一本書，就能改變一個人的一生。這從來就不是一個神話，尤其在最無措的時刻，這樣的一本書，就像是黑暗隧道口的明燈，帶來了希望與力量。我想，這是書籍帶給人們最大的渴望和期盼的關鍵所在。因為，人們總能從迷惘中，循著前人的足跡，找到些什麼？發現些什麼？

細數從小至今，在我腦海裡頭留下重大印象的書籍，有三本書。這些包含在面對自身的生涯發展和人生抉擇的過程，以及在歷史轉捩點的關鍵時刻，還有在調幅內心，尋求真正的平靜和幸福的當下，各有其重大的意義與深遠影響。這三本書分別是：1. 《史懷哲傳》、2. 《活出意義來》、3. 《相信今天會有好事發生：書寫中的心想事成》。

首先，《史懷哲傳》是我在國小時候閱讀的書籍。最觸動我的一段話是，原本在文學、音樂和學術界富有聲望的史懷哲博士，因為感受到了一股聲音的召喚，使其告訴自己，要在30歲前，確認自己未來的方向，而作為奉行一生的道路！就在將屆30歲的時刻，在某天的晨間日報上頭，史懷哲博士無意間看到，非洲黑暗大陸在徵求醫師。當時，不具醫學背景的史懷哲，毅然決然地捨棄了原有的地位和知名度，進入醫學院修習醫學，以完成他的志業。當時的自己，深深地被感動了！原來，這個在小學課本裡頭，給別人肉湯喝的史懷哲，竟然有這樣的一段故事。也因此，我一直謹記著這句：「要在30歲前，找到奉行一生的志業！」事實上，這個志業到底是什麼呢？這苦惱了我非常久。本來，我以為我會像史懷哲一樣，選擇到一個陌生的地方深耕。後來，我發現，上天要我跟史懷哲一樣，走向了文學、音樂與豐足心靈的文化道路！這開啟了我的寫作與創作慾望，也更加誠實地面對自己。

《活出意義來》是維克多·弗蘭克爾（Viktor Frankl）在1946年所著的一本書。裡頭講述了作者在遭遇第二次世界大戰，納粹集中營之下的慘劇，以及人在面臨危難與困境中，人性的選擇和如何自處。最讓我感到衝擊的一句話是，在集中營中，要死掉太容易，活下去反而難；在睡夢中，即使同伴做了惡夢，依舊捨不得叫醒他，因為現實比做夢可怕太多倍了！而作者在提到自己為何能夠活下來時，他說道：「因為我還在思念著我的太太，她是讓我有活下去的意志與信念的人。我每次都在想著再次遇見她的場景和離開集中營的生活……」可見，親情的羈絆與對生命賦予的意義，是一個人能否忍受任何挑戰與難熬的事情之關鍵了！這讓我在2018年，台灣九合一大選後，無盡的惶恐和低潮之下，確立了「為自己而寫」的信念與價值觀。讓每一天都充滿了意義，也把這份對於「活著」的感謝，傳遞出去。

最後，《相信今天會有好事發生：書寫中的心想事成》是去年影響我最深的一本書。當時，是在疫情結束後，內心感受到眾多的壓抑，不禁對於家人發了脾氣。當下的自己，覺得為何這麼差勁，也深刻地反省了自己。而這本迥異於坊間的寫作書，結合了「靜心」、「書寫」、「療癒」三個部分，讓每天五分鐘的晨間隨筆，化為一股「心想事成」的力量！這是一本讓我深刻醒悟與實踐的書，也使得我用「生活化」、「系統化」、「儀式感」三者的模組，貫徹到生活中，這將「覺察」與「自我療癒」，帶向了真正的幸福之路。從去年9月11日開始，我已經連續書寫了近四個月的晨間隨筆。小語形式的呈現，不再是壓力，而是神奇，也讓我找回不為了什麼而寫的「初衷」！從內在清理、情緒排解、壓力釋放，到找回平穩、感受喜樂、擁抱幸福，這段路真的異常特別與戲劇。而今，我想說：「我們每個人，都能從筆尖到手心，掌握心想事成的魔法！幸福不在他處，就在自己手中。」

一本書，就能改變一個人的一生。而此刻，我總結了我的人生至今，影響深遠的三本書。從劃定生命藍圖的《史懷哲傳》；找到傳承文化使命的《活出意義來》；力行實踐與擁抱幸福的《相信今天會有好事發生：書寫中的心想事成》。謝謝這些帶給我力量的人、事、物及珍貴良藥！