監督執政黨，反而認同執政黨立委的監督，會有這種畸形，可能是下述原因所造成：第一，選民對執政黨相當滿意，因而百毒不侵。第二，在野黨的論述有問題，想要攻擊執政黨，卻傷了自己。

從二0二0年的大選結果可看出，選民認同民進黨的人遠多於中國國民黨，在野黨要找出能傷敵卻不損己的議題來攻擊民進黨相當難，勉強出招反而討不到便宜。最近武漢肺炎肆虐，台灣的防疫工作獲得全球的讚揚，這些成果都記在執政黨身上，因而對政治口水產生免疫力。還有一個重要因素，中國國民黨抓不到主流民意，糊裡糊塗出招反而傷了自己。

中國國民黨籍立委陳玉珍表示台灣不是國家，中華民國才是，蘇貞昌表示不認同台灣是一個國家的人不夠格擔任國會議員，藍營立委群起圍攻蘇貞昌，他們提出的理由是依據憲法，認定中華民國的主權包括自由地區、大陸地區及南海諸島。這些論述是中國國民黨長期來所持有，他們認定以前持這種論述促使該黨執政，近日再度推出，有益該黨爭取政治版圖。事實正好相反，以前持這種論述可收編主流民意，目前提這種論述有可能亡黨。

中華人民共和國代表中國是不爭的事實，除非是白癡，否則不會認定中華民國代表中國，以前多數台灣人認同中國，表示自己是中國人，也是台灣人，將中國當作國家，而認定台灣是地名。由於中國不斷打壓台灣，造成多數台灣人反中國，國家觀念因而快速成長，將台灣當作國家，不認同台灣是中國的一部分之主張，目前八成以上的台灣居民認定自己是台灣人，不是中國人。

多數台灣人雖然缺乏政治意識，卻有很強烈的國家觀念，認定台灣是一個國家，不是中國的一部分。中國國民黨雖然不再提九二共識，可是不認同台灣是一個國家，與主流民意對抗，難怪主流民意反中國國民黨。民進黨與中國國民黨的戰爭不是民進黨贏，而是中國國民黨大輸。